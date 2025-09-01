Cafea la pachet în Rolls-ul Cullinan de 250.000 €! Cum se poartă pe străzile Capitalei milionarii fondatori ai brandului Pizza Maestro

Vremea este, în continuare, neașteptat de caldă zilele acestea, astfel că vedetele și milionarii profită din plin și își fac simțită prezența prin locurile bine știute. Așadar, CANCAN.RO a ieșit, ca de fiecare dată, la vânătoare de vedete pentru a vă prezenta imagini noi și spectaculoase cu cei mai de interes oameni din țară. De data aceasta, cei care ne-au intrat în vizor sunt un cuplu de milionari care au pus bazele unei afaceri de milioane de euro. Este vorba despre Denisa și Nicolae Tache, fondatorii brandului Pizza Maestro. Iată cum i-am surprins pe cei doi.

Cei care au trecut zilele acestea prin Primăverii, cartierul milionarilor, au avut parte de un întreg tablou monden. Milionarii Denisa și Nicolae Tache au ieșit la o plimbare relaxantă, dar cu tot fastul aferent: cu Rolls Royce-ul Cullinan de un sfert de milion de euro cu care atrag toate privirile. Discreți când vine vorba de viața lor personală, cei doi nu pot trece neobservați, mai ales că sunt doi dintre cei mai influenți oameni de afaceri din țară. Și, când nu se ocupă de bussinessurile lor, cei doi petrec timp de calitate împreună.

Milionarii au făcut parada modei în ”Primăverii”

Pe la orele prânzului, milionarii Denisa și Nick Tache au fost surprinși în zona Primăverii. Cei doi se aflau în Rolls-Royce-ul Cullinan, una dintre bijuteriile pe patru roți pe care o dețin, și au dat o tură pe străduțele din cartier. Au parcat apoi în fața unei cafenele, pe un loc special amenajat. Nu au coborât din mașină până când nu plătit parcarea prin sms, semn că sunt foarte organizați. Nick a coborât ulterior din mașina, și-a aranjat puțin pantalonii și cămașa, asigurându-se că totul e așa cum trebuie, apoi, ca un adevărat gentleman, i-a deschis ușa soției sale.

Au purtat bijuterii de peste 100.000 de euro!

Denisa a coborât din mașină, moment în care am putut remarca rochia midi albă semnată Alexander Mcqueen, precum și numeroasele brățări Cartier și Van Cleef & Arpels. Nici de pe mâinile soțului ei nu au lipsit bijuteriile, piesa de rezistență fiind ceasul Audemars Piguet Royal Oak în valoare de 80.000 de euro. În plus, ambii aveau pe mână o brățară de culoare roșie, semn că au fost la un eveniment exclusivist.

Cei doi milionari au profitat din plin de ultima zi de vară și s-au delectat cu o cafeluță și un croissant. Au stat puțin de vorbă, apoi au luat cafeaua la pachet și s-au îndreptat către o altă destinație.

