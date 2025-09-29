Mama Andreei Cuciuc, un nou mesaj controversat după ce a dezvăluit că fiica ei ar fi fost omorâtă: ”Eu am auzit și am văzut tot”

Igor Cuciuc, cunoscutul interpret de muzică populară, și soția sa trăiesc o durere de nedescris după pierderea fiicei lor, Andreea. Adolescenta a murit anul trecut, la doar 17 ani, lăsând un gol imens în sufletele părinților ei. De când fiica lor s-a stins din viață, cei doi părinți merg aproape zilnic la mormântul acesteia. Moartea adolescentei a fost învăluită în mister, însă recent mama acesteia a spus că tânăra ar fi fost, de fapt, otrăvită. Mesajul sfâșietor pe care Diana Cuciuc le-a transmis acum în mediul online.

Singura fiică a lui Igor și a Dianei Cuciuc a murit anul trecut, la doar 17 ani. Adolescenta se afla la petrecere de Balul Bobocilor atunci când a început să se simtă rău și a căzut ca secerată din picioare. În ciuda eforturilor medicilor de a o salva, pentru Andreea nu s-a mai putut face nimic. Fata a fost înmormântată pe data de 19 noiembrie 2024 la Cimitirul Central Armenesc din Chișinău. Iar acum noi detalii desper sfârșitul tragic al acesteia ies la iveală.

Diana Cuciuc, mesaj sfâșietor

Pentru multă vreme moartea Andreei a fost învăluită în mister, însă, recent, mama adolescentei a lansat o nouă ipoteză cutremurătoare. Deși autoritățile au spus că aceasta a suferit un stop cardio-respirator și nu a mai putut fi salvată, Diana Cuciuc, mama ei, susține că tânăra ar fi fost, de fapt, otrăvită de o „mână criminală”.

După dezvăluirea cutremurătoare, mama Andreei a mai venit cu un mesaj sfâșietor în mediul online. Aceasta a distribuit o fotografie, cu un mesaj aparate, în care se spune că până la urmă fiecare va primi ce merită.

„Dumnezeu a spus: Stai liniștită, eu am auzit și am văzut tot. Trăiește la fel de frumos și curat. O să am grijă să primească fiecare ce a oferit”, este mesajul distribuit de Diana Cuciuc.

De asemenea, femeia a însoțit imaginea de un mesaj dureros în care se întreabă de ce fiica ei a trebuit să treacă prin asta și viața ei să se sfârșească așa de repede.

„De ce ea? De ce fiica mea? Durerea nedreptății e copleșitoare. Nu există un răspuns suficient pentru întrebarea: De ce copilul meu?”, a fost mesajul de care femeia a însoțit fotografia.

„Andreea a fost otrăvită de o mână criminală”

Recent, mama Andreei Cuciuc a făcut mai multe postări despre fiica ei pe rețelele de socializare. La un moment dat, ea i-a șocat pe oameni cu o serie de declarații tulburătoare. Aceasta a susținut că fiica ei a fost omorâtă.

„Dumnezeu nu bate cu bățul! Și în această viață există boomerang! Doamne ajută! Andreea a fost otrăvită de o mână criminală! Totul este clar cine e vinovatul! Noi, ca părinți, avem foarte multe întrebări fără răspuns! Dumnezeu să facă lumină în acest caz! Noi ne rugăm zi și noapte, mergem cu rugăciuni înainte! Doamne, fă lumină! Să le ardă și inimile lor de durere, așa cum ne doare sufletul și pe noi! Să fie pedepsit dușmanul!”, a spus mama Andreei Cuciuc în mediul online.

Prima reacție a lui Igor Cuciuc după ce soția a acuzat ca fiica lor a fost otrăvită: “Îmi arde sufletul”

Mama Andreei Cuciuc susține că fiica ei a fost omorâtă. Legătura cu nepotul lui Nicolae Botgros: „Să fie pedepsit”