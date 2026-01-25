TOP 30 de vedete pe care nici frigul nu le oprește să fie sexy! Ramona Olaru, Bianca Drăgușanu și Ema Uta au făcut din iarnă vară

Frig, vânt, ninsori și temperaturi cu minus? Pentru unele vedete, asta nu înseamnă nimic. În timp ce majoritatea se ascund sub geci groase, vedetele noastre ies pe stradă ca și cum ar fi în plină vară… sexy, impecabile și cu o atitudine care încinge atmosfera. CANCAN.RO aduce și în acest weekend în atenția dumneavoastră 30 de dive care demonstrează că stilul nu ține cont de prognoză.

Unele femei nu se îmbracă în funcție de anotimp, ci în funcție de atitudine. Chiar dacă afară e frig, bate vântul sau ninge, ele rămân impecabile.

Bianca Drăgușanu, Ema Uta și Ramona Olaru, apariții hot în mijlocul iernii

Un prim exemplu este fără doar și poate Bianca Drăgușanu. Dacă trebuie să iasă pe stradă, o face în stilul ei clasic: mulată, impecabilă, ca într-o prezentare de modă. Nicio urmă de haine groase, blondina merge pe ideea că dacă tot își face apariția undeva este musai să fie admirată. Și evident reușește acest lucru întotdeauna și fără efort.

Ema Uta pare că nu are nevoie de niciun context special ca să atragă toate privirile. Îmbrăcată într-o ținută scurtă, stylish, make-up artista ne arată încă o dată că iarna sau frigul nu sunt motive să renunți la fusta scurtă. Cu telefonul în mână și zâmbetul pe buze, pare prinsă într-o conversație fooarte plăcută.

Ramona Olaru a ales să iasă din casă, chiar și într-o zi în care temperatura din termometre este scăzută, într-o ținută neagră, cu detalii transparente, care i-a pus în evidență silueta, completată de o geacă din piele și pantofi cu toc. Cu un look atent ales și o prezență sigură pe ea, vedeta de la Neatza a atras ca de fiecare dată toate privirile.

TOP 30 de dive care sfidează gerul cu stil

Topul din acest weekend adună la un loc și alte nume grele din showbiz. Suntem siguri că vreți să le vedeți în toată splendoarea, așa că vă sfătuim să accesați GALERIA FOTO și să le admirați și pe: Cristina Ștefania, Cristina Dorobanțu, Daniela Crudu, Bianca Drăgușanu, Antonia, Inna, Genina Iliș, Roxana Dobre, Iuliana Pepene, Andra Voloș, Larisa Tănăsoiu, Roxana Vancea, Delia Matache, Alina Geambazi, Ioana Timofeciuc, Denise Rifai, Renata, Oana Zăvoranu, Ioana Năstase, Lexy, Alina Pușcău, Larisa Udilă, Andreea Bălan, Ema Uta, Lavinia Pîrva, Mira, Roxana Vașniuc, Alina Laufer, Olga Barcari și Ramona Olaru.

