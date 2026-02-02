Legătura dintre Jeffrey Epstein, MI6 și Mossad. Cum voia afaceristul să pună mâna pe banii Libiei

Miliardarul american Jeffrey Epstein a încercat să pună mâna pe 80 de miliarde de dolari din activele înghețate ale Libiei prin intermediul unei rețele de foști oficiali ai serviciilor secrete britanice și israeliene, conform documentelor Departamentului de Justiție al SUA.

Un e-mail datat iulie 2011, dezvăluit în cea mai recentă publicare a dosarelor Epstein de către Departamentul de Justiție al SUA și trimis de unul dintre asociații săi, dezvăluie planuri de a exploata „turbulențe politice și economice” din Libia pentru a identifica și recupera fonduri libiene înghețate în țările occidentale, scrie Euronews.

Activele înghețate se ridicau la aproximativ 80 de miliarde de dolari, inclusiv 32,4 miliarde de dolari în fonduri aflate sub jurisdicția Statelor Unite. E-mailul descria activele ca fiind „furate și deturnate”, menționând că valoarea lor potențială ar putea fi de trei până la patru ori mai mare.

Legătura dintre Jeffrey Epstein, MI6 și Mossad

În corespondență, Epstein a susținut că Libia, o țară bogată în petrol și cu o populație bine educată, reprezintă o oportunitate strategică pentru investiții financiare.

Documentele descriu discuții preliminare cu firme internaționale de avocatură pentru a lucra la caz pe bază de onorariu condiționat, ceea ce înseamnă că ar fi plătiți doar dacă ar câștiga. Foști oficiali ai serviciului de informații britanic MI6 și ai Mossad, serviciul de informații externe al Israelului, și-ar fi exprimat disponibilitatea de a contribui la eforturile de identificare și recuperare a activelor, conform documentelor.

Corespondența afirma că identificarea și recuperarea unei mici părți din aceste fonduri ar putea genera „miliarde de dolari” și cita proiecții conform cărora Libia ar trebui să cheltuiască cel puțin 100 de miliarde de dolari pentru reconstrucție și redresare economică.

Libia se luptă să recupereze fondurile înghețate în țările occidentale în temeiul Rezoluției 1973 a Consiliului de Securitate al ONU, adoptată în martie 2011 ca parte a sancțiunilor impuse regimului lui Muammar Gaddafi în timpul revoltei care l-a răsturnat de la putere.

Anul trecut, Guvernul de Unitate Națională cu sediul la Tripoli, condus de Abdelhamid Dbeibeh, a format un comitet juridic pentru a urmări problema în cooperare cu mai multe țări. Documentele nu indică dacă planurile lui Epstein de a accesa activele înghețate au evoluat dincolo de discuțiile preliminare.

