Cât te costă să pornești la drum azi: prețurile actuale la motorină azi, 10 februarie 2026

Șoferii din România plătesc în continuare sume ridicate pentru alimentare, chiar dacă piața carburanților pare stabilă în această perioadă. Datele actualizate pentru 10 februarie 2026 arată că prețurile benzinei, motorinei și GPL-ului se mențin la niveluri apropiate de cele din ultimele săptămâni, cu diferențe mici între regiuni și orașe. Platformele de monitorizare a pieței indică valori medii clare, dar și variații de preț în funcție de stație și localitate.

Cât costă carburanții în România astăzi, 10 februarie 2026.

Potrivit datelor centralizate din platformele specializate care urmăresc evoluția prețurilor la pompă, benzina standard Euro 95 se vinde în România la valori cuprinse între aproximativ 7,70 și 7,77 lei pe litru.

Motorina standard rămâne ușor mai scumpă, cu prețuri situate între 7,93 și 8,01 lei pe litru, în timp ce GPL-ul auto se menține cea mai accesibilă variantă, cu valori cuprinse între 3,84 și 3,99 lei pe litru.

Aceste valori reprezintă medii calculate din cele mai ieftine oferte raportate de stațiile monitorizate la nivel național și pot varia ușor în funcție de zonă sau rețea de benzinării.

Situația din București și marile orașe

În Capitală, prețurile la carburanți sunt apropiate de media națională. În București, benzina se comercializează în jurul valorii de 7,70 lei pe litru, motorina ajunge la aproximativ 7,99 lei pe litru, iar GPL-ul poate fi găsit la aproximativ 3,84 lei pe litru.

Diferențele dintre marile orașe ale țării sunt reduse. În Cluj-Napoca, benzina costă aproximativ 7,69 lei pe litru, motorina se situează în jurul valorii de 7,99 lei, iar GPL-ul ajunge la circa 3,94 lei pe litru. În Timișoara, benzina este în jur de 7,70 lei pe litru, motorina ajunge la aproximativ 8,01 lei, iar GPL-ul se menține la circa 3,84 lei.

În zona Moldovei, la Iași, benzina este în jur de 7,71 lei pe litru, motorina ajunge la aproximativ 8,01 lei, iar GPL-ul poate urca până la 3,99 lei pe litru. La Constanța, benzina se situează în jurul valorii de 7,73 lei pe litru, motorina ajunge la aproximativ 8,00 lei, iar GPL-ul se vinde în jur de 3,97 lei pe litru.

Cele mai mici prețuri raportate în țară

Datele monitorizate arată că există și stații unde șoferii pot găsi carburanți mai ieftini. Cel mai mic preț pentru benzina standard a fost raportat la aproximativ 7,66 lei pe litru în anumite stații Socar. Motorina standard a coborât până la aproximativ 7,93 lei pe litru în unele stații din zona Agigea. În cazul GPL-ului, cele mai mici valori raportate se situează în jurul a 3,94 lei pe litru.

Cât costă un plin de carburant pe 10 februarie 2026

La prețurile actuale, costul unui plin standard de 50 de litri rămâne ridicat pentru mulți șoferi. Pentru benzina Euro 95, un plin ajunge la aproximativ 385 de lei, iar în unele stații poate depăși ușor 390 de lei. În cazul motorinei, un rezervor de 50 de litri costă în jur de 400 de lei. GPL-ul rămâne varianta cea mai economică, unde un plin de 50 de litri ajunge la aproximativ 190-200 de lei.

Tendința pieței carburantului

Specialiștii arată că prețurile carburanților din România sunt relativ stabile în această perioadă, însă rămân la un nivel ridicat comparativ cu anii anteriori. Diferențele între regiuni sunt reduse, iar fluctuațiile zilnice sunt, de regulă, minore. Nivelul accizelor, al taxelor și evoluțiile pieței internaționale a petrolului continuă să influențeze costurile finale de la pompă.

Șoferii sunt sfătuiți să urmărească aplicațiile și platformele online de monitorizare a prețurilor pentru a identifica stațiile cu cele mai bune oferte, deoarece diferențele dintre benzinării pot reduce semnificativ costul alimentării.

