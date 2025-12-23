De ce a plecat Laura Cosoi din România înainte de sărbători? „Aici energia e altfel”

Laura Cosoi nu își va petrece sărbătorile de iarnă în România, alegând să părăsească țara cu mult înainte de Crăciun.

Vedeta a explicat public motivul pentru care a decis să își mute vacanța într-un loc îndepărtat și să rămână acolo pentru o perioadă mai lungă decât în anii precedenți.

De ce a plecat Laura Cosoi din România

Actrița și prezentatoarea TV se menține de ani buni în atenția publicului, iar comunitatea pe care a construit-o în mediul online continuă să o urmărească activ. Deși timpul a trecut, Laura Cosoi rămâne o prezență constantă și apreciată, iar deciziile ei personale sunt adesea comentate de fani.

Pentru finalul acestui an, Laura Cosoi a ales să nu rămână în țară nici de Crăciun, nici de Revelion. Aceasta a explicat pe rețelele de socializare că a simțit nevoia unei pauze departe de agitația specifică perioadei sărbătorilor.

Vedeta se află în prezent în Thailanda, unde a plecat împreună cu familia. A optat pentru o destinație exotică, cu temperaturi ridicate și peisaje spectaculoase, un contrast puternic față de atmosfera de iarnă din România.

Într-un mesaj publicat pe Instagram, Laura Cosoi a detaliat motivele pentru care a ales această escapadă prelungită. Aceasta a vorbit despre dorința de a se reconecta cu ritmul natural al vieții și de a se desprinde de presiunea cotidiană.

Unde îşi petrece Laura Cosoi sărbătorile

„Thailanda. Suntem aici de câteva zile bune și vom rămâne o lună. Timp suficient cât să uiți de grabă, de notificări, de «trebuie». Aici energia e altfel. Mai blândă, mai vie. Aerul pare mai ușor, iar zilele curg fără să le numeri. Telefonul stă mai mult deoparte, uitat, pentru că nu ai nevoie de el când ai în față peisaje care îți taie respirația. Verde infinit, mare caldă, cer care nu se grăbește nicăieri. Trăim simplu. Ne trezim fără alarmă, mâncăm când ne e foame, mergem desculți, respirăm adânc. Fără planuri rigide, fără presiune. Doar prezent. Doar acum. Thailanda te învață să trăiești fără grijă, să te bucuri de puțin și să simți mult. Să lași lucrurile să curgă. Și, fără să-ți dai seama, începi să curgi și tu odată cu ele”, a transmis vedeta.

Laura Cosoi beneficiază de sprijinul constant al soțului ei, Cosmin Curticăpean, care o însoțește în toate proiectele și călătoriile. Relația lor este considerată una solidă, iar apropierea dintre ei este adesea remarcată de urmăritori.

Această vacanță nu este singura experiență recentă de călătorie pentru familia lor. În urmă cu puțin timp, fetițele cuplului au petrecut câteva zile în Germania, alături de tatăl lor.

„Fetele au fost plecate câteva zile cu Cosmin în Germania, la rude. Pentru ele a fost o aventură frumoasă, plină de drumuri noi, povești și oameni dragi. Pentru mine, câteva zile cu un dor care s-a făcut tot mai mare (…) Cosmin s-a descurcat minunat cu ele acolo, iar revederea noastră a fost exact așa cum mă așteptam”, a povestit Laura Cosoi.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean formează un cuplu de aproximativ un deceniu, iar din relația lor au venit pe lume patru fetițe. Cei doi continuă să își construiască viața de familie în ritmul lor, alegând experiențe care să le ofere echilibru și timp de calitate împreună.

