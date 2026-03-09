Acasă » Știri » Când e momentul corect să tai pomii din grădină. Greșeala care poate distruge producția de fructe

De: Elisa Tîrgovățu 09/03/2026 | 14:35
Sursa foto: Pixabay

Tăierea pomilor se face cel mai bine în perioada de repaus vegetativ, când temperatura este mai mare de -5°C. Dacă intervenția are loc atunci când pomii sunt deja înfloriți, există riscul reducerii producției de fructe și al slăbirii plantei. Florile și mugurii afectați nu vor mai produce rod, iar rănile provocate se vor vindeca mai greu.

A venit sezonul în care mulți grădinari se întreabă când pot începe tăierea pomilor. Temperaturile cresc ușor, mugurii încep să se umfle, iar momentul intervenției trebuie ales cu atenție pentru a nu afecta viitoarea recoltă.

Tăierile efectuate în mod corect ajută pomii să fie mai productivi și mai sănătoși pe toată perioada anului.

De regulă, tăierile ar trebui să aibă loc la începutul primăverii, cu precădere în luna martie. Este imperios necesar ca temperaturile să fie pozitive, preferabil peste -5 grade Celsius și să alegi o zi fără ploaie sau umezeală excesivă.

În cazul în care se intervine prea târziu, când pomul este deja înflorit, există riscul să îndepărtezi o parte din florile care s-ar transforma în fructe. Mai mult decât atât, rănile produse se vindecă mai greu în perioada de vegetație intensă.

Cum se realizează corect tăierile de primăvară la pomi

Pentru rezultatele dorite, folosește unelte bine ascuțite și dezinfectate.

Foarfeca, fierăstrăul sau cosorul trebuie curățate înainte de utilizare pentru a preveni transmiterea bolilor de la un pom la altul.

Sursa foto: Pixabay

Se elimină în primul rând ramurile uscate, bolnave sau rupte. Ulterior se răresc crengile care cresc spre interiorul coroanei ori se încrucișează, pentru a permite luminii și aerului să pătrundă uniform.

O coroană aerisită reprezintă un risc mai mic de boli și fructe mai bine dezvoltate.

Riscurile care apar dacă amâni tăierea

Neglijarea tăierilor poate produce efecte vizibile în doar câțiva ani. Coroana pomului se îndesește excesiv, circulația aerului este îngreunată, iar umiditatea acumulată favorizează apariția bolilor fungice.

În plus, pomul îmbătrânește mai repede, iar fructele devin tot mai mici și își pierd din aromă.

Ramurile fragile se pot rupe sub greutatea rodului, provocând răni serioase. În plus, creșterea haotică afectează atât aspectul estetic, cât și echilibrul general al arborelui.

