Ritm, precizie și joc de glezne marca „Moșu'”! Leonard Doroftei a rezolvat situația, mai ceva ca-n ring

Leonard Doroftei a fost surprins de CANCAN.RO exact așa cum îl știe lumea de ani buni: simplu, disciplinat și cu gândul la sală. Fostul campion mondial a plecat de acasă spre antrenament, acolo unde îl așteaptă elevii săi, demonstrând că, indiferent de vârstă, sportul rămâne o chestiune de seriozitate, nu de nostalgie. I-au cam dat bătăi de cap cafeluța luată la pachet, din casă, și căciula, dar asta e altă poveste.

Îmbrăcat sport, cu pantaloni de trening și geacă groasă, Leonard Doroftei iese din casă cu o cană de cafea în mână. Moșu’ nu a mai stat să-și bea cafeaua în liniște, în casă. A luat-o după el și a plecat în grabă.

Însă ce a făcut după ne-a demonstrat că anii de box își spun cuvântul, iar Leonard Doroftei se descurcă în orice situație. Nici nu ne așteptam la altceva!

Moșu’ Doroftei a jonglat cu cafeaua, mai ceva ca-n ring

Pe drum își dă seama rapid că dimineața e mai rece decât părea. Noroc că are căciula în buzunar. Doar că, neavând trei mâini (ce bune ar fi fost în box), se oprește o clipă și gândește rapid strategia. Reflexele intră imediat în funcțiune! Ia căciula, o lasă, pune cana de cafea jos, pe asfalt, ia din nou căciula și și-o trage pe cap dintr-o singură mișcare. Un mic „joc de glezne”, cu ritm și precizie, ca în ring. Un detaliu banal, dar care spune totul despre omul care a trăit o viață între antrenamente, concentrare și automatism.

Nu întâmplător, imaginea vine la scurt timp după ce Doroftei a vorbit din nou, relaxat, despre o posibilă revenire simbolică în ring. Probabil de aici și căciula, căci condiția fizică trebuie să fie optimă în sezonul virozelor. Nu este prima dată când deschide acest subiect, însă de fiecare dată o face fără emfază, fără promisiuni bombastice.

Dacă ar exista vreodată un meci de retragere, ideal, pe Arena Națională, adversarul ar fi unul cu greutate în istoria sa: Raul Balbi, „dușmanul” legendar din ring. Doroftei l-a învins de două ori, în două confruntări spectaculoase, rămase în memoria fanilor boxului românesc. O eventuală întâlnire nu ar mai avea miza titlurilor, ci pe cea a respectului și a poveștilor nespuse dintre doi boxeri care se cunosc din priviri.

Până la un astfel de scenariu, Leonard Doroftei pare să-și fi regăsit echilibrul în România, după anii petrecuți în Canada. Sala, elevii, rutina zilnică și liniștea de acasă par să-i ofere exact ce are nevoie. De altfel așa cum a spus pentru CANCAN.RO, Leonard Doroftei vrea să își mai deschidă o sală de antrenamente pentru că cererea este foarte mare. Pentru „Moșu’”, drumul e clar: sport, disciplină și normalitate. Iar diminețile reci, cu cafeaua băută pe fugă și căciula trasă pe cap din reflex, sunt dovada că, uneori, nicăieri nu e ca acasă.

