Ce a pățit o clientă, după ce a uitat să scaneze o brânză topită la casa self-service din supermarket

De: Anca Chihaie 01/03/2026 | 13:57
Un incident petrecut într-un supermarket din Hamburg a stârnit dezbateri ample despre modul în care sunt tratate erorile la casele de marcat self-service și despre limita dintre neatenție și suspiciunea de furt.

O clientă în vârstă de 63 de ani a fost oprită de personalul de securitate după ce ar fi părăsit magazinul fără să scaneze un produs alimentar cu valoare redusă. Situația a generat reacții puternice în mediul online și a readus în discuție responsabilitățile consumatorilor, dar și practicile comercianților în astfel de cazuri.

Evenimentul s-a produs într-o filială a lanțului Edeka situată în cartierul Eppendorf. Potrivit informațiilor apărute inițial în spațiul public local, clienta ar fi omis să scaneze un produs din zona de alimente refrigerate, evaluat la 3,99 euro. La scurt timp după finalizarea plății, aceasta a fost oprită și informată că există suspiciunea unei sustrageri intenționate de marfă.

Cazul a căpătat rapid vizibilitate după ce detaliile au fost distribuite pe platforme de socializare, unde numeroși utilizatori au relatat situații similare petrecute la casele automate. Discuțiile au evidențiat frecvența erorilor neintenționate, în special în contextul în care clienții sunt nevoiți să scaneze singuri produsele, să cântărească articolele fără cod de bare și să gestioneze plata fără asistență constantă din partea personalului.

Potrivit informațiilor disponibile, magazinul ar fi prezentat cliente două opțiuni administrative: plata unei taxe considerabile și interdicția de acces în unitate pentru o perioadă determinată sau continuarea procedurii prin sesizarea autorităților. Situația a ajuns astfel în atenția poliției, fiind deschis un dosar privind suspiciunea de furt de valoare redusă. Ancheta urmează să stabilească dacă omiterea scanării a fost rezultatul unei acțiuni deliberate sau o simplă eroare umană.

Reprezentanții lanțului comercial au subliniat că multe dintre magazine funcționează în regim independent, iar deciziile privind gestionarea incidentelor sunt luate la nivel local de operatorii autorizați. Nu au fost comunicate date oficiale privind frecvența unor astfel de situații, însă fenomenul a devenit mai vizibil odată cu extinderea caselor self-service în retailul alimentar.

