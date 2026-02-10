Fenomenul „no contact”: Tot mai mulți tineri aleg să rupă orice legătură cu părinții

Fenomenul „no contact” devine tot mai vizibil în rândul tinerilor, care aleg să rupă relațiile cu părinții atunci când acestea devin toxice sau le afectează sănătatea emoțională. Potrivit revistei Dazed, situația nu este deloc izolată și reflectă o schimbare majoră de mentalitate în societate.

Când familia devine o povară emoțională

Joe, un tânăr de 29 de ani, a decis să întrerupă complet contactul cu mama lui în urmă cu un an, deși problemele existau de mai multă vreme. El spune că nu a putut accepta atitudinile rasiste și homofobe ale acesteia, mai ales că el se identifică drept ‘queer’. Pentru un timp, a încercat să caute scuze pentru comportamentul ei, punându-l pe seama vârstei sau a conflictelor din familie, însă și-a dat seama că acele explicații nu erau reale.

Situația s-a agravat atunci când mama lui a început o relație cu un fost polițist, descris de Joe ca fiind un om agresiv și plin de prejudecăți. După ce partenerul femeii l-a atacat fizic, iar mama a refuzat să confirme incidentul în fața poliției, Joe a decis să plece definitiv și nu a mai vorbit cu ea de atunci. În prezent, spune că este convins că a luat decizia corectă, chiar dacă uneori are momente în care se întreabă cum ar fi fost să se împace.

Potrivit studiilor citate de Dazed, una din cinci familii din Marea Britanie este afectată de astfel de rupture, iar fenomenul este tot mai vizibil și în mediul online. Hashtagul „estranged” de pe TikTok a adunat zeci de mii de videoclipuri, iar forumurile dedicate subiectului atrag tot mai mulți utilizatori. În ultimii ani, cazurile din rândul celebrităților au adus această temă în atenția publicului.

De ce aleg tinerii să rupă legăturile cu familia?

Specialiștii spun că schimbările culturale joacă un rol important. Accentul pus astăzi pe independență, sănătate emoțională și împlinire personală face ca tot mai mulți oameni să refuze relațiile considerate nocive. Psihologii explică faptul că toleranța față de conflictele familiale a scăzut, iar terapia a devenit mult mai accesibilă pentru generațiile tinere.

Samira, o tânără de 28 de ani, povestește că a rupt legătura cu familia ei religioasă după ce a început o relație cu un partener ateu. Conflictul a escaladat rapid, iar mama ei a încercat să destrame relația prin presiuni și manipulare. După luni întregi de tensiuni, Samira a fost practic alungată din casă. În cele din urmă, relațiile cu familia s-au reluat după câțiva ani, însă rănile emoționale au rămas.

Experții subliniază că astfel de decizii sunt rareori impulsive. În majoritatea cazurilor, ele apar după ani întregi de conflicte și epuizare emoțională. Cercetările recente arată că abuzul emoțional este recunoscut astăzi ca fiind la fel de nociv ca alte forme de abuz, iar această schimbare de perspectivă influențează modul în care oamenii își gestionează relațiile familiale.

În unele cazuri, reconcilierea este posibilă, însă nu întotdeauna. Joe, de exemplu, spune că și-a acceptat situația și și-a găsit sprijin în cercurile sociale apropiate. Specialiștii recomandă persoanelor aflate în astfel de situații să caute sprijin în comunități și relații sănătoase, deoarece sentimentul de înțelegere și apartenență poate face diferența în cazul unei experiențe care, pentru mulți, rămâne extrem de dureroasă.

CITEȘTE ȘI:

De la FunHaus la Glitchy Glam: Pinterest dezvăluie marile obsesii ale anului 2026!

Muzicienii care nu mai vor ca Trump să le folosească piesele. Lista e mai lungă decât un line-up de festival