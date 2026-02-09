Greșeala șoferilor care poate aduce o amendă de 1.300 de lei. Mulți o fac fără să știe legea

În România, regulile de circulație sunt adesea percepute ca fiind simple sau intuitive, însă multe dintre ele sunt încălcate fără ca șoferii să își dea seama.

În acest context, există comportamente care au devenit obișnuințe în trafic, deși contravin legislației rutiere și pot atrage sancțiuni considerabile.

Greșeala șoferilor care poate aduce o amendă de 1.300 de lei

Una dintre cele mai frecvente greșeli este circulația nejustificată pe banda a doua, o practică întâlnită zilnic pe drumurile din țară. Mulți conducători auto cred că, dacă merg cu viteza legală sau dacă traficul pare fluid, pot rămâne pe banda din stânga fără probleme.

Însă în realitate, Codul Rutier prevede clar obligația de a circula pe banda din dreapta, iar nerespectarea acestei reguli poate duce la amenzi de până la 1.300 de lei.

Legea stabilește că vehiculele trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, cât mai aproape de marginea carosabilului. Această regulă generală se aplică indiferent de tipul drumului, iar pe sectoarele cu mai multe benzi pe sens, benzile sunt numerotate de la dreapta la stânga.

Banda întâi este destinată circulației normale, în timp ce benzile din stânga sunt rezervate depășirilor sau circulației cu viteză superioară. După efectuarea unei depășiri, șoferul este obligat să revină pe banda din dreapta, chiar dacă intenționează să mențină o viteză apropiată de limita maximă admisă.

Mulți o fac fără să știe legea

Poliția Rutieră sancționează tot mai des această abatere, mai ales în zonele aglomerate sau pe drumurile naționale, unde ocuparea inutilă a benzii a doua poate crea blocaje și poate îngreuna depășirile.

Amenzile pentru această contravenție se încadrează în clasa a II-a de sancțiuni, ceea ce înseamnă între 1.000 și 1.300 de lei, la care se adaugă două sau trei puncte de penalizare. Deși mulți șoferi nu sunt conștienți de această obligație, legea nu lasă loc de interpretări, iar necunoașterea ei nu îi scutește de sancțiuni.

În practică, respectarea regulii circulației pe banda din dreapta contribuie la fluidizarea traficului și la reducerea tensiunilor dintre participanții la trafic. Șoferii care rămân nejustificat pe banda a doua obligă alte vehicule să depășească pe partea dreaptă, manevră periculoasă și interzisă în multe situații.

În plus, menținerea unei discipline corecte pe benzi reduce riscul accidentelor și face deplasarea mai previzibilă pentru toți participanții la trafic.

