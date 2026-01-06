Acasă » Știri » Laura Cosoi, dezvăluiri după ce a anunțat că este însărcinată pentru a 5-a oară: ”Oamenii cred că ne dorim băiat”

Laura Cosoi, dezvăluiri după ce a anunțat că este însărcinată pentru a 5-a oară: "Oamenii cred că ne dorim băiat"

De: Denisa Iordache 06/01/2026 | 14:43
Laura Cosoi, dezvăluiri după ce a anunțat că este însărcinată pentru a 5-a oară: ”Oamenii cred că ne dorim băiat”
Laura Cosoi a vorbit despre sexul bebelușului
Laura Cosoi și-a uimit și bucurat fanii atunci când a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. După patru fetițe minunate, familia vedetei și a lui Cosmin Curticăpean se va mări cu un membru. Acest lucru a dat deja startul speculațiilor între fani despre care ar fi șansele ca după patru fetițe să apară un băiețel. Ce a spus vedeta despre sexul copilului? Toate detaliile în articol.

Laura Cosoi a început anul cu vești mari. Pe data de 2 ianuarie, aceasta și-a sărbătorit ziua de naștere și a marcat-o într-un mod la care nimeni nu se aștepta. Ei bine, vedeta a făcut marele anunț într-o zi specială pentru ea: este însărcinată.

Ce își dorește Laura Cosoi să fie al cincilea copil

Laura Cosoi a postat în mediul online un filmuleț impresionant, în care apare dând vestea importantă atât soțului său, cât și familiei, iar acum a trasmis-o și către fanii săi. Interanuții au fost surprinși și au felicitat-o imediat.

Laura Cosoi a postat în mediul online un filmuleț emoționant în care apare dând vestea importantă atât soțului său, cât și familiei.

„Îmi sărbătoresc ziua de naștere celebrând viața — viața în cea mai pura, frumoasă, complexă și plină de însemnătate formă a ei. Mulțumim, Doamne pentru darul primit!”, a scris Laura Cosoi, în mediul online.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sunt părinți de patru fetițe, iar acest lucru a dat de înțeles că și-ar dori neapărat și un băiețel. Ei bine, vedeta a mărturisit că nu este adevărat, ba chiar este conștientă de faptul că șansele apariției acestuia sunt mici.

„Nu știu ce va fi, pentru că am plecat înainte să aflăm, dar nici nu contează. Oamenii cred că ne dorim băiat, dar mă amuză asta (…) Din punct de vedere statistic, sunt șanse foarte mici să fie băiat și mai mari să fie fată, iar noi ne dorim ceea ce își dorește Dumnezeu pentru noi”, a spus Laura Cosoi pentru un post TV.

Laura Cosoi, însărcinată pentru a 5-a oară! A făcut anunțul chiar de ziua ei de naștere: ”Mulțumim, Doamne, pentru darul primit!”

De ce a plecat Laura Cosoi din România înainte de sărbători? „Aici energia e altfel”

