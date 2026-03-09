Experții au analizat apărarea statelor din Europa. O țară este considerată cea mai vulnerabilă

Războiul care are loc acum în Orientul Mijlociu afectează multe țări din mai multe puncte de vedere. În acest moment, o țară care primește în fiecare zi sute de tursiști este afectată în mod direct de tensiunile actuale. Acum țara este considerată vulnerabilă.

Ciprul este o țară situată în Marea Mediteraneană. Pentru că vremea este mereu potrivită pentru diverse activități, turiștii vin în număr foarte mare aici în vacanță. Din cauza războiului dintre Iran, Israel și Statele Unite multe țări resimt sau vor resimți efecte negative.

Anul trecut, de exemplu, Cipru a avut în jur de 4 milioane de vizitatori. Pentru că situația actuală face să fie o țară vulnerabilă, în 2026, turismul ar putea să scadă semnificativ.

Cipru, țară cu risc

Chiar dacă suntem abia la începutul lunii martie, călătorii au ajuns deja în Ayia Napa. Litoralul este plin datorită peisajelor superbe. Cu toate acestea, totul este în pericol din cauza războiului din Orient. În acest context, mai multe zboruri spre și dintre Cipru au fost anulate. Un reprezentant al primăriei din Ayia Napa, a explicat că ultimul lucru pe care și-l dorește este să atragă un război asupra Ciprului.

Viața aici este foarte sigură. Oamenii își petrec vacanța fără probleme. Nu există panică. Ultimul lucru pe care ni-l dorim în Cipru este să fim atrași în acest război.Auzim deja de anulări. Până la ofensiva condusă de SUA împotriva Iranului, lansată în weekendul trecut, eram convins că va fi un an foarte bun. Acum nu mai este deloc sigur, a spus el.

Ce spun turiștii

Turiștii sunt cei mai afectați de faptul că Cipru este acum considerată vulnerabilă. Totuși, mulți dintre ei încearcă să fie optimiști, dar și precauți. Un cuplu din Estonia care se afla în vacanță a vorbit despre această situație.

La noi încă este multă zăpadă, iar în Cipru este ca primăvara. Nu am vrut să anulăm vacanța din cauza a ceea ce se întâmplă, din cauza războiului. Trump este un psihopat. Am avut ceva emoții, mai ales pentru că suntem aici cu fetița noastră, dar am vrut să rămânem optimiști, a spus cuplul.

Tot în călătorie în Cipru era și o pensionară din Danemarca. Ea a spus că se afla de trei săptămâni în vacanță și că nu ar fi renunțat la ea indiferent de ce s-ar fi întâmplat, semn că își asuma orice risc.

Suntem aici pentru trei săptămâni și nu aveam de gând să renunț din cauza a ceea ce fac ei, a declarat ea.

VEZI ȘI: Rachete iraniene lansate în direcția Europei. Două ar fi vizat Ciprul: „Nu există niciun indiciu că ar fi existat o ameninţare la adresa ţării”

Alertă în Europa! Europol avertizează: risc de atacuri teroriste și cibernetice