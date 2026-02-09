Acasă » Știri » Greșeala șoferilor care poate aduce o amendă de 1.300 de lei. Mulți o fac fără să știe legea

Greșeala șoferilor care poate aduce o amendă de 1.300 de lei. Mulți o fac fără să știe legea

De: David Ioan 09/02/2026 | 13:32
Greșeala șoferilor care poate aduce o amendă de 1.300 de lei. Mulți o fac fără să știe legea
Greșeala șoferilor care poate aduce o amendă de 1.300 de lei. Mulți o fac fără să știe legea

În România, regulile de circulație sunt adesea percepute ca fiind simple sau intuitive, însă multe dintre ele sunt încălcate fără ca șoferii să își dea seama.

În acest context, există comportamente care au devenit obișnuințe în trafic, deși contravin legislației rutiere și pot atrage sancțiuni considerabile.

Greșeala șoferilor care poate aduce o amendă de 1.300 de lei

Una dintre cele mai frecvente greșeli este circulația nejustificată pe banda a doua, o practică întâlnită zilnic pe drumurile din țară. Mulți conducători auto cred că, dacă merg cu viteza legală sau dacă traficul pare fluid, pot rămâne pe banda din stânga fără probleme. În realitate,

Însă în realitate, Codul Rutier prevede clar obligația de a circula pe banda din dreapta, iar nerespectarea acestei reguli poate duce la amenzi de până la 1.300 de lei.

Legea stabilește că vehiculele trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, cât mai aproape de marginea carosabilului. Această regulă generală se aplică indiferent de tipul drumului, iar pe sectoarele cu mai multe benzi pe sens, benzile sunt numerotate de la dreapta la stânga.

Greşeala care le poate aduce şoferilor amenzi de până la 1.300 de lei

Banda întâi este destinată circulației normale, în timp ce benzile din stânga sunt rezervate depășirilor sau circulației cu viteză superioară. După efectuarea unei depășiri, șoferul este obligat să revină pe banda din dreapta, chiar dacă intenționează să mențină o viteză apropiată de limita maximă admisă.

Mulți o fac fără să știe legea

Poliția Rutieră sancționează tot mai des această abatere, mai ales în zonele aglomerate sau pe drumurile naționale, unde ocuparea inutilă a benzii a doua poate crea blocaje și poate îngreuna depășirile.

Amenzile pentru această contravenție se încadrează în clasa a II-a de sancțiuni, ceea ce înseamnă între 1.000 și 1.300 de lei, la care se adaugă două sau trei puncte de penalizare. Deși mulți șoferi nu sunt conștienți de această obligație, legea nu lasă loc de interpretări, iar necunoașterea ei nu îi scutește de sancțiuni.

În practică, respectarea regulii circulației pe banda din dreapta contribuie la fluidizarea traficului și la reducerea tensiunilor dintre participanții la trafic. Șoferii care rămân nejustificat pe banda a doua obligă alte vehicule să depășească pe partea dreaptă, manevră periculoasă și interzisă în multe situații.

În plus, menținerea unei discipline corecte pe benzi reduce riscul accidentelor și face deplasarea mai previzibilă pentru toți participanții la trafic.

CITEŞTE ŞI: Amenda uriașă pe care o primesc șoferii care nu deszăpezesc mașina. Ce prevede Codul Rutier în 2026

Ce riscă șoferii care circulă cu permisul expirat. Mulți șoferi realizează prea târziu

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Care este singura pizza sănătoasă, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
Știri
Care este singura pizza sănătoasă, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
Greșeala banală pe care o fac șoferii zilnic. Costul se vede în timp
Știri
Greșeala banală pe care o fac șoferii zilnic. Costul se vede în timp
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce loc este București
Gandul.ro
TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea...
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere de vacanță, bănuit că s-a transformat în sectă
Digi24
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere...
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze împrumuturile UE de 150 de miliarde de euro
Mediafax
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze...
Parteneri
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
Viktor Orban spune că președintele american Bill Clinton i-ar fi cerut Ungariei să atace Serbia în 1999, dar Budapesta a refuzat
Digi24
Viktor Orban spune că președintele american Bill Clinton i-ar fi cerut Ungariei să atace Serbia...
Gata de luptă! Brigada românească care operează sistemele HIMARS a atins nivelul de certificare NATO
Promotor.ro
Gata de luptă! Brigada românească care operează sistemele HIMARS a atins nivelul de certificare NATO
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
go4it.ro
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
Un oraș subteran colosal, găsit sub casa unui bărbat
Descopera.ro
Un oraș subteran colosal, găsit sub casa unui bărbat
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce loc este București
Gandul.ro
TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce loc este...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Care este singura pizza sănătoasă, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
Care este singura pizza sănătoasă, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
Greșeala banală pe care o fac șoferii zilnic. Costul se vede în timp
Greșeala banală pe care o fac șoferii zilnic. Costul se vede în timp
BANCUL ZILEI | „Felicitări, doamnă! Sunteți însărcinată în 15 săptămâni”
BANCUL ZILEI | „Felicitări, doamnă! Sunteți însărcinată în 15 săptămâni”
Legătura dintre Aris Eram și Bianca, noua concurentă de la Survivor 2026. Trecutul a ieșit la iveală!
Legătura dintre Aris Eram și Bianca, noua concurentă de la Survivor 2026. Trecutul a ieșit la iveală!
Doliu în lumea muzicii populare! Mihaela Cojocaru a murit la 53 de ani
Doliu în lumea muzicii populare! Mihaela Cojocaru a murit la 53 de ani
Prințul William și Kate Middleton, prima reacție publică după scandalul Epstein. Dezvăluiri despre ...
Prințul William și Kate Middleton, prima reacție publică după scandalul Epstein. Dezvăluiri despre implicarea fostului prinț Andrew
Vezi toate știrile
×