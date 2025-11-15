Acasă » Știri » A trecut 1 an de la moartea Andreei Cuciuc! Igor Cuciuc este devastat: „Nu este ușor să treci peste o asemenea pierdere”

De: Irina Vlad 15/11/2025 | 10:12
Sâmbătă, 15 noiembrie, se împlinește un an de când Andreea Cuciuc, fiica interpretului Igor Cuciuc din Republica Moldova, a încetat din viață. Adolescenta avea 17 ani și a murit în timpul petrecerii Balul Bobocilor, într-un local din Chișinău. Artistul este devastat și își strigă durerea pe o rețea de socializare. 

Astăzi se împlinește un an de când Andreea Cuciuc a încetat din viață. Fiica artistului Igor Cuciuc a murit subit – la doar 17 ani – în timp ce petrecea alături de colegii ei la Balul Bobocilor, într-un restaurant din Chișinău. Puțin după lăsatul nopții, adolescenta le-a spus colegilor că se simte rău, că nu poate respira și s-a prăbușit la pământ. La scurt timp, potrivit informațiilor de la vremea respectivă, pe fondul unor afecțiuni cardiace preexistente, adolescenta a suferit un stop cardio-respirator fatal.

Igor Cuciuc, mesaj dureros la un an de la moartea fiicei sale

La un an de la dispariția fulgerătoare a fiicei sale, Igor Cuciuc nu își revine nici acum din șocul suferit. Părintele nu se poate obișnui cu gândul că nu-și va mai vedea fiica, durere cu care nu se va obișnui niciodată.

În memoria Andreei Cuciuc, retrâind clipa în care și-a văzut fiica fără viață, artistul din Republica Moldova i-a adus fetei un omagiu și a transmis – pe o rețea de socializare – un mesaj dureros despre cea mai neagră zi din viața lui.

sursă foto: Facebook

”Ziua cea neagră… 15 noiembrie.  Se împlinește un an de când sufletul nostru drag, Andreea Cuciuc, a părăsit lumea aceasta. O zi care ne-a rupt inimile, o zi în care lumina din casa noastră s-a stins pentru totdeauna.

Nu este ușor să treci peste o asemenea pierdere… nu te poți împăca niciodată cu gândul că nu mai ești fizic lângă noi. Nuuuu… nu pot să cred… Pe 15 noiembrie 2024, la ora 21:10, te-ai stins din viață în sectorul Botanica… este ziua cea neagră, ziua în care ai părăsit scena vieții pentru totdeauna.

Noi, familia ta, te iubim nespus de mult. Încă te așteptăm, în suflet, să vii să cântăm mai departe… dar știm că asta nu se va mai întâmpla niciodată. Odihnește cu drepții, scumpa noastră fiică, Andreea.  Noi te iubim, te iubim, te iubim… Andreea… Andreea… Andreea…”, a fost mesajul publicat de Igor Cuciuc.

