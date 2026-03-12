BANCUL ZILEI | „Tataie, ce ți-ai cumpărat din prima pensie?

Wekeend-ul este din ce în ce mai aproape. Cel mai bun mod de a-l întâmpina este să râzi cu gura până la urechi. Așa că, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să te simți exclent.
-Tataie, ce ți-ai cumpărat din prima pensie?
-Un ziar…să caut ceva de muncă…
– Fiule, ai mâncat ceva astăzi?
– Mamă, sunt om însurat…
– Știi, ginere, dacă mă mai supăr mult pe tine, mă mut la voi!
Ginerele:
– Vai, mamă soacră, să nu faci asta! Am nevoie de liniște ca să te regret.
– Ce pereche frumoasă! Vă stă bine împreună! De cât timp sunteți căsătoriți?
– Eu de 5 ani, ea de 8!
– Bulă, am visat azi-noapte că mi-ai cumpărat de Dragobete un colier superb, din perle.
– Așteaptă, Bubulino, până diseară, și o să ai o surpriză!
Vine seara, Bulă se întoarce de la serviciu și îi oferă Bubulinei un cadou ambalat frumos. Emoționată, ea îl deschide și înăuntru găsește o carte intitulată „Interpretarea viselor”.
Bulă:
– Buna ziua, a iesit painea din cuptor?
Vanzatoarea:
– A iesit de 15 minute.
Bula:
– Pai, si cand se intoarce?
