Mama Andreei Cuciuc susține că fiica ei a fost omorâtă. Legătura cu nepotul lui Nicolae Botgros: „Să fie pedepsit”

Noi detalii au ieșit la iveală despre moartea Andreei Cuciuc, la aproape un an de la tragedie! Diana, mama adolescentei, a făcut o serie de declarații tulburătoare despre cauza decesului. Soția lui Igor Cuciuc a susținut că o mână criminală a otrăvit-o intenționat cu o substanță necunoscută pe fiica sa. Femeia nu crede că a fost vorba despre un simplu accident.

Singura fiică a lui Igor Cuciuc a murit la doar 17 ani pe data de 15 noiembrie 2024. Adolescenta se afla la petrecere de Balul Bobocilor atunci când a început să se simtă rău și a căzut ca secerată din picioare. Ulterior, interpretul de muzică populară a povestit că Andreea s-a confruntat cu probleme de sănătate în urmă cu 5 ani. Atunci ea a fost diagnosticată cu un viciu cardiac și a fost operată la Chișinău.

Ce declarații a făcut Diana, mama Andreei Cuciuc

Pentru a-și alina dorul de fiica lor, mama și tatăl ei merg zilnic la mormântul Andreei. Locul de veci al fetei este acoperit cu flori din partea apropiaților, care au venit să-i aducă un ultim omagiu. Artistul și soția sa nu își pot reveni după pierderea imensă pe care au suferit-o.

Durerea este intensificată și de incertitudinea pe care cei doi o au față de cauză morții. Recent, mama Andreei Cuciuc a făcut mai multe postări despre fiica ei pe rețelele de socializare. La un moment dat, ea i-a șocat pe oameni cu o serie de declarații tulburătoare. Aceasta a susținut că fiica ei a fost omorâtă.

„Dumnezeu nu bate cu bățul! Și în această viață există boomerang! Doamne ajută! Andreea a fost otrăvită de o mână criminală! Totul este clar cine e vinovatul! Noi, ca părinți, avem foarte multe întrebări fără răspuns! Dumnezeu să facă lumină în acest caz! Noi ne rugăm zi și noapte, mergem cu rugăciuni înainte! Doamne, fă lumină! Să le ardă și inimile lor de durere, așa cum ne doare sufletul și pe noi! Să fie pedepsit dușmanul!”, a spus mama Andreei Cuciuc în mediul online.

Mai mult decât atât, Diana Cuciuc a făcut o postare legată de drama prin care trece nepotul lui Nicolae Botgros. Cristian a fost diagnosticat cu ciroză pancreatică și se află în comă la spital. Potrivit informațiilor, tânărul ar fi consumat substanțe interzise.

În secțiunea de comentarii, oamenii au insinuat o posibilă legătură între Cristian și moartea Andreei Cuciuc. Mai mulți internauți au dat de înțeles, la rândul lor, că decesul adolescentei nu a fost un simplu accident.

„Diana, toți așteptăm cu sufletul la gură dreptatea, criminalul să fie pedepsit. Dumnezeu să vă ajute, ați suferit prea mult!”/ „Dumnezeu nu bate cu bățul, a venit ceasul să plătească pentru ceea ce a făcut, să plângă și ei cum plâng părinții îndurerați!”/„În viața aceasta pentru tot plătești”, au fost câteva dintre comentariile lăsate de internauți la postarea despre nepotul lui Nicolae Botgros.

