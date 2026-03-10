Gestul făcut de Lucian Mitrea, după ce a dezvăluit că a prins-o pe Andreea Bănică în pat cu Liviu Vârciu

Recent, sub presiunile soțului ei, impresarul Lucian Mitrea, Andreea Bănică a dezvăluit relația „secretă” pe care a avut-o cu Liviu Vârciu. Pe vremea când erau tineri, fostul membru al trupei L.A dormea în casa celor doi, însă, deși avea un pat improvizat, făcea ce făcea și ajunge în același așternut cu Andreea Bănică. După aceste dezvăluiri, Lucian Mitrea a reacționat și a făcut un gest surprinzător.

Invitată în podcastul lui Jorge, Andreea Bănică a fost descusută de vrut și nevrute, de pe vremea când era adolescentă până în prezent. La iveală a ieșit un episot ținut secret până acum. Cel care a făcut posibilă această dezvăluire a fost chiar Lucian Mitrea, după ce a avut o intervenție telefonică în timpul emisiei.

„Vreau să o descoși un pic. Când plecam eu la facultate, de ce îl lăsam pe Liviu Vârciu pe jos și când mă întorceam de la facultate era în pat cu ea? Vreau să știu, să fie sinceră, dacă… na, a luat-o în brațe măcar, a întrebat soțul Andreei Bănică.

Gestul făcut de Lucian Mitrea după ce a povestit că l-a prins pe Liviu Vârciu în pat cu Andreea Bănică

Întâmplarea a avut loc la începuturile carierei lor în muzică, a ei și a lui Liviu Vârciu. Pe vremea când încă nu își găsea locul (la propriu), fostul membru al trupei L.A a fost găzduit în casa Andreei și a lui Lucian Mitrea. Stând toți trei într-o garsonieră, lui Vârciu i se improviza un pat pe jos, însă, dimineața – când Lucian pleca, artistul ajunge direct în pat cu Andreea Bănică.

„Liviu trebuia să stea și el pe la București și nu avea pe unde. Ne-a găsit pe noi, doi într-o garsonieră. Lucian trebuia să meargă pe la facultate zi de zi, eu dacă eram la el rămâneam la garsonieră și îl așteptam. Stând în garsonieră, venea și Liviu. Lucian pleca la facultate și mă lăsa în pat și Liviu se culca pe jos, îi făceam patul pe jos. Eu adormeam și la un moment dat mă trezeam cu el în pat. Dormea cu mine în pat, a spus Andreea Bănică în podcastul lui Jorje.

Ei bine, după ce s-a „răcorit” și a dezvăluit episodul în care a găsit-o pe Andreea Bănică în pat cu Liviu Vârciu, Lucian Mitrea a revenit la sentimente mai bune și a făcut un gest surprinzător. I-a adus soției sale un mare buchet de lalele.

Andreea Bănică: Asta că m-ai prins cu Vârciu în pat, nu? Lucian Mitrea: Jorge chiar a dat asta… Andreea Bănică: Ești pe toate ziarele, să știi. Aia e, ai zis-o, ai zis-o! Săracu Vârciu’, cred că și-o ia rău de tot. Lucian Mitreac: Și-a luat-o deja.

Andreea Bănică, în pat cu Liviu Vârciu! Chiar Lucian Mitrea a prins-o când erau la facultate: ”Vreau să fie sinceră”

Cum arată noua casă a Andreei Bănică. Artista s-a ocupat personal de decorat: ”Toate sunt făcute pe comandă”