Prima reacție a lui Igor Cuciuc după ce soția a acuzat ca fiica lor a fost otrăvită: “Îmi arde sufletul”

La un an de la dispariția fulgerătoare a elevei de 17 ani, Andreea Cuciuc, cazul continuă să provoace neliniște și întrebări fără răspuns. Tragedia, petrecută pe 15 noiembrie 2024, în timpul unei petreceri organizate după balul bobocilor, nu a fost uitată nici de familie, nici de comunitate. Părinții adolescentei refuză să accepte varianta oficială și susțin că în spatele morții subite s-ar ascunde circumstanțe neelucidate, inclusiv suspiciuni privind o posibilă otrăvire.

Conform datelor oficiale comunicate inițial, cauza decesului ar fi fost un stop cardiac pe fondul unui viciu congenital. Totuși, familia nu se poate împăca cu această explicație și continuă să ridice semne de întrebare asupra modului în care s-au desfășurat evenimentele din acea seară.

Prima reacție a lui Igor Cuciuc

Potrivit relatărilor martorilor, tânăra a început brusc să se simtă rău, acuzând probleme de vedere și o slăbiciune accentuată, semne care au alarmat colegii aflați în preajmă. Serviciile de urgență au fost alertate imediat, iar primul echipaj medical a ajuns la fața locului în aproximativ șapte minute. Însă, lipsa unor echipamente esențiale ar fi întârziat intervenția de resuscitare, ceea ce a determinat chemarea unei a doua ambulanțe, mai bine dotată. Din nefericire, până la sosirea acesteia, starea fetei se agravase iremediabil.

„Îmi arde sufletul ca focul după floarea mea! Doar rugăciunea și Dumnezeu le vede pe toate, să ne încredem în El!”, a transmis Igor Cuciuc.

De atunci, fiecare detaliu al acelei nopți a fost analizat și reinterpretat de familie, care consideră că există discrepanțe majore între versiunea oficială și realitatea pe care o percep ei. În mediul online, subiectul a generat dezbateri aprinse, atrăgând numeroase reacții din partea opiniei publice, împărțită între compasiune și suspiciuni. Mulți utilizatori și-au exprimat solidaritatea cu părinții, în timp ce alții solicită probe clare care să susțină ipoteza unei intervenții deliberate.

„Multă putere! Avem dovada clară că Legea boomerangului există totuși.. Lumină veşnică Andreei!”, „Dumnezeu să vă facă un miracol să vă trimită o altă floricică, un îngeraș de copil, să vă aline durerea pe care o aveți în suflet! Amin!”, au fost câteva dintre mesajele transmise de internauți.

Pentru familia Cuciuc, pierderea a lăsat un gol uriaș. Igor Cuciuc, tatăl Andreei și interpret de muzică populară, a făcut publice, abia recent, primele reacții prin care și-a exprimat suferința și dorința de a afla adevărul. Soția sa, Diana, a fost însă cea care a ridicat de la bun început suspiciuni asupra cauzelor morții, declarând că ar exista motive să creadă într-o acțiune criminală.

,,Dumnezeu nu bate cu bățul! Și în această viață există boomerang! Doamne ajută! Andreea a fost otrăvită de o mână criminală! Totul este clar cine e vinovatul! Noi, ca părinţi, avem foarte multe întrebări fără răspuns! Dumnezeu să facă lumină în acest caz! Noi ne rugăm zi și noapte, mergem cu rugăciuni înainte! Doamne, fă lumină! Să le ardă și inimile lor de durere, așa cum ne doare sufletul și pe noi! Să fie pedepsit duşmanul!”, a transmis mamei Andreei Cuciuc.

