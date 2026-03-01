Igor Cuciuc este sigur că fiica lui a fost omorâtă: „Cel care ți-a luat zilele este încă în libertate”

Igor Cuciuc a făcut declarații șocante cu privire la cauza morții fiicei sale, care s-a stins din viață în timpul unei petreceri. Interpretul de muzică populară a spus că vrea să se facă dreptate pentru Andreea, fata de numai 17 ani, care a decedat atunci când se afla cu colegii săi la un eveniment.

În luna noiembrie a anului 2024, familia interpretului a trecut prin clipe de coșmar, atunci când a aflat că Andreea nu va mai ajunge acasă. Aceasta era la o petrecere organizată cu ocazia Balului Bobocilor, iar nimeni nu s-a așteptat că acest eveniment va fi ultimul din viața ei. Încă de pe atunci, tatăl ei, artistul Igor Cuciuc, postează pe pagina sa de Facebook imagini cu copilul său și își varsă amarul prin rândurile pe care le scrie în memoria fiicei sale.

Igor Cuciuc vrea dreptate

În timpul Balului Bobocilor, Andreea a spus că se simte din ce în ce mai rău și a fost chemat un echipaj medical. Între timp aceasta a decedat, iar manevrele de resuscitare au fost în zadar. Cauza morții a fost provocată de un stop cardio-respirator, potrivit informațiilor transmise de cadrele medicale.

Chiar dacă motivul morții a fost stabilit, Igor Cuciuc este bântuit de amintirea fiicei sale, care îi apare în vis și îi spune că cel care a omorât-o este liber. Artistul, împreună cu soția sa, sunt de părere că Andreea ar fi fost victima drogurilor și sunt ferm convinși că cineva i-a pus substanțe interzise în băutura pe care o consuma.

Și în vis ne-ai spus, Andreea, 🕯 că cel care ți-a luat zilele este încă la libertate și că tu trebuia să mai trăiești… aveai atâtea planuri.

Ne-ai cerut iertare că te-ai dus la bal și că ne-ai făcut atâta durere, spunând că nu ai vrut să se întâmple asta.

Floarea tatei, 💔 tu n-ai nicio vină.

Drogul care ți l-au pus în pahar ți-a luat viața în doar 15 minute…

Dumnezeu să te odihnească alături de sfinți. Toți colegii și prietena ta știu adevărul, iar într-o bună zi vom ieși cu toții să facem dreptate.

Noi știm cum s-a întâmplat… iar dreptatea va ieși la lumină. Adevărul nu poate fi ascuns la nesfârșit.

Dreptate pentru Andreea Cuciuc. ☦️🙏🤍, a postat Igor Cuciuc pe pagina sa de Facebook.

Citește și:

La 1 an de la moartea Andreei Cuciuc, Cristian Botgros are o nouă iubită. Ce imagine a postat în timp ce familia Cuciuc își plângea fiica

A trecut 1 an de la moartea Andreei Cuciuc! Igor Cuciuc este devastat: „Nu este ușor să treci peste o asemenea pierdere”