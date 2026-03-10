Echinocțiul de primăvară 2026. Ce trebuie să faci în această zi ca să atragi banii în viața ta

În fiecare an, are loc ehinocțiul de primăvară. Puțini oameni știu că în această zi putem atrage norocul asupra noastră și astfel vom avea mai mulți bani.

Din punct de vedere calendaristic primăvara și-a intrat în drepturi încă de la data de 1 martie. Astronomic urmează să se întâmple. Nu doar că natura se trezește la viață oficial atunci, dar această zi ne poate aduce noroc.

Echinocțiul de primăvară marchează egalitatea de ore dintre zi și noapte. Fenomenul are loc pe 20 martie. Din această dată, lumina va fi pe cer mai devreme și se va întuneca mai greu. Acest lucru ne face să avem o stare mai bună, să fim mai productivi, dar și să atragem bani mai mulți.

Când are loc echinocțiul de primăvară

Acest fenomen astrononim va avea loc pe 20 martie, la ora 16:46. Acel moment se va putea observa și din țara noastră, mai ales dacă cerul este senin, iar, ca în fiecare an, este un bun prilej pentru a face cele mai frumoase poze. Din respectivul punct, ziua va crește progresiv cu câteva minute în fiecare zi, până în iunie, când va avea loc echinocțiul de vară, iar zilele vor fi mai lungi decât nopțile.

În urma echinocțiului există și efecte clare, în funcție de emisfera despre care vorbim. În emisfera nordică, este marcat începutul primăverii, iar în emisfera sudică, are loc debutul toamnei astronomice. Fenomenul este strâns legat de natură și influențează semnificativ întreg globul.

Pe de altă parte, specialiștii au arătat și care sunt semnificațiile culturale ale echinocțiului. Ele se referă la renașterea naturii, florile înfloresc, încep sărbătorile din acest sezon, precum Floriile și Paștele sau noul an persan, dar și echilibrul care este dat de egalitatea dintre zi și noapte.

Ce trebuie să faci să atragi bani în această zi

Fiind o zi atât de importantă și încărcată de semnificație este un bun prilej să atragem prosperitate. Cei care vor să primească bani din diferite resurse, pe 20 martie trebuie să aprindă o lumânare verde, să facă ordine în locuință și să scrie pe o foaie obiectivele financiare, vizualizând clar cum banii intră în viețile lor.

