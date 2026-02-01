Acasă » Exclusiv » Ritm, precizie și joc de glezne marca „Moșu'”! Leonard Doroftei a rezolvat situația, mai ceva ca-n ring

Ritm, precizie și joc de glezne marca „Moșu'”! Leonard Doroftei a rezolvat situația, mai ceva ca-n ring

De: Paul Hangerli 01/02/2026 | 05:50
Ritm, precizie și joc de glezne marca Moșu'! Leonard Doroftei a rezolvat situația, mai ceva ca-n ring
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Leonard Doroftei a fost surprins de CANCAN.RO exact așa cum îl știe lumea de ani buni: simplu, disciplinat și cu gândul la sală. Fostul campion mondial a plecat de acasă spre antrenament, acolo unde îl așteaptă elevii săi, demonstrând că, indiferent de vârstă, sportul rămâne o chestiune de seriozitate, nu de nostalgie. I-au cam dat bătăi de cap cafeluța luată la pachet, din casă, și căciula, dar asta e altă poveste.

Îmbrăcat sport, cu pantaloni de trening și geacă groasă, Leonard Doroftei iese din casă cu o cană de cafea în mână. Moșu’ nu a mai stat să-și bea cafeaua în liniște, în casă. A luat-o după el și a plecat în grabă.

Leonard Doroftei a plecat cu cana de cafea în mână

Însă ce a făcut după ne-a demonstrat că anii de box își spun cuvântul, iar Leonard Doroftei se descurcă în orice situație. Nici nu ne așteptam la altceva!

Moșu’ Doroftei a jonglat cu cafeaua, mai ceva ca-n ring

Pe drum își dă seama rapid că dimineața e mai rece decât părea. Noroc că are căciula în buzunar. Doar că, neavând trei mâini (ce bune ar fi fost în box), se oprește o clipă și gândește rapid strategia. Reflexele intră imediat în funcțiune! Ia căciula, o lasă, pune cana de cafea jos, pe asfalt, ia din nou căciula și și-o trage pe cap dintr-o singură mișcare. Un mic „joc de glezne”, cu ritm și precizie, ca în ring. Un detaliu banal, dar care spune totul despre omul care a trăit o viață între antrenamente, concentrare și automatism.

Nu întâmplător, imaginea vine la scurt timp după ce Doroftei a vorbit din nou, relaxat, despre o posibilă revenire simbolică în ring. Probabil de aici și căciula, căci condiția fizică trebuie să fie optimă în sezonul virozelor. Nu este prima dată când deschide acest subiect, însă de fiecare dată o face fără emfază, fără promisiuni bombastice.

Dacă ar exista vreodată un meci de retragere, ideal, pe Arena Națională, adversarul ar fi unul cu greutate în istoria sa: Raul Balbi, „dușmanul” legendar din ring. Doroftei l-a învins de două ori, în două confruntări spectaculoase, rămase în memoria fanilor boxului românesc. O eventuală întâlnire nu ar mai avea miza titlurilor, ci pe cea a respectului și a poveștilor nespuse dintre doi boxeri care se cunosc din priviri.

A lăsat cana jos, apoi și-a tras căciula pe cap dintr-o mișcare

Până la un astfel de scenariu, Leonard Doroftei pare să-și fi regăsit echilibrul în România, după anii petrecuți în Canada. Sala, elevii, rutina zilnică și liniștea de acasă par să-i ofere exact ce are nevoie. De altfel așa cum a spus pentru CANCAN.RO, Leonard Doroftei vrea să își mai deschidă o sală de antrenamente pentru că cererea este foarte mare.  Pentru „Moșu’”, drumul e clar: sport, disciplină și normalitate. Iar diminețile reci, cu cafeaua băută pe fugă și căciula trasă pe cap din reflex, sunt dovada că, uneori, nicăieri nu e ca acasă.

CITEȘTE ȘI: Am aflat cum vrea Leonard Doroftei să dea lovitura în 2026: „E cerere mare în tot Bucureștiul”

Moșu’ Doroftei, cu fresh fade! S-a aranjat la frizerul viral pe TikTok

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Atenție! Intră în acțiune mulatele showbiz-ului! Ramona Olaru, Alexia Eram și Iuliana Pepene s-au dezlănțuit, în colanți obraznici și mini-bustiere
Exclusiv
Atenție! Intră în acțiune mulatele showbiz-ului! Ramona Olaru, Alexia Eram și Iuliana Pepene s-au dezlănțuit, în colanți obraznici…
Ciprian Tătărușanu, apariție cu vibe de Peaky Blinders! Fashion Week e “pistol cu apă”
Exclusiv
Ciprian Tătărușanu, apariție cu vibe de Peaky Blinders! Fashion Week e “pistol cu apă”
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la...
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul Mării
Gandul.ro
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de...
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A...
Lukașenko dă lecții femeilor cum să-și păstreze frumusețea și tinerețea. „Luați o lopată în mână și curățați zăpada”
Adevarul
Lukașenko dă lecții femeilor cum să-și păstreze frumusețea și tinerețea. „Luați o lopată...
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
Digi24
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul....
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată...
Parteneri
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling și a fost la un pas de tragedie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Click.ro
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare:...
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
Digi 24
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz...
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)
Digi24
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din...
Nemții de la Daimler câștigă licitația STB: Bucureștiul primește 30 de autobuze hibrid
Promotor.ro
Nemții de la Daimler câștigă licitația STB: Bucureștiul primește 30 de autobuze hibrid
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Record istoric: Singurul actor care a jucat în 3 filme cu 8+ Oscaruri
go4it.ro
Record istoric: Singurul actor care a jucat în 3 filme cu 8+ Oscaruri
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Descopera.ro
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul Mării
Gandul.ro
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată casa din Snagov unde Aris Eram de la Survivor locuiește alături de părinții săi
Cum arată casa din Snagov unde Aris Eram de la Survivor locuiește alături de părinții săi
Teriyaki Chicken, povestea unui sos care a călătorit din Japonia până în America – gătit simplu, ...
Teriyaki Chicken, povestea unui sos care a călătorit din Japonia până în America – gătit simplu, spus cu umor și înțelepciune de Chef John
Alimentul la care a renunțat Răzvan Simion, pentru o viață sănătoasă. I se spune ”otrava din ...
Alimentul la care a renunțat Răzvan Simion, pentru o viață sănătoasă. I se spune ”otrava din farfurie”
Maternitatea după 40 de ani. De ce tot mai multe femei aleg să aibă copii mai târziu în viață?
Maternitatea după 40 de ani. De ce tot mai multe femei aleg să aibă copii mai târziu în viață?
Horoscop rune azi, 1 februarie 2026. Comunicarea adusă de Mannaz deschide uși și aduce rezultate ...
Horoscop rune azi, 1 februarie 2026. Comunicarea adusă de Mannaz deschide uși și aduce rezultate neașteptate
Atenție! Intră în acțiune mulatele showbiz-ului! Ramona Olaru, Alexia Eram și Iuliana Pepene s-au ...
Atenție! Intră în acțiune mulatele showbiz-ului! Ramona Olaru, Alexia Eram și Iuliana Pepene s-au dezlănțuit, în colanți obraznici și mini-bustiere
Vezi toate știrile
×