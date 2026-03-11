Acasă » Știri » Proaspăt eliberat din închisoare, Salim a ieșit la plimbare, pe Bd. Tomis din Constanța. A văzut o femeie în scaun cu rotile și a întrebat-o dacă are cont de Facebook și dacă dorește să îl cunoască mai bine. Ce a urmat depășește orice imaginație

Proaspăt eliberat din închisoare, Salim a ieșit la plimbare, pe Bd. Tomis din Constanța. A văzut o femeie în scaun cu rotile și a întrebat-o dacă are cont de Facebook și dacă dorește să îl cunoască mai bine. Ce a urmat depășește orice imaginație

De: David Ioan 11/03/2026 | 17:16
Proaspăt eliberat din închisoare, Salim a ieșit la plimbare, pe Bd. Tomis din Constanța. A văzut o femeie în scaun cu rotile și a întrebat-o dacă are cont de Facebook și dacă dorește să îl cunoască mai bine. Ce a urmat depășește orice imaginație
Foto: facebook @ Salim Selciuc

Salim Selciuc, un bărbat din Constanța cunoscut de polițiști încă din perioada minoratului, a ajuns din nou în atenția autorităților la scurt timp după ce a fost eliberat din penitenciar.

Deși abia ieșit din închisoare, acesta a comis o nouă faptă penală, tâlhărind o persoană vulnerabilă. Incidentul a avut loc în plină zi, pe bulevardul Tomis din Constanța, unde o tânără aflată într-un scaun cu rotile a fost atacată.

Proaspăt eliberat din închisoare, Salim Selciuc a comis o nouă infracţiune

În după-amiaza zilei de 23 august 2025, victima, diagnosticată cu tetrapareză spastică și încadrată în gradul I de handicap, se afla pe o bancă în fața unui bloc când a fost abordată de Selciuc.

Foto: facebook @ Salim Selciuc

Bărbatul a încercat inițial să poarte o discuție aparent nevinovată, întrebând-o dacă are cont de Facebook și dacă ar dori să se cunoască. După ce a fost refuzat, acesta s-a îndepărtat, însă a revenit după aproximativ zece minute. Profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra, i-a smuls telefonul mobil, un iPhone 14 evaluat la circa 2.000 de lei, și a fugit printre blocuri.

Ce a urmat după ce a văzut o femeie în scaun cu rotile

La aproximativ treizeci de minute după furt, un prieten al victimei a transmis un mesaj de alertă prin sistemul iCloud al telefonului. Mesajul a fost observat de persoana care tocmai cumpărase dispozitivul de la hoț, pe stradă, în schimbul unei sume de bani.

Realizând că aparatul provenea dintr-o infracțiune și că fusese furat de la o persoană cu dizabilități, cumpărătorul a contactat familia victimei și a predat telefonul poliției.

Ulterior, polițiștii l-au identificat și reținut pe Salim Selciuc. Magistrații Judecătoriei Constanța l-au condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru tâlhărie. Sentința a devenit definitivă după ce Curtea de Apel Constanța a respins apelul formulat de inculpat.

CITEŞTE ŞI: O româncă l-a convins pe un italian că se îndrăgostește de el, dar planul ei era altul. Ce s-a întâmplat imediat după întâlnirea stabilită pe Tinder

Ce a pățit o clientă, după ce a uitat să scaneze o brânză topită la casa self-service din supermarket

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru…
Nicu Milotin, unul dintre cei mai cunoscuți dresori de câini din România, a fost înjunghiat mortal în plină stradă
Știri
Nicu Milotin, unul dintre cei mai cunoscuți dresori de câini din România, a fost înjunghiat mortal în plină…
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut ridicarea imunității
Mediafax
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut...
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică: revine iarna?
Gandul.ro
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică:...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex în văzul clienţilor înmărmuriţi dintr-un club
Adevarul
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex...
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
Digi24
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei...
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera Deputaților
Mediafax
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera...
Parteneri
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa!...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Click.ro
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de...
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Digi 24
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia...
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
go4it.ro
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică: revine iarna?
Gandul.ro
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică: revine iarna?
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Nicu Milotin, unul dintre cei mai cunoscuți dresori de câini din România, a fost înjunghiat mortal ...
Nicu Milotin, unul dintre cei mai cunoscuți dresori de câini din România, a fost înjunghiat mortal în plină stradă
BANC | „Mă uit la poza ta de profil și-mi dau seama că ești foarte bună la pat”
BANC | „Mă uit la poza ta de profil și-mi dau seama că ești foarte bună la pat”
Un pensionar de 80 de ani a câștigat 2,4 milioane de lire sterline la LOTO, iar apoi a ajuns în închisoare. ...
Un pensionar de 80 de ani a câștigat 2,4 milioane de lire sterline la LOTO, iar apoi a ajuns în închisoare. Ireal ce s-a întâmplat după ce a intrat în posesia banilor
Povestea lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine. Care ...
Povestea lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine. Care a fost cel mai mare vis al său
Zodia care va avea triplu noroc la sfârșitul săptămânii: bani, carieră și iubire. Universul e ...
Zodia care va avea triplu noroc la sfârșitul săptămânii: bani, carieră și iubire. Universul e de partea ei!
Vezi toate știrile