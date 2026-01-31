Acasă » Exclusiv » Aniversare cu ștaif la It Cucina! Radu Mazăre Jr. a făcut paranghelie mare + Pescobar nu a lipsit din peisaj

Aniversare cu ștaif la It Cucina! Radu Mazăre Jr. a făcut paranghelie mare + Pescobar nu a lipsit din peisaj

De: Delina Filip 31/01/2026 | 23:00
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

A fost petrecere mare la It Cucina, acolo unde fiul lui Radu Mazăre și-a sărbătorit ziua de naștere cu fast! Răducu a împlinit 32 de ani și a ținut să marcheze momentul cu o petrecere exclusivistă. Fiul fostului primar din Constanța a fost înconjurat de prieteni și apropiați, care au trasformat seara într-un eveniment impecabil. CANCAN.RO vă prezintă imagini de la petrecerea cu ștaif din Capitală!

Când ești fiul lui Radu Mazăre, fostul primar al Constanței cunoscut pentru cele mai nebune și colorate petreceri din România, nu ai cum să nu te sărbătorești în stil mare. Raducu Mazăre a împlinit 32 de ani, ocazie cu care s-a sărbătorit, într-o locație exclusivistă din Capitală, unde luxul și distracția au mers mână în mână.

Fiul lui Radu Mazăre, petrecere cu ștaif la un local de lux

De altfel, tatăl său, Radu Mazăre, s-a retras în ultimii ani din viața publică. Fostul edil a fost eliberat din închisoare în mai 2024. Ulterior, au apărut informații că acesta intenționează să se stabilească în Madagascar, alături de familie, țară cu care are legături mai vechi. De asemenea, la momentul eliberării, fostul primar al Constanței a declarat că nu mai este interesat să apară deloc în presă sau la tv. Pe de altă parte, fiul său duce mai departe „tradiția” și știe cum să sărbătorească în stil mare.

Răducu Mazăre a fost sărbătorit de prieteni, printre care se numără și Pescobar, care au ținut să-l răsfețe pe tânăr și să îi facă petrecerea memorabilă. Muzica live cântată la ei la masă de artiști, dedicații și totul completat de mâncăruri rafinate și băuturi premium au creat o atmosferă perfectă pentru o petrecere de top.

Ce i-a urat Pescobar lui Raducu Mazăre

Localul a fost pregătit în cel mai mic detaliu pentru acest eveniment cu ștaif. Mesele au fost încărcate cu preparate rafinate, băuturi premium și șampanie din belșug, totul într-o atmosferă elegantă, dar plină de energie. Invitații au ținut ringul plin până târziu în noapte.

Într-un moment în ton cu ce se întâmplă în lume acum, Pescobar, cunoscut pentru stilul său inconfundabil, a fost în centrul atenției în câteva momente ale serii. În ton cu ce se întâmplă acum în lume, afaceristul a dat o dedicație spunând: „Make Mamaia great again”. Replica a stârnit reacții și aplauze, cei prezenți amintindu-și de perioada în care stațiunea Mamaia era în plină glorie prin prisma lui Radu Mazăre.

CITEȘTE ȘI: Radu Mazăre, viață de vis în Madagascar. Cu ce se ocupă fostul edil de când a fost eliberat

ACCESEAZĂ ȘI: Radu Mazăre Jr. vine cu detalii în premieră: a stat o săptămână în spital și… Operat de urgență, în mare secret! ”A durat 5 ore, avea 12 cm!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ciprian Tătărușanu, apariție cu vibe de Peaky Blinders! Fashion Week e “pistol cu apă”
Exclusiv
Ciprian Tătărușanu, apariție cu vibe de Peaky Blinders! Fashion Week e “pistol cu apă”
Otniela, misiune incognito printre blocuri! Ce secrete ascunde fosta lui Sebastian Dobrincu
Exclusiv
Otniela, misiune incognito printre blocuri! Ce secrete ascunde fosta lui Sebastian Dobrincu
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la...
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul Mării
Gandul.ro
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Lukașenko dă lecții femeilor cum să-și păstreze frumusețea și tinerețea. „Luați o lopată în mână și curățați zăpada”
Adevarul
Lukașenko dă lecții femeilor cum să-și păstreze frumusețea și tinerețea. „Luați o lopată...
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
Digi24
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul....
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată...
Parteneri
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling și a fost la un pas de tragedie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit...
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Click.ro
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare:...
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
Digi 24
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz...
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)
Digi24
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din...
Nemții de la Daimler câștigă licitația STB: Bucureștiul primește 30 de autobuze hibrid
Promotor.ro
Nemții de la Daimler câștigă licitația STB: Bucureștiul primește 30 de autobuze hibrid
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Record istoric: Singurul actor care a jucat în 3 filme cu 8+ Oscaruri
go4it.ro
Record istoric: Singurul actor care a jucat în 3 filme cu 8+ Oscaruri
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Descopera.ro
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul Mării
Gandul.ro
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 1 februarie 2026. Zodia care este dezamăgită de partener
Horoscop 1 februarie 2026. Zodia care este dezamăgită de partener
Accidentarea lui Călin Donca zguduie tribul Faimoșilor. Echipa nu își mai dorește să revină în ...
Accidentarea lui Călin Donca zguduie tribul Faimoșilor. Echipa nu își mai dorește să revină în joc: „A fost mai bine”
Ciprian Tătărușanu, apariție cu vibe de Peaky Blinders! Fashion Week e “pistol cu apă”
Ciprian Tătărușanu, apariție cu vibe de Peaky Blinders! Fashion Week e “pistol cu apă”
Matt Damon are epopee, dar Tom Cruise îi suflă Oscarul din față. Hype-ul pe 2026 are un lider clar
Matt Damon are epopee, dar Tom Cruise îi suflă Oscarul din față. Hype-ul pe 2026 are un lider clar
Otniela, misiune incognito printre blocuri! Ce secrete ascunde fosta lui Sebastian Dobrincu
Otniela, misiune incognito printre blocuri! Ce secrete ascunde fosta lui Sebastian Dobrincu
Alexandra, nepoata lui Nicolae Ceaușescu, s-a logodit. Cum s-a lăudat tânăra de 26 de ani
Alexandra, nepoata lui Nicolae Ceaușescu, s-a logodit. Cum s-a lăudat tânăra de 26 de ani
Vezi toate știrile
×