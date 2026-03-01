Un om mort și altul rănit în Slatina! Cum arată mașina celui care a provocat accidentul

Un șofer de 29 de ani din comuna Ostroveni, județul Dolj, a omorât un bărbat, și l-a rănit pe altul, atunci când cei doi se aflau pe marginea Drumului Expres 12. Sâmbătă seara, în timp ce se afla pe un drum pe care se circula cu o viteză mai mare decât pe drumurile naționale, un bărbat de 29 de ani a intrat cu mașina în doi oameni care se aflau pe acostament.

Accidentul s-a produs în weekend, în data de 28 februarie 2026, pe Drumul Expres 12. Potrivit informațiilor, un bărbat în vârstă de 30 de ani a decedat pe loc, iar celălalt a fost dus de urgență pentru îngrijiri medicale la Spitalul Județean din Slatina.

Cauza accidentului

Cel care se afla la volanul autovehiculului care a acroșat frontal două persoane a fost testat cu aparatul etilotest. Polițiștii au transmis că tânărul nu consumase băuturi alcoolice și că rezultatul fiolei a fost negativ. Însă, pe numele lui a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și de vătămare corporală din culpă.

Traficul a fost suspendat la acel moment, iar circulația s-a făcut pe Drumul Național 65.

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a transmis ce s-a întâmplat în seara de 28 februarie, atunci când doi oameni și-au pierdut viața:

La data de 28 februarie a.c., în jurul orei 19:50, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că, pe Drumul Expres 12 (DEx12), în afara localității Jitaru, a avut loc un eveniment rutier. La fața locului, s-au deplasat polițiștii Serviciului Rutier Olt.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr de 29 de ani, din comuna Ostroveni, județul Dolj, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi acroșat două persoane care s-ar fi aflat pe partea carosabilă.

Din nefericire, în urma evenimentului rutier, un tânăr de 30 de ani, din comuna Șopârlița, a decedat, iar un alt tânăr a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, au declarat autoritățile.

