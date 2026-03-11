BANCUL ZILEI | „Fato, câte flori ai primit de 8 Martie?”

Cel mai bun mod de a întâmpina zilele libere este să râzi cu zâmbetul până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să uiți de toate grijile.

-Fato, câte flori ai primit de 8 Martie?

-Peste 100…

-Și unde le-ai pus pe toate!?

-Într-un folder, pe ecranul laptopului…

Alte bancuri amuzante

Bulă și Ștrulă sunt colegi de serviciu.

Se întâlnesc la o țigară, afară:

– Ai plecat undeva în concediu?

– Da, am fost în concediu la 5.223 km de Tenerife.

– Wow, unde mai exact?

– Acasă, la Iași!

Nevasta lui Bulă pleacă de acasă timp de 12 zile. Când se întoarce, își găsește soțul extrem de bine dispus, relaxat și zâmbitor.

Mirată că nu pare deloc supărat, îi spune cu regret:

– Bulă, îmi pare rău că am plecat…

– Sincer, te-am iertat că ai plecat, dar nu știu dacă o să pot să te iert vreodată că te-ai întors!

2 prietene stau de vorbă

O femeie se plânge prietenei sale:

– De o săptămână întreagă îl bat la cap pe soțul meu să repare WC-ul.

– Și care e rezultatul?

– Idiotul, vineri a agățat pe ușa o tăbliță ”WC-ul este închis pe durata reparației” și a plecat pentru două zile la pescuit.

Cel mai leneş om dintr-un oraş a avut un accident: a căzut din patul în care stătea.

Un doctor a început să îl examineze şi i-a spus:

– Mi-e teamă că am o veste foarte proastă. Nu vei mai putea munci niciodată!

Leneşul, speriat, răspunde:

– Îţi mulţumesc, doctore, dar care este vestea proastă???

Ana și condusul

– Ana, ai condus ani de zile si nu ai învățat să te uiți in oglinzi.

– Care oglinzi?

– Cele din laterale!

– Credeam că sunt urechile masinii.

