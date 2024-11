Oleg Spînu, finalist Românii au talent, s-a aflat lângă Andreea Cuciuc în ultimele clipe de viață. Ce s-a întâmplat înainte să cadă seceretă la Balul Bobocilor

Apar noi detalii în cazul morții Andreei Cuciuc, adolescenta de 17 ani care a decedat în timp ce era la Balul Bobocilor de la Colegiul de Muzică ”Ștefan Neagă” din Chișinău. Oleg Spînu, fostul finalist de la Românii au Talent, s-a aflat lângă tânără în ultimele sale clipe de viață. Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca fiica artistului Igor Cuciuc să moară.

Tragedie fără margini în familia interpretului de muzică populară Igor Cuciuc. Andreea, unica lui fiică, a murit la doar 17 ani, în timp ce se afla la petrecera Bablul Bobocilor de la Centrul de Excelență în Educație Artistică ”Ștefan Neagă” din Chișinău. Oleg Spînu, fostul finalist de la Românii au Talent și concurent la Vocea României 2024, a fost prezent și el la Bablul Bobocilor, acolo unde a privit neputincios cum colega lui își dă ultima suflare.

Oleg Spînu își aduce aminte că – după ce dansat – Andreea a ieșit afară să ia aer. Nu a durat mult până când tinerei i s-a făcut rău. Concurentul de la Vocea României a mărturisit că la locul incidentului au venit două ambulanțe, iar medicii au făcut tot posibilul să o readucă la viață pe adolescentă. Însă toate eforturile au fost în zadar. Nu rata: Igor Cuciuc, primele declarații după ce și-a pierdut unicul copil. Andreea a căzut secerată la Balul Bobocilor: ”A spus că amețește și i se împăienjenesc ochii”

”Cred că era ora 9:30 -10. Am dansat în horă cu ea și după 15-30 de minute maximum eu am ieșit afară să iau aer. Aud pe un coleg că strigă ”Andreea, Andreea”. Când am coborât pe scări am văzut că o un coleg îi acorda primul ajutor. Ea trăgea aer, dar nu putea să respire, nu avea aer. Peste 10 minute a venit Ambulanța. Am ajutat-o să o urce pe targă și se vedea că este într-o stare gravă. Eu i-am pus degetul la nas și nu avea respirație. Medicii făceau tot posibilul să fie bine, colegii plângeau, eu eram foarte stresat, nu știu să reacționez în astfel de situații.

Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut cum o resuscitau cu electricitate din asta (n.r cardioversie electrică), medicii chiar făceau tot posibilul. Am văzut că îi puneau și ceva în gât. Cea de-a doua ambulanță a venit, au stat cam 30 de minute după care medicii au ieșit și au întrebat care sunt părinții”, a declarat Oleg Spînu pentru ProTv Chișinău.