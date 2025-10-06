Mama Andreei Cuciuc face declarații noi după moartea fiicei sale! Ce i s-ar fi pus tinerei în pahar

Cazul Andreei Cuciuc, tânăra care s-a stins din viață la vârsta de doar 17 ani a întristat și uimit o țară întreagă în anul 2024. Acum, la aproape 1 an de la tragedie, mama ei face acuzații grave despre motivul real al morții. Soția lui Igor Cuciuc este convinsă că moartea fiicei ei nu a fost întâmplătoare.

Andreea a murit pe data de 15 noiembrie 2024, în timp ce se afla la o petrecere cu colegii ei de clasă. Tânăra a suferit un stop cardiac cauzat de niște probleme la inimă, dar mama ei nu ia în calcul această variantă.

Mama Andreei Cuciuc face declarații noi

Încă de când tragedia s-a petrecut, Diana și Igor Cuciuc și-au strigat durerea pe rețelele de socializare. Recent, mama Andreei a postat un mesaj în care a lansat o acuzație dură legată de moartea tinerei. Femeia susține că adolescenta ar fi murit din cauza unor substanțe interzise care i-au fost puse în pahar.

Soția lui Igor Cuciuc a tras un semnal de alarmă pentru părinți și i-a îndemnat să aibă mai multă grijă de copiii lor atunci când aceștia participă la petreceri.

„Vă scriu cu inima frântă, ca o mamă care și-a pierdut fiica. O copilă frumoasă, plină de viață, a plecat dintre noi pentru totdeauna, după ce cineva i-a pus droguri în pahar. O clipă de neatenție, un gest criminal, și viața ei s-a sfârșit. Vă rog din suflet: vorbiți cu copiii voștri. Avertizați-i despre acest pericol. Spuneți-le să fie atenți la ce beau, cu cine ies, în ce anturaj se află. Spuneți-le să nu accepte nimic de la necunoscuți și să aibă curaj să spună nu. Noi, părinții, nu putem fi mereu lângă ei, dar putem să le lăsăm în suflet vocea noastră, care să îi oprească în clipa pericolului.”, este o parte din mesajul transmis de Diana Cuciuc.

