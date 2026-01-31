Acasă » Exclusiv » Ciprian Tătărușanu, apariție cu vibe de Peaky Blinders! Fashion Week e “pistol cu apă”

De: Delina Filip 31/01/2026 | 23:40
Ciprian Tătărușanu s-a retras de mai bine de un an din fotbal, iar acum se concentrează pe viața de familie și pe cei trei copii pe care îi are cu frumoasa lui soție, Antoaneta, dar și pe businessurile sale. Fostul portar nu a vrut să continue cariera în sport, nici ca manager, nici ca antrenor, ci a preferat să își dedice timpul afacerilor și familiei. El și soția lui au trei copii, iar apropiații spun că Ciprian Tătărușanu este un tată prezent și implicat. Dar nici pe soția sa nu o neglijează. CANCAN.RO l-a surprins pe fostul portar alături de partenera lui de viață. Iată cât de bine se potrivesc. 

Ciprian Tătărușanu și soția lui, Antoaneta, sunt împreună de peste un deceniu, iar relația lor este, pe cât de solidă, pe atât de discretă. Antoaneta este femeia care l-a susținut necondiționat, l-a încurajat în momentele dificile și i-a fost alături la fiecare pas. Tătărușanu a stat ani la rândul în poartă și a prins mingi, a câștigat trofee, cupe și titluri, dar premiul cel mare tot acasă este. Iată de ce spunem asta.

CANCAN.RO i-a surprins pe Ciprian Tătărușanu și soția lui în timpul unei zile aglomerate. Cei doi au avut ceva treabă de rezolvat prin oraș. Nu am putut trece cu vederea ținutele celor doi care păreau gândite în cel mai mic detaliu. Fotbalistul și partenera lui de viață „au dat moda” pe străzile Capitalei.

Antoaneta Tătărușanu este un fost model, dar și mamă a trei copii, dar dacă ar fi să ne luăm după felul în care arată am spune că doar prima variantă este reală. Soția lui Ciprian Tătărușanu nu avea cum să treacă neobservată. A optat pentru o vestimentație all-black din pantaloni evazați, bocanci, o blană până în talie, dar și accesorii scumpe care au dat clasă ținutei. Antoaneta le are se pare cu moda, căci a ales să poarte mănuși din piele, ochelari de soare super stylish și o geantă Chanel tip poștaș.

Ciprian Tătărușanu nu s-a lăsat mai prejos și a demonstrat că și bărbații pot avea un super stil. Și, dacă analizăm mai bine ținuta lui, putem afirma că Shelby din Peaky Blinders ar fi invidios pe el. A optat pentru un mantou în carouri, grej cu dungi roșiatice, o combinație îndrăzneață, dar super chic, pantaloni crem, pantofi vișinii, ochelari de soare asortați și, desigur, mănuși. Ciprian Tătărușanu demonstrează că stilul este o combinație de atitudine, eleganță și încredere în sine.

Obervăm că fostul portar o lasă pe soția lui să pășească înainte, iar el o urmează fiind atent la orice mișcare a sa, semn că este un gentleman nu doar prin vestimentație, ci și prin atitudine. Este de înțeles de ce Ciprian îi acordă atât de multă atenție partenerei, căci Antoaneta arată superb după cele trei nașteri. Deși s-a retras din fotbal, reflexele lui Ciprian Tătărușanu au rămas, astfel că „cel mai important trofeu” nu avea cum să-i scape printre degete.

CITEȘTE ȘI: Ciprian Tătărușanu spune „Adio” celor 30 de ani de carieră. Cum a anunțat retragerea din fotbal

ACCESEAZĂ ȘI: E însărcinată! Iubita fotbalistului român a făcut marele anunț, după ce a revenit în România: „În curând, vom fi părinți”

