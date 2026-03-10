Acasă » Știri » Echinocțiul de primăvară 2026. Ce trebuie să faci în această zi ca să atragi banii în viața ta

Echinocțiul de primăvară 2026. Ce trebuie să faci în această zi ca să atragi banii în viața ta

De: Denisa Crăciun 10/03/2026 | 13:01
Echinocțiul de primăvară 2026. Ce trebuie să faci în această zi ca să atragi banii în viața ta
Echinocțiu primăvară/Sursa:pexels

În fiecare an, are loc ehinocțiul de primăvară. Puțini oameni știu că în această zi putem atrage norocul asupra noastră și astfel vom avea mai mulți bani.

Din punct de vedere calendaristic primăvara și-a intrat în drepturi încă de la data de 1 martie. Astronomic urmează să se întâmple. Nu doar că natura se trezește la viață oficial atunci, dar această zi ne poate aduce noroc.

Echinocțiul de primăvară marchează egalitatea de ore dintre zi și noapte. Fenomenul are loc pe 20 martie. Din această dată, lumina va fi pe cer mai devreme și se va întuneca mai greu. Acest lucru ne face să avem o stare mai bună, să fim mai productivi, dar și să atragem bani mai mulți.

Când are loc echinocțiul de primăvară

Acest fenomen astrononim va avea loc pe 20 martie, la ora 16:46. Acel moment se va putea observa și din țara noastră, mai ales dacă cerul este senin, iar, ca în fiecare an, este un bun prilej pentru a face cele mai frumoase poze. Din respectivul punct, ziua va crește progresiv cu câteva minute în fiecare zi, până în iunie, când va avea loc echinocțiul de vară, iar zilele vor fi mai lungi decât nopțile.

În urma echinocțiului există și efecte clare, în funcție de emisfera despre care vorbim. În emisfera nordică, este marcat începutul primăverii, iar în emisfera sudică, are loc debutul toamnei astronomice. Fenomenul este strâns legat de natură și influențează semnificativ întreg globul.

Pe de altă parte, specialiștii au arătat și care sunt semnificațiile culturale ale echinocțiului. Ele se referă la renașterea naturii, florile înfloresc, încep sărbătorile din acest sezon, precum Floriile și Paștele sau noul an persan, dar și echilibrul care este dat de egalitatea dintre zi și noapte.

Ce trebuie să faci să atragi bani în această zi

Fiind o zi atât de importantă și încărcată de semnificație este un bun prilej să atragem prosperitate. Cei care vor să primească bani din diferite resurse, pe 20 martie trebuie să aprindă o lumânare verde, să facă ordine în locuință și să scrie pe o foaie obiectivele financiare, vizualizând clar cum banii intră în viețile lor.

VEZI ȘI: Echinocțiu de toamnă 2024. Ce NU ai voie să faci pe 22 septembrie

Când e momentul corect să tai pomii din grădină. Greșeala care poate distruge producția de fructe

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ai abonament de la Digi RCS-RDS România? Ce se întâmplă cu facturile în 2026
Știri
Ai abonament de la Digi RCS-RDS România? Ce se întâmplă cu facturile în 2026
Dan Negru a răbufnit după ce a vizitat un loc istoric din apropierea Castelului Bran: ”Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie, pe toate le găsești aici”
Știri
Dan Negru a răbufnit după ce a vizitat un loc istoric din apropierea Castelului Bran: ”Gropi, cabluri dezafectate,…
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Mediafax
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani...
Războiul din Orientul Mijlociu și legăturile dintre Rusia și Iran. „Kremlinul nu vrea să-și ruineze relațiile cu Trump, dar Moscova ar putea încerca să transforme situația în avantajul său”
Gandul.ro
Războiul din Orientul Mijlociu și legăturile dintre Rusia și Iran. „Kremlinul nu vrea...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce acesta rămâne blocat acolo
Adevarul
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce...
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
Digi24
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza...
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva...
Parteneri
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
Click.ro
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă:...
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Digi 24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor.ro
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Se închide TVR, după 70 de ani de transmisiune continuă?
go4it.ro
Se închide TVR, după 70 de ani de transmisiune continuă?
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Războiul din Orientul Mijlociu și legăturile dintre Rusia și Iran. „Kremlinul nu vrea să-și ruineze relațiile cu Trump, dar Moscova ar putea încerca să transforme situația în avantajul său”
Gandul.ro
Războiul din Orientul Mijlociu și legăturile dintre Rusia și Iran. „Kremlinul nu vrea să-și ruineze...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ai abonament de la Digi RCS-RDS România? Ce se întâmplă cu facturile în 2026
Ai abonament de la Digi RCS-RDS România? Ce se întâmplă cu facturile în 2026
Dan Negru a răbufnit după ce a vizitat un loc istoric din apropierea Castelului Bran: ”Gropi, cabluri ...
Dan Negru a răbufnit după ce a vizitat un loc istoric din apropierea Castelului Bran: ”Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie, pe toate le găsești aici”
Ce pedeapsă a primit psiholoaga acuzată că a furat un ceas de 175.000 de euro, din casa milionarului ...
Ce pedeapsă a primit psiholoaga acuzată că a furat un ceas de 175.000 de euro, din casa milionarului italian. Decizia de ultimă oră a magistraților!
Nu e o glumă! Cât au plătit Maria și Emi, doi români, pentru o vacanță de 18 zile în Sri Lanka
Nu e o glumă! Cât au plătit Maria și Emi, doi români, pentru o vacanță de 18 zile în Sri Lanka
Un satelit NASA revine pe Pământ după 14 ani. Ce riscuri există pentru populație
Un satelit NASA revine pe Pământ după 14 ani. Ce riscuri există pentru populație
Doliu în lumea filmului! A murit Jennifer Runyon, actrița din Vânătorii de fantome
Doliu în lumea filmului! A murit Jennifer Runyon, actrița din Vânătorii de fantome
Vezi toate știrile