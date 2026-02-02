Acasă » Știri » Știri externe » Legătura dintre Jeffrey Epstein, MI6 și Mossad. Cum voia afaceristul să pună mâna pe banii Libiei

Legătura dintre Jeffrey Epstein, MI6 și Mossad. Cum voia afaceristul să pună mâna pe banii Libiei

De: Daniel Matei 02/02/2026 | 22:10
Legătura dintre Jeffrey Epstein, MI6 și Mossad. Cum voia afaceristul să pună mâna pe banii Libiei

Miliardarul american Jeffrey Epstein a încercat să pună mâna pe 80 de miliarde de dolari din activele înghețate ale Libiei prin intermediul unei rețele de foști oficiali ai serviciilor secrete britanice și israeliene, conform documentelor Departamentului de Justiție al SUA.

Un e-mail datat iulie 2011, dezvăluit în cea mai recentă publicare a dosarelor Epstein de către Departamentul de Justiție al SUA și trimis de unul dintre asociații săi, dezvăluie planuri de a exploata „turbulențe politice și economice” din Libia pentru a identifica și recupera fonduri libiene înghețate în țările occidentale, scrie Euronews.

Activele înghețate se ridicau la aproximativ 80 de miliarde de dolari, inclusiv 32,4 miliarde de dolari în fonduri aflate sub jurisdicția Statelor Unite. E-mailul descria activele ca fiind „furate și deturnate”, menționând că valoarea lor potențială ar putea fi de trei până la patru ori mai mare.

Legătura dintre Jeffrey Epstein, MI6 și Mossad

În corespondență, Epstein a susținut că Libia, o țară bogată în petrol și cu o populație bine educată, reprezintă o oportunitate strategică pentru investiții financiare.

Documentele descriu discuții preliminare cu firme internaționale de avocatură pentru a lucra la caz pe bază de onorariu condiționat, ceea ce înseamnă că ar fi plătiți doar dacă ar câștiga. Foști oficiali ai serviciului de informații britanic MI6 și ai Mossad, serviciul de informații externe al Israelului, și-ar fi exprimat disponibilitatea de a contribui la eforturile de identificare și recuperare a activelor, conform documentelor.

Corespondența afirma că identificarea și recuperarea unei mici părți din aceste fonduri ar putea genera „miliarde de dolari” și cita proiecții conform cărora Libia ar trebui să cheltuiască cel puțin 100 de miliarde de dolari pentru reconstrucție și redresare economică.

Libia se luptă să recupereze fondurile înghețate în țările occidentale în temeiul Rezoluției 1973 a Consiliului de Securitate al ONU, adoptată în martie 2011 ca parte a sancțiunilor impuse regimului lui Muammar Gaddafi în timpul revoltei care l-a răsturnat de la putere.

Anul trecut, Guvernul de Unitate Națională cu sediul la Tripoli, condus de Abdelhamid Dbeibeh, a format un comitet juridic pentru a urmări problema în cooperare cu mai multe țări. Documentele nu indică dacă planurile lui Epstein de a accesa activele înghețate au evoluat dincolo de discuțiile preliminare.

CITEȘTE ȘI:

Donald Trump, derapaj neașteptat după ce artiștii l-au făcut „praf” la Premiile Grammy 2026: „Eu nu am fost niciodată pe insula lui Epstein”

Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Maia Sandu, propusă pentru Premiul Nobel pentru Pace. Cine a avut inițiativa
Știri externe
Maia Sandu, propusă pentru Premiul Nobel pentru Pace. Cine a avut inițiativa
Doliu în muzică! O artistă a murit după ce a fost mușcată de șarpe. Clinica medicală nu avea antidotul pe stoc
Showbiz internațional
Doliu în muzică! O artistă a murit după ce a fost mușcată de șarpe. Clinica medicală nu avea…
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani. În 1999, bărbatul a ucis o fată de 17 ani
Mediafax
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani....
Schimbări majore în grila Antena3 CNN! Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran, alții sunt mutați
Gandul.ro
Schimbări majore în grila Antena3 CNN! Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran,...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Româncă șocată de prețuri în St. Moritz, cea mai scumpă stațiune din Elveția. Cât a plătit pentru o felie de pizza
Adevarul
Româncă șocată de prețuri în St. Moritz, cea mai scumpă stațiune din Elveția....
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
Digi24
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns...
Vine căldura! Zăpada nu va ține: Când se încălzește vremea în toată România
Mediafax
Vine căldura! Zăpada nu va ține: Când se încălzește vremea în toată România
Parteneri
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe plan financiar, profesional și sentimental
Click.ro
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe...
EXCLUSIV Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar mi-a făcut rău. Este un semnal de alarmă pentru alții
Digi 24
EXCLUSIV Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar mi-a făcut rău. Este...
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au fost desecretizate
Digi24
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au...
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât...
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Femeia „fără liceu” care dă afară 16.000 de oameni de la Amazon, inclusiv în România
go4it.ro
Femeia „fără liceu” care dă afară 16.000 de oameni de la Amazon, inclusiv în România
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Cum va arăta următorul joc al popularei serii World of Tanks
Go4Games
Cum va arăta următorul joc al popularei serii World of Tanks
Schimbări majore în grila Antena3 CNN! Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran, alții sunt mutați
Gandul.ro
Schimbări majore în grila Antena3 CNN! Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran, alții sunt...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Otilia Bilionera, diagnosticul care care a îngrozit-o! A aflat după nuntă: „Nu mai există tratament”
Otilia Bilionera, diagnosticul care care a îngrozit-o! A aflat după nuntă: „Nu mai există tratament”
How to make a killing – Tot ce trebuie să știi despre noul film cu Glen Powell
How to make a killing – Tot ce trebuie să știi despre noul film cu Glen Powell
Teodora Becali și soțul, ieșire ca-n filme după prânzul de la Casa di David! Toți au întors capul ...
Teodora Becali și soțul, ieșire ca-n filme după prânzul de la Casa di David! Toți au întors capul când a apărut bijuteria de 1,5 milioane €
Meseria pe care nu mai vrea nimeni să o facă. Aproape a dispărut din România
Meseria pe care nu mai vrea nimeni să o facă. Aproape a dispărut din România
Șogori în club! Menage à quatre-ul care a făcut Bucureștiul să râdă: Chivu și Tudor Vasile și-au ...
Șogori în club! Menage à quatre-ul care a făcut Bucureștiul să râdă: Chivu și Tudor Vasile și-au schimbat gagicile ca pe CD-uri
Radu Mazăre Jr., dezvăluiri despre tatăl său la Dan Capatos Show: ”Are un stil de viață foarte ...
Radu Mazăre Jr., dezvăluiri despre tatăl său la Dan Capatos Show: ”Are un stil de viață foarte disciplinat”
Vezi toate știrile
×