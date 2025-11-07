Radu Mazăre Jr. s-a schimbat radical! De ce nu mai calcă pe urmele tatălui său: „Am fost nevoit, sincer, nu voit”

Schimbare importantă pentru Radu Mazăre Jr.! Fiul fostului primar al Constanței a vorbit deschis despre transformările din viața sa personală. Tânărul nu are de gând să mai calce pe urmele tatălui său. Află, în articol, toate detaliile!

Răducu Mazăre este fiul cel mare al lui Radu Mazăre din prima căsătorie a acestuia cu Ianina Petcu. A fost stabilit o bună perioadă în Anglia, acolo unde s-a ocupat de studii, însă a revenit pe meleaguri natale. Juniorul s-a implicat în diverse afaceri și a evitat cât a putut să intre în politică. De asemenea, a încercat să nu calce pe urmele tatălui și din alte puncte de vedere, ce țin de viața personală.

De ce nu mai calcă Radu Mazăre Jr. pe urmele tatălui său

Radu Mazăre Jr. a fost mereu discret cu viața sa personală, însă acum a decis să facă o serie de confesiuni mai puțin cunoscute. Tânărul a mărturisit că a renunțat de mai bine de un an la consumul de alcool, fiind obligat de circumstanțe.

După ce a luat această decizie radicală, fiul lui Radu Mazăre nu s-a mai simțit atras nici de petreceri, așa cum era tatăl său. Fostul primar al Constanței este cunoscut pentru viața sa zbuciumată, plină de distracții nocturne, însă juniorul său a ales să aibă parte de un stil de viață sănătos.

„Nu ies atât de des, dar am timp de viața mea personală, alături de familie, prieteni, fac sport. Nici nu mai consum alcool de un an și jumătate și atunci nu mai sunt atât de atras de petreceri. Am fost nevoit, sincer, nu voit, în schimb acum am voie să beau, dar am spus că dacă am stat o perioadă fără, mă simt mai bine”, a declarat Radu Mazăre Jr. la un post TV.

Deși nu îi calcă pe urme, Radu Mazăre Jr. are grijă să asculte sfaturile tatălui său. Tânărul a dezvăluit ce i-a spus fostul primar al Constanței. Mai mult decât atât, a vorbit și despre viața de familie.

„Mi-a spus să fiu consecvent cu ceea ce fac, pentru că această calitate este mai rar întâlnită în ziua de azi. Cu privire la viața de familie, părinții mei au rămas apropiați și sunt în continuare, chiar dacă tatăl meu nu mai este în țară și locuiește în Madagascar”, a mai spus fiul lui Radu Mazăre.

