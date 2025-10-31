Mama Andreei Cuciuc îl suspectează pe Cristian Botgros că știe adevărul despre moartea fiicei sale. Cum s-ar fi dat de gol: „M-a apucat de mâini și mi-a zis...”

Noi detalii halucinante ies la iveală în cazul morții Andreei Cuciuc. A trecut un an de când fiica lui Igor Cuciuc s-a stins din viață, în timp ce era la Balul Bobocilor. Părinții fetei lansează acuzații grave la adresa lui Cristian, nepotul celebrului Nicolae Botgros, fiind și el prezent la evenimentul respectiv.

Andreea Cuciuc s-a stins din viață pe data de 15 noiembrie 2025, la vârsta de 17 ani. Aceasta se afla la o petrecere de Balul Bobocilor, atunci când a început să se simtă rău și a leșinat. Igor Cuciuc, tatăl Andreei, a mărturisit la vremea respectivă că tânăra s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Andreea a fost diagnosticată cu viciu cardiac și a suferit o intervenție chirurgicală la Chișinău. Acum, la un an de la tragedie, părinții ei lansează acuzații dure.

Mama Andreei Cuciuc, declarații sfâșietoare

Părinții Andreei Cuciuc au mărturisit că nepotul lui Nicolae Botgros le-ar ascunde detalii despre ce s-a întâmplat în noaptea tragediei. Soția lui Igor Cuciuc a precizat că tânărul a venit la priveghiul Andreei și era vizibil afectat. Mai mult, acesta s-a așezat în fața Dianei Cuciuc și și-ar fi cerut iertare. Acest gest a făcut-o pe mama Andreei să se întrebe dacă nu cumva acesta știe mai multe despre tragedie.

„Eu am început să bănuiesc chiar din seara de la priveghi, când s-a apropiat iubitul prietenei Andreei (n.r. Cristian Botgros) de mine, s-a așezat în genunchi, m-a apucat de mâini și mi-a zis: „Tanti Diana, vă rog să mă iertați!”. Ăsta a fost primul cuvânt al lui… Eu eram într-o stare, nu pot să vă descriu… dar mi-am adunat puterile si l-am întrebat: „Pentru ce îți ceri iertare? Spune-mi, te rog, ce sa întâmplat? Poate ai văzut ceva! Andreea chiar nu a putut să fie salvată?!”. După care el a ridicat capul așa sus și a dat din cap că nu și nu a mai spus niciun cuvânt”, a declarat mama tinerei, la „Life MD Documentary”.

De asemenea, la o zi după ce Andreea a fost înmormântată, telefonul tinerei a sunat, iar la capătul firului era chiar nepotul lui Nicolae Botgros, Cristian. De asemenea, părinții Andreei și-au pus și mai multe semne de întrebare în momentul în care bunicul acestuia a început să îi caute din ce în ce mai des.

Igor Cuciuc: La o zi după înmormântare, am primit un apel pe telefonul Andreei de la acel individ care a fost la înmormântarea copilei noastre. Diana Cuciuc: Iarăși un semn de întrebare. Eu nu puteam nici să mănânc, să dorm și îl întrebam pe Igor: ceva la mijloc este. Ceva aici nu este curat. Cum tu, știind că Andreea este înmormantată, să-i dai un telefon pe telefonul ei? Acest tânăr este nepotul unui instrumentist de la noi din Chișinău. Eu nu pot să uit și n-am să uit niciodată. Ce inima să ai în tine să joci rolul atât de bine, să te dai atât de bine pe lângă părinții îndurerați?! Eram telefonați aproape în fiecare zi de către bunelul individului. Eu aveam întrebări fără răspuns. Cu ce ocazie, de unde și pănă unde, ne telefonează, ne scrie mesaje și atât de tare îl durea sufletul despre copilul meu?

