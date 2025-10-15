Igor Cuciuc, mesaj tulburător despre soția lui. Mama Andreei este răvășită de durere: „Mă tem să nu o pierd”

Durerea din familia lui Igor Cuciuc nu va lua sfârșit niciodată. Artistul și soția acestuia continuă să își strige durerea în mediul online. Unul dintre mesajele sale este tulburător. Iată ce a spus interpretul de muzică populară!

Totul a început atunci când Andreea Cuciuc s-a stins din viață la vârsta de doar 17 ani pe data de 15 noiembrie 2024, în timp ce se afla la o petrecere cu colegii ei. Autopsia a arătat faptul că tânăra a murit în urma unui stop cardio-respirator.

Igor Cuciuc, mesaj tulburător

În urmă cu ceva timp, Igor Cuciuc transmitea un mesaj tulburător. Tatăl Andreei se temea pentru starea de sănătate a soției lui. Femeia este în continuare doborâtă de această pierdere și nu își poate reveni. Artistul a mărturisit că soția lui avea nevoie în fiecare săptămână de intervenția medicilor.

„Mă tem să nu îmi pierd soția, pentru că în fiecare săptămână să vină salvarea… E o chestie nu prea plăcută”, a spus Igor Cuciuc la Wownews.

Mama Andreei Cuciuc, acuzații grave

Recent, mama Andreei a postat un mesaj în care făcea o acuzație dură legată de tragedie. Femeia susținea că adolescenta ar fi murit de fapt din cauza unor substanțe interzise care i-au fost puse în pahar. Soția lui Igor Cuciuc a tras un semnal de alarmă și i-a îndemnat pe părinți să fie mult mai atenți la copiii lor atunci când aceștia participă la petreceri.

„Vă scriu cu inima frântă, ca o mamă care și-a pierdut fiica. O copilă frumoasă, plină de viață, a plecat dintre noi pentru totdeauna, după ce cineva i-a pus droguri în pahar. O clipă de neatenție, un gest criminal, și viața ei s-a sfârșit. Vă rog din suflet: vorbiți cu copiii voștri. Avertizați-i despre acest pericol. Spuneți-le să fie atenți la ce beau, cu cine ies, în ce anturaj se află. Spuneți-le să nu accepte nimic de la necunoscuți și să aibă curaj să spună nu. Noi, părinții, nu putem fi mereu lângă ei, dar putem să le lăsăm în suflet vocea noastră, care să îi oprească în clipa pericolului.”, este o parte din mesajul transmis de Diana Cuciuc.

