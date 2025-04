Igor Cuciuc a primit un semn de la Andreea, regretata lui fiică: „Mi-a spus că nu e decedată, că e vie și că la ea e totul...”

Au trecut mai bine de 6 luni de când Igor Cuciuc și-a pierdut fiica. Andreea a încetat fulgerător din viață la vârsta de 17 ani. De atunci și până acum, interpretul de muzică populară din Republica Moldova se chinuie să își revină din șocul emoțional suferit. Recent, acest a primit un semn divin din partea unicului său copil.

Andreea Cuciuc a încetat din viață pe data de 15 noiembrie 2024 la vârsta de 17 ani. Adolescenta și-a dat ultima suflare în timp ce participa la o petrecere organizată după Balul Bobocilor de la liceul la care studia. Andreea a murit din cauza unui stop cardiac. În urmă cu 5 ani, aceasta a suferit o operație la inimă – după ce a fost diagnosticată cu viciu cardiac. Vestea fulgerătoare a decesului său a lăsat un gol imens în sufletele părinților ei și a întregi comunități din care făcea parte.

Igor Cuciuc trăiește o nouă DRAMĂ după moartea fiicei sale! Soția nu e bine: „În fiecare săptămână să vină să o ia salvarea…”

Igor Cuciuc, semn divin de la Andreea, fiica lui care a murit la vârsta de 17 ani

La mai bine de 6 luni distanță de când și-a pierdut unicul copil, Igor Cuciuc nu își revine nici acum din șocul suferit. Printre lacrimi, interpretul de muzică populară din Republica Moldova a mărturisit că și acum îi este greu să intre în camera fetei.

„Îmi este foarte greu să intru în camera ei. Și în ziua de azi îmi e frică să intru în camera ei, pentru că soția a luat toate lucrurile de acolo și camera ei a rămas așa pustie, parcă Andreea s-a dus cu toate lucrurile ei în lumea celor veșnice. Mi-e greu, dar la început mă duceam și mă apropiam de cămășile ei, le miroseam, chiar și de ciorăpeii ei și i-am pupat.

Ziceam: „Doamne de ce mi-ai luat tot ce aveam mai scump? Nu am meritat eu așa chestie?” Eu tot timpul am fost cu rugăciune către Dumnezeu. Acum sunt încă mai aproape de rugăciune. După ce mi-am pierdut fata, numai rugăciunea mi-a dat putere. Am fost la multe mânăstiri.”, a povestit Igor Cuciuc, la wownews.

Recent, artistul a povestit o întâmplare care i-a răscolit și mai tare sufletul. Igor Cuciuc a visat-o pe Andreea, semn pe care îl cataloghează ca fiind divin. Fiica sa i s-a adresat prin vise, cât și prin alte persoane.

„Am visat-o o dată la mormântul ei, cum făceam eu ordine la ea, iar ea m-a atins cu degetul pe umăr și mi-a zis „Tata, mulțumesc că ești lângă mine” și zic „Andreea, tu ești decedată!”.

Ea mi-a spus că nu e decedată, că e vie și că la ea e totul bine. Apoi, m-am trezit brusc. Vreau să vă mai povestesc ceva. A treia zi când îi făceam tămâierea, s-a apropiat o doamnă de mine și de soție și ne-a zis că ea nu ne cunoaște foarte bine, e vorbitoare de limbă rusă. I-a zis cineva ca o voce lăuntrică să vină la cimitir la ora 11, că acolo o să fie părinții Andreei și să le spună că la ea totul este bine, ca și cum ar spus Andreea. Tot e un semn, la ea unde a ajuns e totul bine”, a spus Igor Cuciuc, pentru sursa citată.

Decizia luată de Igor Cuciuc, la 4 luni de la moartea fiicei sale: ”Am înțeles că nu pot face nimic ca s-o reîntorc la viață”