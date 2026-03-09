Momente grele pentru Laura Cosoi. Vedeta a izbucnit în lacrimi: „Așa ne-am luat rămas bun”

Laura Cosoi a izbucnit în lacrimi în timpul unui podcast. Un moment neașteptat a făcut-o să se emoționeze și nu s-a putut stăpâni. Vedeta este însărcinată și urmează să nască în luna iulie.

Actrița Laura Cosoi a fost invitată la un podcast. Acolo a vorbit despre multe lucruri minunate din viața ei, însă a avut parte de un moment surpriză care a făcut-o să izbucnească în lacrimi imediat.

Vedeta împărtășește totul cu urmăritorii ei, inclusiv perioadele în care este vulnerabilă. Ea a postat pe pagina sa de Instagram momentul în care plângea fără oprire și a spus ce a simțit atunci.

De ce a plâns Laura Cosoi

Vedeta traversează cea mai intensă etapă. Ea are patru fetițe, iar acum este însărcinată din nou. Recent a fost invitată la podcastul lui Horia Brenciu. Acolo au povestit o groază de lucruri, precum sarcina de care se bucură artista, despre piesele de teatru în care joacă, dar a avut parte și de momente emoționante. Horia Brenciu i-a pus pe fundal o melodie cu totul și cu totul specială.

Auzind piesa, Laura Cosoi nu s-a putut abține și s-a înfundat în lacrimi. Pentru ea această parte surpriză a fost copleșitoare. Melodia pe care au interpretat-o instrumentiștii din cadrul podcastului a fost piesa pe care Laura și-a luat rămas bun de la mama ei atunci când a murit. Pentru că i-a amintit de acest moment, vedeta s-a emoționat și a povestit că atunci când au avut loc funerariile pentru mama ei, la Brașov, a fost pusă această piesă. Horia Brenciu a înțeles atunci de ce mama ei o cânta mereu: era piesa ei preferată.

În acel moment, Horia Brenciu a povestit că din când în când mai cântă și el această melodie profundă. Același lucru l-a făcut și în timpul podcastului. Inițial, Laura a spus că nu poate să cânte din cauza emoțiilor care au venit asupra ei, însă, spre final, a reușit să îl acompanieze pe Horia. Ea a postat această parte pe pagina sa de socializare și a pus și o scurtă descriere.

Am revăzut acest moment surprins alături de Horia Brenciu, în cadrul podcastului Lucruri Simple…Mami, parcă ai cântat prin mine…Ce viață frumoasă am avut împreună…câte bucurii, câte amintiri și câtă iubire ne-a acoperit…Îmi este dor de tine. Îmi este dor de noi…Te iubesc, mami din lumină!, a scris ea.

Laura Cosoi, dezvăluiri după ce a anunțat că este însărcinată pentru a 5-a oară: ”Oamenii cred că ne dorim băiat”