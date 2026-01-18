„Bună dimineața la cafeluță”, din mers! Alexia Eram, Andreea Berecleanu și Oana Matache s-au energizat pe grabă

E weekend, astfel că a venit momentul să vă răsfățăm cu un nou TOP! De data aceasta vă propunem unul în ton cu ora matinală la care probabil că citiți acest articol. Top fete grăbite care își savurează cafeaua pe unde apucă! Pentru ele momentul de răsfăț nu înseamnă neapărat să își bea cafeaua la restaurante și terase. Unele dive își iau doza de energie din mers, cu paharul în mână, între două destinații, cu agenda plină și telefonul lipit de ureche. Iar CANCAN.RO este ca de obicei pe fază și le fotografiază în cele mai neașteptate ipostaze.

Au vieți aglomerate, agende burdușite și zero timp de pierdut! Vedetele noastre aleargă dintr-un loc în altul mai ceva ca la maraton: filmări peste filmări, concerte, ședințe foto, apariții TV, evenimente mondene și întâlniri care se țin lanț. Dar, oricât de ocupate ar fi, nu sar niciodată peste un lucru: Cafeaua! Și dacă nu reușesc să o savureze în tihnă, acestea o iau rapid la pachet.

Ziua bună se cunoaște după cafeaua de dimineață

Începem cu Valentina Pelinel căreia îi place o doză serioasă de cofeină dimineața! Nu de puține ori, vedeta a fost văzut cu o ditamai cana de cafea. Și, pentru că este o divă în adevăratul sens al cuvântului, modelul își asortează termosurile pe care le deține la ținutele purtate.

Nicoletei parcă îi revine „luciul” când savurează o cafeluță caldă și dulce, exact pe gustul ei. Vedeta care a spus de mai multe ori că nu are vicii se pare că de la acest ritual nu se abate. E normal, până la urmă când crești patru copii să ai și tu momentul tău de respiro! Și Valentina Pelinel înțelege singur despre ce este vorba.

Alexia Eram este și ea o mare iubitoare de cafea, iar ritualul ei matinal vine, de cele mai multe ori, la pachet cu cel al iubitului ei, Tonghi. Cei doi sunt văzuți frecvent ieșind la cafea, relaxați, zâmbitori și mereu în pas cu trendurile. Pentru Alexia, cafeaua nu e doar o băutură, ci un adevărat pretext pentru momente frumoase în doi, înainte ca fiecare să-și vadă de programul încărcat.

A plecat cu ceașca de cafea în mașină

Mergem mai departe și avem o vedetă din showbiz care iubește atât de mult cafeaua că pleacă la pachet cu ea. Nici nu contează că nu este depozitată într-un recipient potrivit. Vorbim despre Oana Lis care a fost surprinsă de CANCAN.RO în timp ce își luase ceașca de cafea de la o cafenea celebră în mașină. Nu vă gândiți totuși că a plecat cu ea, ci pur și simplu a mers să mute mașina, cu ceașca de porțelan în mână. Asta înseamnă să iubești cafeaua!

Andreea Berecleanu nu avea cum să lipsească din acest top. Este de înțeles ca, după ce prezinți ani la rândul jurnale matinale, cafeaua să facă parte din ritualul tău zilnic.

Oana Matache este și ea o mare iubitoare a celei mai consumate băuturi din lume și își petrece timpul liber pe la cafenelele de specialitate însoțită de iubitul ei, Radu Siffredi. Cei doi sunt clienți fideli ai cafenelelor, iar cafeaua a devenit pentru ei un stil de viață. Dar, și alte vedete sunt mari iubitoare de cafele pe care le savurează pe grabă în drum spre birou, evenimente și ședințe foto. Iulia Albu, Daniela Gyorfi, Simona Pătruleasa, Lili Sandu și multe alte vedete au demonstrat că se pot bucura de o cafea bună oriunde! Le găsiți pe toate dacă accesați galeria foto pe care v-am pus-o la dispoziție.

