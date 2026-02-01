Acasă » Exclusiv » Atenție! Intră în acțiune mulatele showbiz-ului! Ramona Olaru, Alexia Eram și Iuliana Pepene s-au dezlănțuit, în colanți obraznici și mini-bustiere

Atenție! Intră în acțiune mulatele showbiz-ului! Ramona Olaru, Alexia Eram și Iuliana Pepene s-au dezlănțuit, în colanți obraznici și mini-bustiere

De: Andrei Iovan 01/02/2026 | 06:50
Atenție! Intră în acțiune mulatele showbiz-ului! Ramona Olaru, Alexia Eram și Iuliana Pepene s-au dezlănțuit, în colanți obraznici și mini-bustiere
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
107 poze
Vezi galeria foto

Dacă e weekend, e clar, revenim cu un nou top de senzație, care promite să ridice serios temperatura din termometre. De data aceasta, CANCAN.RO vine cu o selecție impresionantă de dive autohtone care au demonstrat că o pereche de colanți bine aleasă poate opri traficul. GALERIA FOTO e de neratat, dar trebuie să vă avertizăm că urmează imagini HOT!

De multe ori, Capitala a devenit scena unor apariții pe care nu ai cum să le treci cu vederea. De data asta, colanții au devenit arma supremă, care au întors toate capetele. Pe bună dreptate! Mulați, modelatori, simpli sau cu imprimeu îndrăzneț, negri sau super colorați, cu pus în valoare siluetele divelor noastre.

Divele noastre au blocat traficul în colanți super mulați

Vedetele noastre au defilat pe străzile din București mai ceva ca pe covorul roșu. N-au avut nevoie de rochii glamuroase, pentru că altele au fost „armele” cu care au zăpăcit audiența. Colanții, mai ales dacă au fost însoțiți de o bustieră scurtă, au fost combinațiile care au făcut ravagii. Iar divele noastre știu să profite la maximum de atuu-rile lor.

 

Printre vedetele care vă vor bucura privirea astăzi se numără: Iuliana Pepene, Ramona Olaru, Alexia Eram, Ema Karter, Marina Dina, Andreea Marin, Ioana Năstase, Ana Maria Mocanu, Adelina Pestrițu, Irina Rimes, Lora, Claudia Pavel, Mimi, Cristina Ștefania, Ioana Ignat, Otniela, Erika Isac, Delia, Loredana Chivu, Raluca Pastramă, Loredana Groza, Francisca, Antonia și Andreea Bălan.

Ramona Olaru, Iuliana Pepene și Alexia Eram, super-mulate

Ramona Olaru ne încântă și de data aceasta privirile cu apariția ei. A purtat o pereche de colanți modelatori negri cu un detaliu alb și o bustieră albă super scurtă, care îi lăsa abdomenul la vedere. O încântare pentru privirile trecătorilor!

Apoi o avem pe Alexia Eram, fire activă, care preferă ținutele lejere. Asta nu înseamnă că nu își etalează formele în outfit-uri care pun pe jar toată suflarea masculină.

 

Cât despre Iuliana Pepene, atunci când nu se afllă la pupitrul știrilor, și ea preferă să se simtă confortabil, mai ales atunci când merge la cumpărături. De data aceasta, alegerea vedetei a fost un set format dintr-o pereche de colanți khaki și o mini-bustieră asortată.

CITEȘTE ȘI – „Bună dimineața la cafeluță”, din mers! Alexia Eram, Andreea Berecleanu și Oana Matache s-au energizat pe grabă

NU RATA – TOP 30 de vedete pe care nici frigul nu le oprește să fie sexy! Ramona Olaru, Bianca Drăgușanu și Ema Uta au făcut din iarnă vară

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ritm, precizie și joc de glezne marca „Moșu'”! Leonard Doroftei a rezolvat situația, mai ceva ca-n ring
Exclusiv
Ritm, precizie și joc de glezne marca „Moșu'”! Leonard Doroftei a rezolvat situația, mai ceva ca-n ring
Ciprian Tătărușanu, apariție cu vibe de Peaky Blinders! Fashion Week e “pistol cu apă”
Exclusiv
Ciprian Tătărușanu, apariție cu vibe de Peaky Blinders! Fashion Week e “pistol cu apă”
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la...
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul Mării
Gandul.ro
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de...
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A...
Lukașenko dă lecții femeilor cum să-și păstreze frumusețea și tinerețea. „Luați o lopată în mână și curățați zăpada”
Adevarul
Lukașenko dă lecții femeilor cum să-și păstreze frumusețea și tinerețea. „Luați o lopată...
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
Digi24
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul....
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată...
Parteneri
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling și a fost la un pas de tragedie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Click.ro
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare:...
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
Digi 24
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz...
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)
Digi24
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din...
Nemții de la Daimler câștigă licitația STB: Bucureștiul primește 30 de autobuze hibrid
Promotor.ro
Nemții de la Daimler câștigă licitația STB: Bucureștiul primește 30 de autobuze hibrid
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Record istoric: Singurul actor care a jucat în 3 filme cu 8+ Oscaruri
go4it.ro
Record istoric: Singurul actor care a jucat în 3 filme cu 8+ Oscaruri
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Descopera.ro
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul Mării
Gandul.ro
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată casa din Snagov unde Aris Eram de la Survivor locuiește alături de părinții săi
Cum arată casa din Snagov unde Aris Eram de la Survivor locuiește alături de părinții săi
Teriyaki Chicken, povestea unui sos care a călătorit din Japonia până în America – gătit simplu, ...
Teriyaki Chicken, povestea unui sos care a călătorit din Japonia până în America – gătit simplu, spus cu umor și înțelepciune de Chef John
Alimentul la care a renunțat Răzvan Simion, pentru o viață sănătoasă. I se spune ”otrava din ...
Alimentul la care a renunțat Răzvan Simion, pentru o viață sănătoasă. I se spune ”otrava din farfurie”
Maternitatea după 40 de ani. De ce tot mai multe femei aleg să aibă copii mai târziu în viață?
Maternitatea după 40 de ani. De ce tot mai multe femei aleg să aibă copii mai târziu în viață?
Horoscop rune azi, 1 februarie 2026. Comunicarea adusă de Mannaz deschide uși și aduce rezultate ...
Horoscop rune azi, 1 februarie 2026. Comunicarea adusă de Mannaz deschide uși și aduce rezultate neașteptate
Cartea de tarot a zilei de azi, 1 februarie 2026. Patru de Bâte aduce stabilitate, bucurie și motive ...
Cartea de tarot a zilei de azi, 1 februarie 2026. Patru de Bâte aduce stabilitate, bucurie și motive de sărbătoare
Vezi toate știrile
×