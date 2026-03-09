Acasă » Știri » Reguli noi la bloc. Care sunt obligațiile asociațiilor de proprietari

Reguli noi la bloc. Care sunt obligațiile asociațiilor de proprietari

De: Elisa Tîrgovățu 09/03/2026 | 13:56
Reguli noi la bloc. Care sunt obligațiile asociațiilor de proprietari
Sursa foto: Pixabay

Unii locatari refuză să se implice în problemele blocului, susținând că nu îi privesc. Această atitudine poate împiedica activitatea asociației de proprietari și poate lăsa lucrările de reabilitare neterminate. Avocatul Gelu Pușcaș explică care sunt drepturile și obligațiile coproprietarilor.

Replici precum „Nu mă interesează terasa, acoperișul sau țevile” devin tot mai frecvente în adunările generale ale asociațiilor de proprietari. Ele ajung pentru mulți să fie considerate normale. Potrivit avocatului Gelu Pușcaș, specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și litigii privind administrarea imobilelor, o astfel de atitudine poate duce, în timp, la blocarea completă a activității asociației.

El susține că efectele se văd rapid în practică: banii pentru reparații nu sunt colectați, lucrările sunt amânate ani de zile, iar proprietarii afectați rămân singuri cu problemele. Conducerea asociației ajunge să nu se mai implice. Astfel, în multe blocuri se întâlnesc acoperișuri care infiltrează la fiecare ploaie, găleți pe ultimul etaj, țevile din subsol care se sparg frecvent și reparații amânate la nesfârșit.

În final, activitatea asociației se limitează doar la întocmirea listelor de plată, încasarea banilor și achitarea utilităților, fără a se mai realiza reparații, investiții sau întreținere reală.

Gelu Pușcaș precizează că, din punct de vedere juridic, atitudinea „nu mă interesează” nu are justificare într-o asociație de proprietari. Avocatul susține că toți coproprietarii au drepturi, dar și obligații. Legea nr. 196/2018 îi obligă să administreze și să întrețină proprietatea comună.

Sursa foto: Pixabay
Sursa foto: Pixabay

Fiecare proprietar are obligația de a contribui la lucrările, reparațiile și serviciile care privesc spațiile comune ale imobilului, iar faptul că nu utilizează o anumită parte comună nu îl scutește de plata cotei ce îi revine.

Asociațiile de proprietari nu decid repartizarea cheltuielilor

Avocatul Gelu Pușcaș subliniază că responsabilitatea coproprietarilor se extinde asupra tuturor elementelor comune ale clădirii – terasă, acoperiș, fațadă, casa scării, subsol și instalațiile comune. Deținerea unei cote din aceste spații presupune automat și obligația de a contribui la întreținerea lor.

Pușcaș atrage atenția că modul de repartizare a cheltuielilor în cadrul asociațiilor nu poate fi stabilit după voința proprietarilor, ci trebuie să respecte strict prevederile legale. Avocatul a subliniat că hotărârile adunării generale au o forță juridică inferioară legii și nu pot modifica sau contrazice prevederile acesteia. În opinia sa, normele legislative stabilesc clar ordinea de aplicare a actelor juridice. Legea are prioritate în fața deciziilor interne ale unei asociații de proprietari.

CITEȘTE ȘI: Orașul dn România în care se montează semafoare cu radare. Ce se întâmplă când este depășita viteza legală

Un nou tip de pensie pentru români. Ministrul Finanțelor a dat vestea
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Femeile care au mai mulți copii îmbătrânesc prematur? Ce spun specialiștii
Știri
Femeile care au mai mulți copii îmbătrânesc prematur? Ce spun specialiștii
Românii pot cumpăra din nou titluri de stat Tezaur. Ce dobânzi oferă statul și până când te poți înscrie
Știri
Românii pot cumpăra din nou titluri de stat Tezaur. Ce dobânzi oferă statul și până când te poți…
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Mediafax
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se...
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi românii care decid să renunțe la concediu
Adevarul
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își...
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Digi24
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
ANM, vremea până pe 23 martie: cald în toată țara, precipitații după jumătatea lunii
Mediafax
ANM, vremea până pe 23 martie: cald în toată țara, precipitații după jumătatea...
Parteneri
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei,...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție de zodie: „Este bine să aveți lângă voi, pentru o mai mare protecție energetică...”
Click.ro
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție...
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Digi 24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Sunetul anilor '90 revine: Dispozitive retro la preț mic în Dedeman
go4it.ro
Sunetul anilor '90 revine: Dispozitive retro la preț mic în Dedeman
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Femeile care au mai mulți copii îmbătrânesc prematur? Ce spun specialiștii
Femeile care au mai mulți copii îmbătrânesc prematur? Ce spun specialiștii
Românii pot cumpăra din nou titluri de stat Tezaur. Ce dobânzi oferă statul și până când te poți ...
Românii pot cumpăra din nou titluri de stat Tezaur. Ce dobânzi oferă statul și până când te poți înscrie
Andra face senzație pe rețelele sociale după ce a slăbit vizibil. Apariția care i-a impresionat ...
Andra face senzație pe rețelele sociale după ce a slăbit vizibil. Apariția care i-a impresionat imediat pe fani
Salariul uriaș oferit de fermierii din Germania pentru culegătorii de sparanghel. Nu mai găsesc muncitori
Salariul uriaș oferit de fermierii din Germania pentru culegătorii de sparanghel. Nu mai găsesc muncitori
Când e momentul corect să tai pomii din grădină. Greșeala care poate distruge producția de fructe
Când e momentul corect să tai pomii din grădină. Greșeala care poate distruge producția de fructe
Veronica, tânăra crescută de bunici. Părinții au plecat în străinătate, iar pe ea au lăsat-o ...
Veronica, tânăra crescută de bunici. Părinții au plecat în străinătate, iar pe ea au lăsat-o cu durere în suflet
Vezi toate știrile
×