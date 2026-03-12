Iustin Petrescu se căsătorește cu Hara. După despărțirea de Marilu Dobrescu, influencerul face pasul cel mare: “Suntem în al nouălea cer”

Bat clopotele de nuntă pentru Iustin Petrescu și partenera sa de viață, Hara. După o relație tumultoasă cu influencerița, Marilu Dobrescu și o despărțire care s-a încheiat în sala de tribunal, Iustin și-a găsit fericirea în brațele frumoasei sale iubite și au făcut anunțul oficial că se căsătoresc. CANCAN.RO a luat legătura imediat cu creatorul de conținut și logodnica lui, Hara și venim, în exclusivitate, cu detali din culisele viitoarei nunți.

Iustin Petrescu are o relație frumoasă cu iubita sa, Hara, iar dacă totul a mers ca pe roate, influencerul nu a mai stat pe gânduri și a decis să o ceară de soție. Anunțul a fost făcut pe Instagram, iar cei doi au primit sute de comentarii și reacții pozitive. Iustin a postat și o poză cu inelul de logodnă al Harei, iar bijuteria ne-a acaparat imediat atenția. Creatorul de conținut a ales un inel stilat și plin de pietre strălucitoare pentru viitoarea lui soție. În descrierea postării, Iustin a scris un text lung despre povestea lor de dragoste și despre cum, în mijlocul haosului lumii, a găsit liniștea alături de femeia pe care o iubește. Influencerul a povestit și despre momentele care i-au apropiat, cum ar fi călătoriile, nopțile lungi de discuții și experiențele intense care i-au făcut să realizeze că sunt făcuți unul pentru celălalt. Dragostea plutește în aer, iar cei doi au decis să își contopească destinele.

Primele declarații ale lui Iustin Petrescu despre căsătorie

Emoționat, dar cu sufletul plin de împlinire și fericire, Iustin ne-a oferit primele declarații despre nuntă. A păstrat și misterul pentru că cei doi vor să trăiască această nouă etapă a vieții lor în intimitate și liniște.

„Suntem în al nouălea cer. Noi discutăm despre asta încă de când ne-am cunoscut, într-un fel, pentru că Hara are această regulă: dacă după 3 ani nu ești hotărât, înseamnă că nu știi ce vrei. Este o femeie extraordinar de puternică și cu capul pe umeri și nu a fost forțat absolut nimic.” a declarat, în exclusivitate, Iustin Petrescu pentru CANCAN.RO

Când va avea loc nunta lui Iustin Petrescu cu Hara?

Majoritatea femeilor se visează de mici în rochie de mireasă, iar pentru Hara a venit timpul. Iustin ne-a spus și când va avea loc evenimentul special, însă a specificat că își doresc să fie ceva răstrâns.

CANCAN.RO: O să fie nunta anul acesta?

Iustin Petrescu: Da, normal.

CANCAN.RO: O să o faceți în România?

Iustin Petrescu: Da, în România o să o facem. Noi vrem ceva pentru noi, nu ceva pentru lume.

Iustin Petrescu trăiește momente memorabile alături de frumoasa lui logodnică. După marele anunț, influencerul a vorbit deschis despre relația cu Hara și despre felul în care au construit totul împreună. Cei doi spun că încă de la început au știut că relația lor este una serioasă și că viitorul îi va găsi împreună. În timp, au ales să lase lucrurile să se așeze natural, fără presiune, dar cu multă încredere unul în celălalt.

„La noi acasă este pace și liniște, iar cărămidă peste cărămidă construim lucruri frumoase. Așa am ajuns împreună și așa am construit.” a mai declarat, în exclusivitate, Iustin Petrescu pentru CANCAN.RO

Primele declarații ale Harei: „El și-a dorit să mă ceară în Maroc”

De-a lungul timpului, Hara a ales să stea departe de lumina reflectoarelor și a vrut să își trăiască basmul în tăcere. Astăzi, logodnica lui Iustin Petrescu ne-a oferit mai multe detalii, în exclusivitate, doar pentru CANCAN.RO. Tânăra ne-a dat detalii despre despre inelul de logodnă și despre faptul că Iustin a vrut să o ceară în Maroc, locul unde a început povestea.

„El și-a dorit să mă ceară în Maroc, locul unde a început totul, dar i-am tot stricat planurile cât am fost acolo. Așa că cererea a fost ceva simplu, acasă. Nici nu mi-aș fi dorit să fie altfel. Inelul acesta l-am ales eu, dar voi mai avea unul, mai simplu: unul glam și unul de zi. Inelul simplu îl vom alege împreună, dar trebuie să mergem într-un loc de suflet pentru mine, într-o altă țară, ca să-l găsim. Este foarte specific. Vom face asta curând.” ne-a mărturisit Hara

Așa cum vă spuneam, cei doi sunt pe culmile fericirii, tineri, frumoși și aproape căsătoriți, iar Hara ne-a vorbit puțin și despre rochia de mireasă.

„În mare știm deja, avem rezervări făcute, am rochia, pantofii… Chiar am postat o poză cu baza rochiei pe Instagram acum puțin timp, dar doar câteva persoane și-au dat seama despre ce este vorba. M-a emoționat foarte tare postarea lui, a fost scrisă atent și din suflet. Nu am știut ce va scrie; știam doar că urmează să anunțe și m-a anunțat când era deja postată.” a declarat Hara, pentru CANCAN.RO

Marilu Dobrescu este istorie

După ce s-au separat, iar despărțirea lor a ținut paginile de scandal și au ajuns în tribunal, acum, atât celebra influenceriță Marilu și-a refăcut viața și este fericită alături de iubitul său cu care s-a mutat în Australia, iar Iustin trăiește o poveste frumoasă de iubire alături de Hara, care în viitorul apropiat îi va deveni soție. Totul este bine când se termină cu bine, iar în ambele cazuri, poveștile au un final fericit.

