Acasă » Știri » Radu Mazăre Jr. s-a schimbat radical! De ce nu mai calcă pe urmele tatălui său: „Am fost nevoit, sincer, nu voit”

Radu Mazăre Jr. s-a schimbat radical! De ce nu mai calcă pe urmele tatălui său: „Am fost nevoit, sincer, nu voit”

De: Irina Rasoveanu 07/11/2025 | 16:52
Radu Mazăre Jr. s-a schimbat radical! De ce nu mai calcă pe urmele tatălui său: „Am fost nevoit, sincer, nu voit”
Radu Mazăre, alături de fiul său/ Sursa foto: Facebook

Schimbare importantă pentru Radu Mazăre Jr.! Fiul fostului primar al Constanței a vorbit deschis despre transformările din viața sa personală. Tânărul nu are de gând să mai calce pe urmele tatălui său. Află, în articol, toate detaliile!

Răducu Mazăre este fiul cel mare al lui Radu Mazăre din prima căsătorie a acestuia cu Ianina Petcu. A fost stabilit o bună perioadă în Anglia, acolo unde s-a ocupat de studii, însă a revenit pe meleaguri natale. Juniorul s-a implicat în diverse afaceri și a evitat cât a putut să intre în politică. De asemenea, a încercat să nu calce pe urmele tatălui și din alte puncte de vedere, ce țin de viața personală.

De ce nu mai calcă Radu Mazăre Jr. pe urmele tatălui său

Radu Mazăre Jr. a fost mereu discret cu viața sa personală, însă acum a decis să facă o serie de confesiuni mai puțin cunoscute. Tânărul a mărturisit că a renunțat de mai bine de un an la consumul de alcool, fiind obligat de circumstanțe.

După ce a luat această decizie radicală, fiul lui Radu Mazăre nu s-a mai simțit atras nici de petreceri, așa cum era tatăl său. Fostul primar al Constanței este cunoscut pentru viața sa zbuciumată, plină de distracții nocturne, însă juniorul său a ales să aibă parte de un stil de viață sănătos.

Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale,...
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe internet
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe...

„Nu ies atât de des, dar am timp de viața mea personală, alături de familie, prieteni, fac sport. Nici nu mai consum alcool de un an și jumătate și atunci nu mai sunt atât de atras de petreceri. Am fost nevoit, sincer, nu voit, în schimb acum am voie să beau, dar am spus că dacă am stat o perioadă fără, mă simt mai bine”, a declarat Radu Mazăre Jr. la un post TV.

Deși nu îi calcă pe urme, Radu Mazăre Jr. are grijă să asculte sfaturile tatălui său. Tânărul a dezvăluit ce i-a spus fostul primar al Constanței. Mai mult decât atât, a vorbit și despre viața de familie.

„Mi-a spus să fiu consecvent cu ceea ce fac, pentru că această calitate este mai rar întâlnită în ziua de azi. Cu privire la viața de familie, părinții mei au rămas apropiați și sunt în continuare, chiar dacă tatăl meu nu mai este în țară și locuiește în Madagascar”, a mai spus fiul lui Radu Mazăre.

Citește și: Cum arată resortul lui Radu Mazăre din Madagascar. Are vedere către Oceanul Indian!

Fiul lui Radu Mazăre are probleme cu iubita! Ce îi face mereu

Tags:
Iți recomandăm
Ilie Bolojan, anunț de ultim moment! Ce se întâmplă cu salariul minim și tichetele de masă de la 1 ianuarie 2026
Știri
Ilie Bolojan, anunț de ultim moment! Ce se întâmplă cu salariul minim și tichetele de masă de la…
Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, din nou împreună la ceas de seară! Adevărul despre imaginea care le-a dat fanilor speranțe
Știri
Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, din nou împreună la ceas de seară! Adevărul despre imaginea care le-a dat…
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
Mediafax
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna...
Ramona Olaru, singură de patru ani! „Am cununiile LEGATE, mi-a zis o doamnă...”
Gandul.ro
Ramona Olaru, singură de patru ani! „Am cununiile LEGATE, mi-a zis o doamnă...”
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să...
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă
Digi24
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit...
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Mediafax
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina. Comoara valorează 700.000 de euro
Digi 24
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își...
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani grei de închisoare. Primul mesaj
Digi24
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani...
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Ramona Olaru, singură de patru ani! „Am cununiile LEGATE, mi-a zis o doamnă...”
Gandul.ro
Ramona Olaru, singură de patru ani! „Am cununiile LEGATE, mi-a zis o doamnă...”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ilie Bolojan, anunț de ultim moment! Ce se întâmplă cu salariul minim și tichetele de masă de la ...
Ilie Bolojan, anunț de ultim moment! Ce se întâmplă cu salariul minim și tichetele de masă de la 1 ianuarie 2026
Oana Roman are strategia perfectă de Black Friday. A dezvăluit tactica prin care evită „țepele” ...
Oana Roman are strategia perfectă de Black Friday. A dezvăluit tactica prin care evită „țepele” la cumpărături | EXCLUSIV
Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, din nou împreună la ceas de seară! Adevărul despre imaginea care ...
Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, din nou împreună la ceas de seară! Adevărul despre imaginea care le-a dat fanilor speranțe
Cum își duce de nas Andreea Bostănică fanii pentru mii de euro. “Icon-ul Tiktok-ului”, prinsă ...
Cum își duce de nas Andreea Bostănică fanii pentru mii de euro. “Icon-ul Tiktok-ului”, prinsă cu minciuna!
Vedeta din România care i-a pus condiții soțului, dacă vrea al doilea copil: „Mi-am dorit o familie ...
Vedeta din România care i-a pus condiții soțului, dacă vrea al doilea copil: „Mi-am dorit o familie mare”
Iluzie optică pentru cei cu mintea ageră | Descoperă conul de brad ascuns printre frunze, în 5 secunde
Iluzie optică pentru cei cu mintea ageră | Descoperă conul de brad ascuns printre frunze, în 5 secunde
Vezi toate știrile
×