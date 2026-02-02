Acasă » Știri » Radu Mazăre Jr., dezvăluiri despre tatăl său la Dan Capatos Show: ”Are un stil de viață foarte disciplinat”

Radu Mazăre Jr., dezvăluiri despre tatăl său la Dan Capatos Show: ”Are un stil de viață foarte disciplinat”

De: Simona Vlad 02/02/2026 | 23:00
Radu Mazăre Jr. a venit în direct la Dan Capatos Show și a vorbit deschis despre relația pe care o are cu tatăl său, dar și despre drumul profesional pe care și l-a construit în ultimii ani. CANCAN.ro are declarațiile în exclusivitate!

Întrebat ce mai face Radu Mazăre și cât de des țin legătura, acesta a explicat că diferența de fus orar își spune cuvântul. „Vorbim, dar e diferență de fus orar. El se trezește foarte devreme, odată cu răsăritul, face yoga, meditează, are un stil de viață foarte disciplinat”, a spus Radu Mazăre Jr. Vezi emisiunea integrală aici!

Discuția s-a mutat apoi în zona profesională. Fiul fostului edil a spus că activează în domeniul imobiliar de lux și că face parte dintr-o rețea internațională importantă.

„Sunt în real estate, pe zona de proprietăți premium. Lucrez cu o rețea globală, una dintre cele mai mari din lume, cu peste un milion de proprietăți listate”

Fiul lui Radu Mazăre: Fac marketing digital de aproape zece ani

Pe lângă activitatea din imobiliare, Radu Mazăre Jr. dezvoltă și o agenție de marketing digital.

„Fac marketing digital de aproape zece ani. Am studii în afaceri internaționale, cu specializare în marketing și limbi străine, și urmez și un program de master”

Întrebat dacă s-a gândit vreodată să intre în politică, având în vedere trecutul familiei sale, acesta a răspuns:

„M-am gândit, ca idee, dar nu m-a interesat nici înainte politica și nici acum nu este o prioritate pentru mine.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

Aniversare cu ștaif la It Cucina! Radu Mazăre Jr. a făcut paranghelie mare + Pescobar nu a lipsit din peisaj

Radu Mazăre Jr. s-a schimbat radical! De ce nu mai calcă pe urmele tatălui său: „Am fost nevoit, sincer, nu voit”

