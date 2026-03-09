Acasă » Altceva Podcast » Experții au analizat apărarea statelor din Europa. O țară este considerată cea mai vulnerabilă

Experții au analizat apărarea statelor din Europa. O țară este considerată cea mai vulnerabilă

De: Denisa Crăciun 09/03/2026 | 16:41
Experții au analizat apărarea statelor din Europa. O țară este considerată cea mai vulnerabilă
Cipru /Sursa: pexels

Războiul care are loc acum în Orientul Mijlociu afectează multe țări din mai multe puncte de vedere. În acest moment, o țară care primește în fiecare zi sute de tursiști este afectată în mod direct de tensiunile actuale. Acum țara este considerată vulnerabilă.

Ciprul este o țară situată în Marea Mediteraneană. Pentru că vremea este mereu potrivită pentru diverse activități, turiștii vin în număr foarte mare aici în vacanță. Din cauza războiului dintre Iran, Israel și Statele Unite multe țări resimt sau vor resimți efecte negative.

Anul trecut, de exemplu, Cipru a avut în jur de 4 milioane de vizitatori. Pentru că situația actuală face să fie o țară vulnerabilă, în 2026, turismul ar putea să scadă semnificativ.

Cipru, țară cu risc

Chiar dacă suntem abia la începutul lunii martie, călătorii au ajuns deja în Ayia Napa. Litoralul este plin datorită peisajelor superbe. Cu toate acestea, totul este în pericol din cauza războiului din Orient. În acest context, mai multe zboruri spre și dintre Cipru au fost anulate. Un reprezentant al primăriei din Ayia Napa, a explicat că ultimul lucru pe care și-l dorește este să atragă un război asupra Ciprului.

Viața aici este foarte sigură. Oamenii își petrec vacanța fără probleme. Nu există panică. Ultimul lucru pe care ni-l dorim în Cipru este să fim atrași în acest război.Auzim deja de anulări. Până la ofensiva condusă de SUA împotriva Iranului, lansată în weekendul trecut, eram convins că va fi un an foarte bun. Acum nu mai este deloc sigur, a spus el.

Ce spun turiștii

Turiștii sunt cei mai afectați de faptul că Cipru este acum considerată vulnerabilă. Totuși, mulți dintre ei încearcă să fie optimiști, dar și precauți. Un cuplu din Estonia care se afla în vacanță a vorbit despre această situație.

La noi încă este multă zăpadă, iar în Cipru este ca primăvara. Nu am vrut să anulăm vacanța din cauza a ceea ce se întâmplă, din cauza războiului. Trump este un psihopat. Am avut ceva emoții, mai ales pentru că suntem aici cu fetița noastră, dar am vrut să rămânem optimiști, a spus cuplul.

Tot în călătorie în Cipru era și o pensionară din Danemarca. Ea a spus că se afla de trei săptămâni în vacanță și că nu ar fi renunțat la ea indiferent de ce s-ar fi întâmplat, semn că își asuma orice risc.

Suntem aici pentru trei săptămâni și nu aveam de gând să renunț din cauza a ceea ce fac ei, a declarat ea.

VEZI ȘI: Rachete iraniene lansate în direcția Europei. Două ar fi vizat Ciprul: „Nu există niciun indiciu că ar fi existat o ameninţare la adresa ţării”

Alertă în Europa! Europol avertizează: risc de atacuri teroriste și cibernetice

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Clienții Hidroelectrica pot rămâne fără bani. Compania avertizează clienții să fie atenți
Știri
Clienții Hidroelectrica pot rămâne fără bani. Compania avertizează clienții să fie atenți
Momente grele pentru Laura Cosoi. Vedeta a izbucnit în lacrimi: „Așa ne-am luat rămas bun”
Altceva Podcast
Momente grele pentru Laura Cosoi. Vedeta a izbucnit în lacrimi: „Așa ne-am luat rămas bun”
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Mediafax
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai bine acum, în 2026
Gandul.ro
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi românii care decid să renunțe la concediu
Adevarul
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își...
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Digi24
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
ANM, vremea până pe 23 martie: cald în toată țara, precipitații după jumătatea lunii
Mediafax
ANM, vremea până pe 23 martie: cald în toată țara, precipitații după jumătatea...
Parteneri
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție de zodie: „Este bine să aveți lângă voi, pentru o mai mare protecție energetică...”
Click.ro
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție...
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Digi 24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Scut aerian peste Bulgaria: Cine preia apărarea cerului bulgăresc?
go4it.ro
Scut aerian peste Bulgaria: Cine preia apărarea cerului bulgăresc?
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai bine acum, în 2026
Gandul.ro
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Un bărbat din Botoșani a câștigat premiul cel mare la Loto 6/49. Care a fost secretul lui
Un bărbat din Botoșani a câștigat premiul cel mare la Loto 6/49. Care a fost secretul lui
Bancul începutului de săptămână | În cușeta vagonului de dormit, se aude o bufnitură
Bancul începutului de săptămână | În cușeta vagonului de dormit, se aude o bufnitură
BANCUL ZILEI | M-a sunat fosta să-mi ureze o primăvară liniștită
BANCUL ZILEI | M-a sunat fosta să-mi ureze o primăvară liniștită
Cea mai tânără bunică din showbiz-ul nostru. Cine este vedeta care a devenit bunică la doar 39 de ...
Cea mai tânără bunică din showbiz-ul nostru. Cine este vedeta care a devenit bunică la doar 39 de ani
Câți bani i-a dat Antena 1 lui Nicu Grigore, pentru cele 9 săptămâni la Survivor 2026
Câți bani i-a dat Antena 1 lui Nicu Grigore, pentru cele 9 săptămâni la Survivor 2026
Clienții Hidroelectrica pot rămâne fără bani. Compania avertizează clienții să fie atenți
Clienții Hidroelectrica pot rămâne fără bani. Compania avertizează clienții să fie atenți
Vezi toate știrile
×