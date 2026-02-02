Acasă » Știri » Amenda uriașă pe care o primesc șoferii care nu deszăpezesc mașina. Ce prevede Codul Rutier în 2026

Amenda uriașă pe care o primesc șoferii care nu deszăpezesc mașina. Ce prevede Codul Rutier în 2026

De: David Ioan 02/02/2026 | 21:55
O ninsoare scurtă este suficientă pentru a genera pe șosele un tip de pericol adesea ignorat până în momentul în care este observat direct în trafic.

În acest scenariu, autoturismele care circulă cu geamurile doar parțial curățate, faruri acoperite de gheață și un strat consistent de zăpadă pe plafon, pregătit să alunece la prima frânare pot deveni un adevărat pericol.

În București, unde traficul este intens și distanțele dintre vehicule sunt reduse, efectele apar imediat, de la vizibilitate diminuată până la manevre neașteptate și fragmente de zăpadă proiectate spre parbrizul mașinii din spate.

Pe lângă disconfortul creat în trafic, există și un impact financiar semnificativ. În 2026, amenda maximă vehiculată pentru situațiile cunoscute drept „mașina cu zăpadă” ajunge la aproximativ 1.620 de lei.

Această valoare corespunde clasei a III-a de sancțiuni, adică 6–8 puncte-amendă, interval în care sunt încadrate, în practică, abaterile ce țin de vizibilitate redusă și de nerespectarea condițiilor minime de siguranță în timpul deplasării.

Totuşi, problema centrală nu este aspectul estetic al vehiculului, ci capacitatea șoferului de a vedea și de a controla mașina în mod corespunzător. Atunci când parbrizul, luneta sau geamurile laterale nu sunt curățate complet, iar vizibilitatea este diminuată, fapta este considerată contravenție și poate fi sancționată în clasa a III-a. În 2026, acest lucru înseamnă o amendă cuprinsă între 1.215 și 1.620 de lei, în funcție de numărul de puncte aplicate.

Aceeași regulă se aplică și în cazul luminilor. Farurile sau stopurile acoperite de zăpadă ori gheață reduc vizibilitatea vehiculului în trafic, exact în momentele în care condițiile meteo impun o atenție sporită.

De asemenea, stratul de zăpadă de pe plafon sau capotă poate deveni un pericol real, deoarece la frânare sau la trecerea peste denivelări, acesta poate aluneca și poate bloca vizibilitatea șoferului sau a celor aflați în spate.

Mai mult, în mediul urban, unde opririle sunt frecvente, riscul este și mai mare, iar un polițist poate considera situația ca fiind una ce afectează siguranța rutieră.

Un element care a generat confuzie este asocierea sumei de 1.620 de lei cu intervalul de 9–20 puncte-amendă. În realitate, această valoare corespunde celor 8 puncte-amendă din 2026, deci clasei a III-a, nu clasei a IV-a, care începe de la 9 puncte. Regula de orientare este simplă: intervalul 1.215–1.620 de lei indică sancțiuni din clasa a III-a.

În 2026, punctul-amendă are valoarea de 202,5 lei, ceea ce înseamnă că 6 puncte reprezintă 1.215 lei, iar 8 puncte ajung la 1.620 lei. Astfel, un șofer care circulă cu vizibilitatea afectată de zăpadă riscă să primească o sancțiune în acest interval.

Separat de geamuri și lumini, plăcuțele de înmatriculare reprezintă un alt element verificat în trafic. Dacă acestea sunt acoperite de zăpadă sau gheață și nu pot fi citite, se poate aplica o amendă distinctă, de regulă din clasa I, adică 2–3 puncte-amendă, echivalentul a 405–607,5 lei în 2026. În situațiile în care vehiculul prezintă mai multe nereguli simultan, sancțiunile se pot cumula.

Pentru a evita astfel de probleme, șoferii sunt sfătuiți să își creeze o rutină rapidă înainte de plecare. Curățarea completă a parbrizului, lunetei și geamurilor laterale, îndepărtarea zăpezii de pe oglinzi și lumini, precum și eliminarea stratului de pe plafon reduc semnificativ riscurile.

Verificarea plăcuțelor de înmatriculare este, de asemenea, esențială. În zilele cu avertizări de ninsoare sau viscol emise de Administrația Națională de Meteorologie, aceste măsuri simple pot preveni incidente în trafic și sancțiuni costisitoare.

×