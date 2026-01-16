Cod rutier 2026. Când ai voie să depășești pe linie continuă

Toți șoferii s-au regăsit cel puțin o dată în situația în care au avut în fața lor, în trafic, o căruță trasă de cai. Circulația acestora pe anumite categorii de drumuri este interzisă, astfel că sunt întâlnite de cele mai multe ori pe drumuri județene și comunale. Ei bine, ce e de făcut în această situație? Toate detaliile în articol.

Tentația este mare atunci când stai și pierzi timp prețios în spatele unei căruțe. Codul Rutier 2026 nu interzice depășirea lor, dar contează modul în care această manevră se produce.

Cod rutier 2026

Cu toate că șoferii grăbiți vor să treacă peste reguli și să depășească pe linie continuă sau dublă, acest lucru este strict interzis, indiferent de cât de încet se deplasează căruța. Astfel, viteza scăzuta a acesteia nu scutește șoferul din mașină de respectarea legii.

De asemenea, în rândul șoferilor circulă o idee greșită: dacă e căruță, treaba stă altfel. Acest lucru este complet greșit. Căruța este un vehicul cu tracțiune animale și nu se abate de la regulile din tragic. Prin urmare, regulile de depășire a acesteia sunt aplicate la fel, în funcție de marcaje, indicatoare, vizibilitate și siguranță.

Dacă te afli în spatele unei căruțe și intri pe contrasens ca să o depășești pe linie continuă, sancțiunea poate fi o amendă și suspendarea permisului pentru 60 de zile din cauza depășirii neregulamentare și în condiții de risc.

Există o excepție însă, atunci când vehiculul nu se află în mișcare. Mai exact, dacă te afli în mișcare și există un obstacol staționat, iar banda ta este complet blocată de acesta, trecerea pe linia continuă pentru a ocoli nu va fi sancționată, cu o condiție clară: trebuie să faci manevra în deplină siguranță și să nu pui în pericol pe nimeni. Această situație se încadrează în ocolirea obstacolului, nu în depășirea clasică.

