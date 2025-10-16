Semnul de pe cutia medicamentelor la care șoferii trebuie să fie atenți! Pot rămâne fără permis timp de 3 luni

Șoferii trebuie să fie foarte atenți la răceli și viroze. Anumite medicamente pentru răceală și gripă îi pot lăsa pe aceștia fără permisul de conducere. Foarte multe medicamente pentru răceală sau gripă conţin pseudoefedrină, efedrină sau codeină, substanţe care duc la un rezultat pozitiv în urma testării în trafic.

Conducătorii de vehicule care iau medicamente de răceală și gripă, se pot trezi cu un rezultat pozitiv, inclusiv la prima analiză de laborator. Acest lucru înseamnă că trebuie să aștepte aproximativ trei luni pentru a-și putea recupera permisul de conducere.

Semnul de pe cutia medicamentelor la care șoferii trebuie să fie atenți

Medicamentele de răceală și gripă care sunt interzise la volan au inscripționat pe cutie un triunghi de culoare roșie. Șoferii care vor consuma aceste medicamente riscă să rămână fără permisul de conducere pentru cel puțin 72 de ore.

„(Șoferul) este adus la Institutul Național de Medicina Legală în București sau la cea mai apropiată unitate sanitară în țară unde se recoltează probe biologice, o probă de sânge și o probă de urină. Conform legislației în vigoare, se face o testare rapidă în cadrul laboratorului și se stabilește dacă există sau nu există substanțe psihoactive”, a explicat, pentru Antena 3 CNN, Mihnea Costescu, medic INML.

Dacă pe cutie nu găsim niciun semn inscripționat, specialiștii recomandă citirea cu atenție a prospectului medicamentelor înainte de a ne urca la volan.

„Dacă persoana este negativă la acest test, i se redă carnetul de conducere. Dacă este însă pozitivă, urmează să facem următoarea etapă de analiză și să facem o determinare cantitativă a acestor substanțe.”, e precizat sursa citată.

Medicamentele pentru răceală și gripă ies pozitiv la teste

Mai mult decât atât, aparatele de laborator arată un rezultat pozitiv chiar și în cazul substanțelor medicamentoase. Persoanele care iau pastile pentru răceală sau gripă pot ieși pozitiv chiar si la prima analiză de laborator.

De asemenea, situația devine mai complicată atunci când șoferii depășesc dozele recomandate în prospect. Unii dintre ei se pot alege și cu dosar penal.

„Dacă vorbim despre o cantitate mai mare care depășește limita terapeutică, se poate încadra la consumul de substanțe, pentru că înseamnă că persoana le utilizează în alte scopuri decât cele terapeutice.”, a mai spus medicul de la INML.

