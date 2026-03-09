Reguli noi la bloc. Care sunt obligațiile asociațiilor de proprietari

Unii locatari refuză să se implice în problemele blocului, susținând că nu îi privesc. Această atitudine poate împiedica activitatea asociației de proprietari și poate lăsa lucrările de reabilitare neterminate. Avocatul Gelu Pușcaș explică care sunt drepturile și obligațiile coproprietarilor.

Replici precum „Nu mă interesează terasa, acoperișul sau țevile” devin tot mai frecvente în adunările generale ale asociațiilor de proprietari. Ele ajung pentru mulți să fie considerate normale. Potrivit avocatului Gelu Pușcaș, specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și litigii privind administrarea imobilelor, o astfel de atitudine poate duce, în timp, la blocarea completă a activității asociației.

El susține că efectele se văd rapid în practică: banii pentru reparații nu sunt colectați, lucrările sunt amânate ani de zile, iar proprietarii afectați rămân singuri cu problemele. Conducerea asociației ajunge să nu se mai implice. Astfel, în multe blocuri se întâlnesc acoperișuri care infiltrează la fiecare ploaie, găleți pe ultimul etaj, țevile din subsol care se sparg frecvent și reparații amânate la nesfârșit.

În final, activitatea asociației se limitează doar la întocmirea listelor de plată, încasarea banilor și achitarea utilităților, fără a se mai realiza reparații, investiții sau întreținere reală.

Gelu Pușcaș precizează că, din punct de vedere juridic, atitudinea „nu mă interesează” nu are justificare într-o asociație de proprietari. Avocatul susține că toți coproprietarii au drepturi, dar și obligații. Legea nr. 196/2018 îi obligă să administreze și să întrețină proprietatea comună.

Fiecare proprietar are obligația de a contribui la lucrările, reparațiile și serviciile care privesc spațiile comune ale imobilului, iar faptul că nu utilizează o anumită parte comună nu îl scutește de plata cotei ce îi revine.

Asociațiile de proprietari nu decid repartizarea cheltuielilor

Avocatul Gelu Pușcaș subliniază că responsabilitatea coproprietarilor se extinde asupra tuturor elementelor comune ale clădirii – terasă, acoperiș, fațadă, casa scării, subsol și instalațiile comune. Deținerea unei cote din aceste spații presupune automat și obligația de a contribui la întreținerea lor.

Pușcaș atrage atenția că modul de repartizare a cheltuielilor în cadrul asociațiilor nu poate fi stabilit după voința proprietarilor, ci trebuie să respecte strict prevederile legale. Avocatul a subliniat că hotărârile adunării generale au o forță juridică inferioară legii și nu pot modifica sau contrazice prevederile acesteia. În opinia sa, normele legislative stabilesc clar ordinea de aplicare a actelor juridice. Legea are prioritate în fața deciziilor interne ale unei asociații de proprietari.

