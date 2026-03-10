Acasă » Știri » Andreea Bănică, în pat cu Liviu Vârciu! Chiar Lucian Mitrea a prins-o când erau la facultate: ”Vreau să fie sinceră”

Andreea Bănică, în pat cu Liviu Vârciu! Chiar Lucian Mitrea a prins-o când erau la facultate: ”Vreau să fie sinceră”

De: Iancu Tatiana 10/03/2026 | 12:31
Andreea Bănică, alături de soțul ei/ Sursa foto: Instagram
Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, trăiesc o relație de dragoste din care a rezultat și apariția a doi copii. Cei doi sunt îndrăgostiți și mereu s-au afișat împreună, încă de când erau la începutul relației. Aceștia au pornit la drum uniți și au trăit într-o garsonieră din Capitală, atunci când soțul ei era doar un student, iar Andreea își urma visul și se implica în proiectele muzicale care îi defineau primii pași în profesie. În timp ce se afla la podcastul lui Jorje, Lucian Mitrea și-a sunat soția și l-a pus să o întrebe ceva. Andreea Bănică nu s-a lăsat intimidată, spunând că nu va afla răspunsul la curiozitate pentru următorii 25 de ani. 

O secvență din noul episod din podcastul lui Jorje a apărut pe TikTok aseară. Invitata a fost Andreea Bănică, iar Lucian Mitrea a intervenit și l-a lăsat mască pe Jorje, după ce acesta l-a adus în discuție pe Liviu Vârciu, de pe vremea în care fostul membru al trupei L.A. îi vizita pe cei doi la București.

Ce a zis soțul Andreei Bănică

Intervenția telefonică a fost una hilară și l-a avut în prim-plan pe Liviu Vârciu. Jumătatea vedetei l-a rugat pe Jorje să o întrebe de ce atunci când pleca la muncă, Liviu Vârciu, care inițial dormea pe jos, se afla în același pat cu cântăreața, la întoarcerea lui. Reacția Andreei a fost una care a stârnit curiozitatea tuturor și a susținut că îl va mai ține în suspans pentru încă o perioadă lungă de timp.

Vreau să o descoși un pic. Când plecam eu la facultate, de ce îl lăsam pe Liviu Vârciu pe jos și când mă întorceam de la facultate era în pat cu ea? Vreau să știu, să fie sinceră, dacă… na, a luat-o în brațe măcar, a întrebat soțul Andreei Bănică.

Andreea Bănică. și Lucian Mitrea. SURSA: Cancan

Vedeta a delcarat că la începuturile carierei lor în muzică, atât ea, cât și Liviu Vârciu veneau în Capitală pentru proiectele muzicale pe care le pregăteau. Aceasta a spus că îi improviza un pat pe jos, doar că din cauza frigului, Liviu se reloca:

Liviu trebuia să stea și el pe la București și nu avea pe unde. Ne-a găsit pe noi, doi într-o garsonieră. Lucian trebuia să meargă pe la facultate zi de zi, eu dacă eram la el rămâneam la garsonieră și îl așteptam.

Stând în garsonieră, venea și Liviu. Lucian pleca la facultate și mă lăsa în pat și Liviu se culca pe jos, îi făceam patul pe jos. Eu adormeam și la un moment dat mă trezeam cu el în pat. Dormea cu mine în pat, a spus Andreea Bănică în podcastul lui Jorje.

