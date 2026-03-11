Proaspăt eliberat din închisoare, Salim a ieșit la plimbare, pe Bd. Tomis din Constanța. A văzut o femeie în scaun cu rotile și a întrebat-o dacă are cont de Facebook și dacă dorește să îl cunoască mai bine. Ce a urmat depășește orice imaginație

Salim Selciuc, un bărbat din Constanța cunoscut de polițiști încă din perioada minoratului, a ajuns din nou în atenția autorităților la scurt timp după ce a fost eliberat din penitenciar.

Deși abia ieșit din închisoare, acesta a comis o nouă faptă penală, tâlhărind o persoană vulnerabilă. Incidentul a avut loc în plină zi, pe bulevardul Tomis din Constanța, unde o tânără aflată într-un scaun cu rotile a fost atacată.

Proaspăt eliberat din închisoare, Salim Selciuc a comis o nouă infracţiune

În după-amiaza zilei de 23 august 2025, victima, diagnosticată cu tetrapareză spastică și încadrată în gradul I de handicap, se afla pe o bancă în fața unui bloc când a fost abordată de Selciuc.

Bărbatul a încercat inițial să poarte o discuție aparent nevinovată, întrebând-o dacă are cont de Facebook și dacă ar dori să se cunoască. După ce a fost refuzat, acesta s-a îndepărtat, însă a revenit după aproximativ zece minute. Profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra, i-a smuls telefonul mobil, un iPhone 14 evaluat la circa 2.000 de lei, și a fugit printre blocuri.

Ce a urmat după ce a văzut o femeie în scaun cu rotile

La aproximativ treizeci de minute după furt, un prieten al victimei a transmis un mesaj de alertă prin sistemul iCloud al telefonului. Mesajul a fost observat de persoana care tocmai cumpărase dispozitivul de la hoț, pe stradă, în schimbul unei sume de bani.

Realizând că aparatul provenea dintr-o infracțiune și că fusese furat de la o persoană cu dizabilități, cumpărătorul a contactat familia victimei și a predat telefonul poliției.

Ulterior, polițiștii l-au identificat și reținut pe Salim Selciuc. Magistrații Judecătoriei Constanța l-au condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru tâlhărie. Sentința a devenit definitivă după ce Curtea de Apel Constanța a respins apelul formulat de inculpat.

CITEŞTE ŞI: O româncă l-a convins pe un italian că se îndrăgostește de el, dar planul ei era altul. Ce s-a întâmplat imediat după întâlnirea stabilită pe Tinder

Ce a pățit o clientă, după ce a uitat să scaneze o brânză topită la casa self-service din supermarket