Atenție! Intră în acțiune mulatele showbiz-ului! Ramona Olaru, Alexia Eram și Iuliana Pepene s-au dezlănțuit, în colanți obraznici și mini-bustiere

Dacă e weekend, e clar, revenim cu un nou top de senzație, care promite să ridice serios temperatura din termometre. De data aceasta, CANCAN.RO vine cu o selecție impresionantă de dive autohtone care au demonstrat că o pereche de colanți bine aleasă poate opri traficul. GALERIA FOTO e de neratat, dar trebuie să vă avertizăm că urmează imagini HOT!

De multe ori, Capitala a devenit scena unor apariții pe care nu ai cum să le treci cu vederea. De data asta, colanții au devenit arma supremă, care au întors toate capetele. Pe bună dreptate! Mulați, modelatori, simpli sau cu imprimeu îndrăzneț, negri sau super colorați, cu pus în valoare siluetele divelor noastre.

Divele noastre au blocat traficul în colanți super mulați

Vedetele noastre au defilat pe străzile din București mai ceva ca pe covorul roșu. N-au avut nevoie de rochii glamuroase, pentru că altele au fost „armele” cu care au zăpăcit audiența. Colanții, mai ales dacă au fost însoțiți de o bustieră scurtă, au fost combinațiile care au făcut ravagii. Iar divele noastre știu să profite la maximum de atuu-rile lor.

Printre vedetele care vă vor bucura privirea astăzi se numără: Iuliana Pepene, Ramona Olaru, Alexia Eram, Ema Karter, Marina Dina, Andreea Marin, Ioana Năstase, Ana Maria Mocanu, Adelina Pestrițu, Irina Rimes, Lora, Claudia Pavel, Mimi, Cristina Ștefania, Ioana Ignat, Otniela, Erika Isac, Delia, Loredana Chivu, Raluca Pastramă, Loredana Groza, Francisca, Antonia și Andreea Bălan.

Ramona Olaru, Iuliana Pepene și Alexia Eram, super-mulate

Ramona Olaru ne încântă și de data aceasta privirile cu apariția ei. A purtat o pereche de colanți modelatori negri cu un detaliu alb și o bustieră albă super scurtă, care îi lăsa abdomenul la vedere. O încântare pentru privirile trecătorilor!

Apoi o avem pe Alexia Eram, fire activă, care preferă ținutele lejere. Asta nu înseamnă că nu își etalează formele în outfit-uri care pun pe jar toată suflarea masculină.

Cât despre Iuliana Pepene, atunci când nu se afllă la pupitrul știrilor, și ea preferă să se simtă confortabil, mai ales atunci când merge la cumpărături. De data aceasta, alegerea vedetei a fost un set format dintr-o pereche de colanți khaki și o mini-bustieră asortată.

