Acasă » Știri » Mama Andreei Cuciuc îl suspectează pe Cristian Botgros că știe adevărul despre moartea fiicei sale. Cum s-ar fi dat de gol: „M-a apucat de mâini și mi-a zis…”

Mama Andreei Cuciuc îl suspectează pe Cristian Botgros că știe adevărul despre moartea fiicei sale. Cum s-ar fi dat de gol: „M-a apucat de mâini și mi-a zis…”

De: Mirela Loșniță 31/10/2025 | 11:46
Mama Andreei Cuciuc îl suspectează pe Cristian Botgros că știe adevărul despre moartea fiicei sale. Cum s-ar fi dat de gol: „M-a apucat de mâini și mi-a zis...”

Noi detalii halucinante ies la iveală în cazul morții Andreei Cuciuc. A trecut un an de când fiica lui Igor Cuciuc s-a stins din viață, în timp ce era la Balul Bobocilor. Părinții fetei lansează acuzații grave la adresa lui Cristian, nepotul celebrului Nicolae Botgros, fiind și el prezent la evenimentul respectiv.

Andreea Cuciuc s-a stins din viață pe data de 15 noiembrie 2025, la vârsta de 17 ani. Aceasta se afla la o petrecere de Balul Bobocilor, atunci când a început să se simtă rău și a leșinat. Igor Cuciuc, tatăl Andreei, a mărturisit la vremea respectivă că tânăra s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Andreea a fost diagnosticată cu viciu cardiac și a suferit o intervenție chirurgicală la Chișinău. Acum, la un an de la tragedie, părinții ei lansează acuzații dure.

Mama Andreei Cuciuc, declarații sfâșietoare

Părinții Andreei Cuciuc au mărturisit că nepotul lui Nicolae Botgros le-ar ascunde detalii despre ce s-a întâmplat în noaptea tragediei. Soția lui Igor Cuciuc a precizat că tânărul a venit la priveghiul Andreei și era vizibil afectat. Mai mult, acesta s-a așezat în fața Dianei Cuciuc și și-ar fi cerut iertare. Acest gest a făcut-o pe mama Andreei să se întrebe dacă nu cumva acesta știe mai multe despre tragedie.

„Eu am început să bănuiesc chiar din seara de la priveghi, când s-a apropiat iubitul prietenei Andreei (n.r. Cristian Botgros) de mine, s-a așezat în genunchi, m-a apucat de mâini și mi-a zis: „Tanti Diana, vă rog să mă iertați!”. Ăsta a fost primul cuvânt al lui… Eu eram într-o stare, nu pot să vă descriu… dar mi-am adunat puterile si l-am întrebat: „Pentru ce îți ceri iertare? Spune-mi, te rog, ce sa întâmplat? Poate ai văzut ceva! Andreea chiar nu a putut să fie salvată?!”. După care el a ridicat capul așa sus și a dat din cap că nu și nu a mai spus niciun cuvânt”, a declarat mama tinerei, la „Life MD Documentary”.

Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti Sandu: „A doua șansă în dragoste”
Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

De asemenea, la o zi după ce Andreea a fost înmormântată, telefonul tinerei a sunat, iar la capătul firului era chiar nepotul lui Nicolae Botgros, Cristian. De asemenea, părinții Andreei și-au pus și mai multe semne de întrebare în momentul în care bunicul acestuia a început să îi caute din ce în ce mai des.

Igor Cuciuc: La o zi după înmormântare, am primit un apel pe telefonul Andreei de la acel individ care a fost la înmormântarea copilei noastre.

Diana Cuciuc: Iarăși un semn de întrebare. Eu nu puteam nici să mănânc, să dorm și îl întrebam pe Igor: ceva la mijloc este. Ceva aici nu este curat. Cum tu, știind că Andreea este înmormantată, să-i dai un telefon pe telefonul ei? Acest tânăr este nepotul unui instrumentist de la noi din Chișinău. Eu nu pot să uit și n-am să uit niciodată. Ce inima să ai în tine să joci rolul atât de bine, să te dai atât de bine pe lângă părinții îndurerați?! Eram telefonați aproape în fiecare zi de către bunelul individului. Eu aveam întrebări fără răspuns. Cu ce ocazie, de unde și pănă unde, ne telefonează, ne scrie mesaje și atât de tare îl durea sufletul despre copilul meu?

Igor Cuciuc, mesaj tulburător despre soția lui. Mama Andreei este răvășită de durere: „Mă tem să nu o pierd”

Mama Andreei Cuciuc face declarații noi după moartea fiicei sale! Ce i s-ar fi pus tinerei în pahar

Tags:
Iți recomandăm
Ema Uta, cea mai „fierbinte” transformare de Halloween! În cea mai sumară ținută și cu dolărei la ea, a încercat să-i dea „clasă” Rihannei
Știri
Ema Uta, cea mai „fierbinte” transformare de Halloween! În cea mai sumară ținută și cu dolărei la ea,…
Tragedie în lumea fotbalului! S-a stins din viață fostul fotbalist Fabian Tomescu, la doar 46 de ani
Știri
Tragedie în lumea fotbalului! S-a stins din viață fostul fotbalist Fabian Tomescu, la doar 46 de ani
Orașul din România în care se montează LUMINILE de Crăciun. Când se vor aprinde
Mediafax
Orașul din România în care se montează LUMINILE de Crăciun. Când se vor...
Ce înseamnă să fii SĂRAC în România. Cât trebuie să câștigi, de fapt
Gandul.ro
Ce înseamnă să fii SĂRAC în România. Cât trebuie să câștigi, de fapt
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc...
Un medic ar fi scos un anestezic fără acte, din farmacia spitalului, pentru Ștefania Szabo. Declarații contradictorii la audieri
Adevarul
Un medic ar fi scos un anestezic fără acte, din farmacia spitalului, pentru...
De ce l-a ignorat Kim Jong Un pe Donald Trump și a refuzat să se întâlnească cu el
Digi24
De ce l-a ignorat Kim Jong Un pe Donald Trump și a refuzat...
Inspectorul General al Jandarmeriei, REACȚIE după incidentul de la comemorarea victimelor de la COLECTIV
Mediafax
Inspectorul General al Jandarmeriei, REACȚIE după incidentul de la comemorarea victimelor de la...
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43...
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
Click.ro
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații...
Șeful Jandarmeriei Române și-a cerut scuze public pentru amenda dată la marșul de comemorare a victimelor Colectiv
Digi 24
Șeful Jandarmeriei Române și-a cerut scuze public pentru amenda dată la marșul de comemorare a...
Un avion a pierdut brusc altitudinea în timpul zborului. Mai mulți pasageri au ajuns la spital după aterizarea de urgenţă
Digi24
Un avion a pierdut brusc altitudinea în timpul zborului. Mai mulți pasageri au ajuns la...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Descopera.ro
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Ce înseamnă să fii SĂRAC în România. Cât trebuie să câștigi, de fapt
Gandul.ro
Ce înseamnă să fii SĂRAC în România. Cât trebuie să câștigi, de fapt
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ema Uta, cea mai „fierbinte” transformare de Halloween! În cea mai sumară ținută și cu dolărei ...
Ema Uta, cea mai „fierbinte” transformare de Halloween! În cea mai sumară ținută și cu dolărei la ea, a încercat să-i dea „clasă” Rihannei
Tragedie în lumea fotbalului! S-a stins din viață fostul fotbalist Fabian Tomescu, la doar 46 de ani
Tragedie în lumea fotbalului! S-a stins din viață fostul fotbalist Fabian Tomescu, la doar 46 de ani
Gigi Becali a ajuns în atenția ANAF! Patronul FCSB ar putea pierde 7 milioane de lei
Gigi Becali a ajuns în atenția ANAF! Patronul FCSB ar putea pierde 7 milioane de lei
Cele 3 alimente periculoase descoperite de ANSVSA în supermarketurile românești. Alertă alimentară: ...
Cele 3 alimente periculoase descoperite de ANSVSA în supermarketurile românești. Alertă alimentară: nu le consumați!
Culiță Sterp îi aruncă săgeți fostului iubit al lui Carmen de la Sălciua! Aluzia despre fosta ...
Culiță Sterp îi aruncă săgeți fostului iubit al lui Carmen de la Sălciua! Aluzia despre fosta nevastă a lăsat loc de multe interpretări | EXCLUSIV
Melania și Donald Trump au avut un Halloween pe cinste! Cum au decorat Casa Albă și ce au primit copiii ...
Melania și Donald Trump au avut un Halloween pe cinste! Cum au decorat Casa Albă și ce au primit copiii din partea lor
Vezi toate știrile
×