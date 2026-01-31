Aniversare cu ștaif la It Cucina! Radu Mazăre Jr. a făcut paranghelie mare + Pescobar nu a lipsit din peisaj

A fost petrecere mare la It Cucina, acolo unde fiul lui Radu Mazăre și-a sărbătorit ziua de naștere cu fast! Răducu a împlinit 32 de ani și a ținut să marcheze momentul cu o petrecere exclusivistă. Fiul fostului primar din Constanța a fost înconjurat de prieteni și apropiați, care au trasformat seara într-un eveniment impecabil. CANCAN.RO vă prezintă imagini de la petrecerea cu ștaif din Capitală!

Când ești fiul lui Radu Mazăre, fostul primar al Constanței cunoscut pentru cele mai nebune și colorate petreceri din România, nu ai cum să nu te sărbătorești în stil mare. Raducu Mazăre a împlinit 32 de ani, ocazie cu care s-a sărbătorit, într-o locație exclusivistă din Capitală, unde luxul și distracția au mers mână în mână.

Fiul lui Radu Mazăre, petrecere cu ștaif la un local de lux

De altfel, tatăl său, Radu Mazăre, s-a retras în ultimii ani din viața publică. Fostul edil a fost eliberat din închisoare în mai 2024. Ulterior, au apărut informații că acesta intenționează să se stabilească în Madagascar, alături de familie, țară cu care are legături mai vechi. De asemenea, la momentul eliberării, fostul primar al Constanței a declarat că nu mai este interesat să apară deloc în presă sau la tv. Pe de altă parte, fiul său duce mai departe „tradiția” și știe cum să sărbătorească în stil mare.

Răducu Mazăre a fost sărbătorit de prieteni, printre care se numără și Pescobar, care au ținut să-l răsfețe pe tânăr și să îi facă petrecerea memorabilă. Muzica live cântată la ei la masă de artiști, dedicații și totul completat de mâncăruri rafinate și băuturi premium au creat o atmosferă perfectă pentru o petrecere de top.

Ce i-a urat Pescobar lui Raducu Mazăre

Localul a fost pregătit în cel mai mic detaliu pentru acest eveniment cu ștaif. Mesele au fost încărcate cu preparate rafinate, băuturi premium și șampanie din belșug, totul într-o atmosferă elegantă, dar plină de energie. Invitații au ținut ringul plin până târziu în noapte.

Într-un moment în ton cu ce se întâmplă în lume acum, Pescobar, cunoscut pentru stilul său inconfundabil, a fost în centrul atenției în câteva momente ale serii. În ton cu ce se întâmplă acum în lume, afaceristul a dat o dedicație spunând: „Make Mamaia great again”. Replica a stârnit reacții și aplauze, cei prezenți amintindu-și de perioada în care stațiunea Mamaia era în plină glorie prin prisma lui Radu Mazăre.

CITEȘTE ȘI: Radu Mazăre, viață de vis în Madagascar. Cu ce se ocupă fostul edil de când a fost eliberat

ACCESEAZĂ ȘI: Radu Mazăre Jr. vine cu detalii în premieră: a stat o săptămână în spital și… Operat de urgență, în mare secret! ”A durat 5 ore, avea 12 cm!”