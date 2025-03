Decizia luată de Igor Cuciuc, la 4 luni de la moartea fiicei sale: ”Am înțeles că nu pot face nimic ca s-o reîntorc la viață”

Au trecut aproape patru luni de când viața lui Igor Cuciuc s-a schimbat radical. Andreea, unica sa fiică, a murit subit la vârsta de 17 ani. Îngenuncheat de durere, cântărețul din Republica Moldova a luat o decizie neașteptată.

Au trecut aproape patru luni de când Igor Cuciuc și soția lui încearcă să se împace cu ideea că fiica lor nu mai este lângă ei. În data de 15 noiembrie 2024, Andreea a murit subit la vârsta de 17 ani, lăsând în urmă doi părinți îndurerați și multă tristețe în inimile celor care au cunoscut-o. Tânăra și-a dat ultima suflare din cauza unui stop cardiac – în timpul petrecerii balului de absolvire a liceului la care studia.

Ce decizie a luat Igor Cuciuc la 4 luni de la moartea fiicei sale

La scurt timp după ce și-au înmormântat unicul copil, soții Cuciuc au reușit să își găsească puterea de a merge mai departe și de a visa la un nou început. În cadrul unui interviu, îndrăgitul interpret de muzică populară a mărturisit că el și soția lui își doresc să devină din nou părinți. Cei doi consideră că un prunc le-ar putea aduce din nou zâmbetul pe buze și le-ar mai putea alina din suferință.

„S-a schimbat viața noastră… De fapt, o să ia o altă întorsătură. Sperăm ca Domnul să ne binecuvânteze și să ne dăruiască încă un prunc, ca să putem cumva spăla durerea asta care ne e dată pentru viață”, a dezvăluit interpretul Igor Cuciuc, conform mamaplus.md.

În amintirea unicei sale fiice, Igor Cuciuc i-a compus fetei o melodie, piesă cu care artistul și-a anunțat revenirea pe scena muzicii.

”Eu revin in scenă!

După drama care am avut-o, am înțeles că nu pot face nimic ca s-o reîntorc la viață pe scumpa noastră fiică! Viața e cruntă, durerea e mare, dar numai cântecul mă poate lecui și îmi da putere să trăiesc mai departe!

Am creat acest cântec cu multe lacrimi, un omagiu adus cele-i mai scumpe ființe floarea noastră Andreea. Fără Andreea e altă viață, mare durere în suflet, dar nu avem ce face doar ne rugăm pentru sufletul ei și sperăm să fie în ceata de îngeri!

Cum trec zilele o luna doua trei, așa și durerea noastră crește mai tare, nu există tratament. Vă mulțumim că în aceste momente dramatice, ați fost cu noi, ne-ați susținut cu mesaje de încurajare. Regretăm pierderea fiice-i noastre, dar viața merge înainte, eu cred că Andreea se va bucura mult să mă vadă din nou in scenă cântând!

Am hotărât prin toată durerea pe care o am în suflet să-i dedic un cântec și să revin în scenă! La această melodie am avut alături orchestra Lăutarii și maestrul Nicolae Botgros.

Maestrul a simțit durerea si pierderea familiei noastre, ma suna la telefon si plângeam împreună după Andreea si spunea ca ați avut un copil foarte educat și talentat, am hotărât că ar fi frumos să-i închinăm o melodie în memoria Andreei! Mulțumesc din suflet la toți Lăutarii ca au fost alături de mine.

Asta a fost voia Domnului, a luat-o de tânără la el să cânte în corul îngerilor, a avut nevoie de vocea și chipul ei senin! Dumnezeu s-o odihnească cu drepții. Eu am să cânt în continuare chiar dacă am durere în suflet pentru Andreea fata mea iubită cred că ea de sus se va bucura de tatăl ei!

Dragi prieteni, muzica este tot ce pot face eu, ea îmi da putere să trăiesc, și vreau să continui să cânt, vreau să fiu din nou un om fericit! Doamne ajută și odihnește-o cu drepții pe Andreea, ea va trăi mereu în sufletul meu și a celor care au cunoscut-o și îndrăgit-o! Mulțumesc la toți, eu revin în scenă!”, a scris Igor Cuciuc, pe rețelele sociale.

