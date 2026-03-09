Acasă » Altceva Podcast » Un nou tip de pensie pentru români. Ministrul Finanțelor a dat vestea

De: Denisa Crăciun 09/03/2026 | 12:01
Ministrul de Finanțe a făcut un nou anunț în ceea ce privesc pensiile. El a explicat că acum românii pot beneficia de un nou tip de pensie. Cu toate acestea, nu toți pensionarii o vor primi. 

Un nou tip de pensie este disponibil pentru miliarde de români. Ministrul a explicat că această nouă categorie de pensie nu este pentru toți pensionarii. Pe lângă această nouă pensie, el a spus că va introduce și stimulente pentru pensia paneuropeană.

Anunțul făcut de el mai arată că România va beneficia de un tratament fiscal avantajos pentru două clase de pensii.

O nouă categorie de pensie va fi introdusă

Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a anunțat Comisia Europeană din România ca se va impune o nouă categorie de pensie pentru români. Este vorba de o nouă reglementare la nivelul pensilor paneuropene. Acest tip de pensie a intrat în vigoare în anul 2022, iar acum Ministrul vrea să aducă îmbunătățiri. El a explicat că dorește să fie mai avantajoasă. Cei care beneficiază de pensiile paneuropene sunt românii stabiliți în străinătate și este diferită de alte tipuri de pensii. Aceasta este portabilă, iar în acest fel oamenii pot economisi pentru pensie.

Ionel Dacă, analist financiar a spus și el că această nouă reglementare are rolul de a face mai atractivă această categorie de pensie.

La ultima reuniune a Consiliului European de Afaceri Economice și Financiare (EcoFin), din 17 februarie a.c., miniștrii de finanțe din statele membre au discutat ultimele propuneri de revizuire ale Comisiei Europene privind cadrul de reglementare al pensiilor personale paneuropene. La mai puțin de 5 ani de la lansarea acestui produs de pensie personală paneuropeană (PEPP), în 2022, Comisia Europeană dorește revizuirea Regulamentului care privește acest tip de pensii pentru a face mai atractiv acest produs care încă nu se bucură de un real succes printre cetățenii europeni, a spus el.

Alexandru Nazare a mai adăugat că contribuțiile pentru aceste pensii sunt deductibile. Asta presupune că sumele deductibile pot fi de până la 400 de euro pe an. Același lucru se aplică și pensilor facultative din Pilonul III. Regulile în ceea ce privesc contribuțiile se aplică în România din acest an de la data de 1 martie.

