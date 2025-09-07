Acasă » Știri » Fiul lui Radu Mazăre are probleme cu iubita! Ce îi face mereu

Fiul lui Radu Mazăre are probleme cu iubita! Ce îi face mereu

De: Irina Vlad 07/09/2025 | 10:43
Fiul lui Radu Mazăre are probleme cu iubita! Ce îi face mereu
Răducu Mazăre și Radu Mazăre/ sursă foto: social media

Răducu Mazăre Jr. iubește aceeași femeie de mai bine de 3 ani. Fiul fostului primar al Constanței a dat din casă detalii și picanterii din relația sa de cuplu. De la ce pornesc certurile în familia băiatului cel mare al lui Radu Mazăre, de fapt?

Răducu Mazăre este fiul cel mare al lui Radu Mazăre din prima căsătorie a acestuia, cu Ianina Petcu. A gost stabilit o bună perioadă de timp în Anglia, acolo unde s-a ocupat de studii, însă a revenit pe meleaguri natale. Juniorul s-a implicat în diverse afaceri de antreprenoriat și a evitat cât a putut să intre în politică.

În ceea ce privește planurile sale personale, Radu Mazăre Jr. a menționat că, deși este implicat în proiecte în România, nu exclude posibilitatea de a se muta în viitor în Madagascar (unde s-a mutat și tatăl său), atras de stilul de viață sănătos și de alimentația naturală de acolo

Răducu Mazăre Jr.: ”Are tendința să îți între în telefon”

Dacă pe plan profesional lucrurile par să se fi așezat conform planurilor și așteptărilor sale, sentimental, fiul lui Radu Mazăre trăiește de mai bine de 3 ani o frumoasă poveste de dragoste cu iubita sa. Invitat în platoul unei emisiuni, Răducu Mazăre nu are de gând să își pună pirostriile, însă nu exclude varianta ca peste câțiva ani – dacă relația merge bine – să încerce să formeze o familie.

Răducu și Radu Mazăre/ sursă foto: social media

Juniorul Mazăre susține că iubita lui l-a cucerit cu frumusețea și cu inteligența ei. În ceea ce privește neînțelegerile din familie, ca aproape în orice cuplu, micile certuri pornesc de la viziunuile diferite pe care le au în anumite aspecte ale vieții.

„Puțin mai mult timp (n.r. decât trei ani). M-a cucerit cu inteligența, cu frumusețea, bineînțeles. Mai îmi gătește, dar în principiu, e și ea o tipă dinamică la fel ca și mine, pe a construi și a face lucruri (…) Ca în orice cuplu, ne mai certăm de la concepții diferite asupra unor lucruri”, a declarat Radu Mazăre Jr., la Xtra Night Show.

Având în vedere că este un om de afaceri de succes, dar și persoană publică, Radu Mazăre a recunoscut că geloziile nu sunt lipsite din relația sa de iubire. În acest sens, bărbatul încearcă să îmbine utilul cu plăcutul și a învățat să nu se lase afectat de faptul că – uneori – iubita lui are tendința să îi verifice telefonul mobil. La rândul lui, fiul edilului a mărturisit că nu se consideră un bărbat gelos sau posesiv.

„Da, ca orice femeie (n.r. că iubita lui e geloasă). Are tendința (n.r. ca iubita să îi controleze telefonul). Are tendința să îți intre în telefon, eu nu (…) Poate va fi și acel moment (n.r. cererea în căsătorie) (…) La anul e prea din scurt (n.r. să devină tată). Peste vreo doi-trei ani”, a mai spus el.

Radu Mazăre Jr. face dezvăluiri de ultimă oră: totul despre mutarea tatălui său în Madagascar & Detalii despre fostul primar și fiul său de trei luni. Ce s-a întâmplat, de fapt, la botez și când părăsește fostul edil România

Radu Mazăre, tătic pentru a doua oară! A dezvăluit sexul bebelușului + Ce nume a ales

