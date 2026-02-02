Maia Sandu, propusă pentru Premiul Nobel pentru Pace. Cine a avut inițiativa

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru a fi nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de către un parlamentar norvegian.

Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor, a făcut această propunere, pentru rolul Maiei Sandu „în apărarea democrației, a statului de drept și a păcii în Republica Moldova”, scrie newsmaker.md.

„Încercările repetate ale Rusiei de a destabiliza fostele state sovietice se numără printre cele mai mari amenințări la adresa păcii și stabilității în Europa”, afirmă Hermstad. „Maia Sandu și Republica Moldova duc o luptă în numele nostru, al tuturor, iar Europa ar trebui să fie profund recunoscătoare pentru leadershipul ei”, a scris parlamentarul norvegian pe rețelele sociale.

Maia Sandu, propusă pentru Premiul Nobel pentru Pace

Hermstad susține că, „în pofida presiunilor exercitate de Rusia”, Republica Moldova, sub președinția Maiei Sandu, „a organizat alegeri libere și democratice, a consolidat statul de drept și a menținut un parcurs democratic pașnic”. Deputatul norvegian mai declară că apărarea instituțiilor democratice împotriva ingerințelor externe ascunse reprezintă o formă de construire a păcii care se încadrează pe deplin în mandatul Comitetului Nobel.

„Rezistența pașnică și de succes a Maiei Sandu în fața interferenței ruse, împreună cu eforturile sale de a apropia Republica Moldova de Uniunea Europeană și de alte democrații europene, reprezintă munca pentru pace a timpului nostru. Alfred Nobel a înțeles pacea ca fiind mai mult decât absența conflictului armat”, a mai spus el.

În fiecare an, Comitetul Nobel norvegian primește câteva sute de nominalizări pentru Premiul Nobel pentru Pace. În 2025, de exemplu, Institutul Nobel a înregistrat 338 de candidați pentru Premiul Nobel pentru Pace. Cel mai mare număr de nominalizări a fost înregistrat în 2016, când au fost 376 de candidați.

De regulă, Comitetul ia o decizie abia în cadrul ultimei sale ședințe, înainte de anunțarea laureatului sau laureaților anului, la începutul lunii octombrie. Comitetul urmărește obținerea unui consens în selectarea laureatului Premiului Nobel pentru Pace. În rarele situații în care acest lucru nu este posibil, decizia este luată prin vot cu majoritate simplă, amintește sursa citată.

CITEȘTE ȘI:

Donald Trump, derapaj neașteptat după ce artiștii l-au făcut „praf” la Premiile Grammy 2026: „Eu nu am fost niciodată pe insula lui Epstein”

Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate