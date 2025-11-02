Cristian Botgros a decis să spună adevărul! Ce a făcut Andreea Cuciuc înainte să moară fulgerător și de ce el s-a comportat ciudat la înmormântarea ei

Este scandal mare între familia lui Nicolae Botgros și a artistului Igor Cuciuc. Cristian Botgros, nepotul artistului, este acuzat că ar fi fost vinovat de moartea Andreei Cuciuc, fiica artistului din Republica Moldova. La aproape un an de la nenorocire, tânărul a decis să spună adevărul.

Reamintim că Andreea Cuciuc a murit în urmă cu aproape un an, pe data de 15 noiembrie 2024, în timpul balului bobocilor, într-un local din Chișinău. Fata de 17 ani a început să acuze stări de rău, și-a sunat speriată părinții să o ajute, iar la scurt timp a încetat din viață.

Cristian Botgros povestește ce știe despre moartea Andreei Cuciuc

La fix un an de la decesul Andreeei Cuciuc, tatăl ei, artistul Igor Cuciuc, susține că fiica lor ar fi fost otrăvită (cu substanțe interzise) de către Cristian Botgros, care era iubitul celei mai bune prietene a fiicei lor. Cuplul s-a decis să iasă public și să facă o serie de dezvăluiri cutremurătoare despre moartea fiicei lor, după ce nepotul lui Nicolae Botgros ar fi ajuns – în luna septembrie a acestui an- în comă la spital din cauza unei supradoze de droguri. Părinții Andreei au făcut imediat legătura dintre moartea subită a fiicei lor și posibilele dependențe ale tânărului.

Igor și Diana Cuciuc au povestit că la balul bobocilor a participat și Cristian Botgros, iubitul prietenei Andreei, și că acesta ar fi refuzat să îi aducă apă fiicei lor, în momentul în care s-a plâns că nu poate respira, dar și că el i-ar fi pus substanțe interzise în paharul cu băutură – vezi AICI detalii.

Părinții Andreei Cuciuc susțin că – pentru a-și face dreptate și pentru a demonstra vinovăția tânărului – sunt dispuși să deshumeze trupul neînsuflețit al fiicei lor. În apărarea sa, Cristian Botgros a ieșit public și a oferit o primă reacție. Tânărul susține că a devenit ținta unor acuzații absurde, dureroase și că este ținta unei campanii de defăimare.

Cristian Botgros: În primul rând, eu am fost alături de prietena mea (n.r. Alexandra Cuhuteac), la acel eveniment, a fost al instituției, făcut cu toți colegii la un local, după Balul Bobocilor. Eu am venit doar pentru prietena mea și nu doar pentru ea, dar zic să retrăiesc momentele alea care, cu 4-5 ani în urmă, mă duceam și eu la baluri de genul și… eu nu m-am așteptat la așa o chestie, chiar nu m-am așteptat…

Alexandra Cuhuteac: Nimeni nu se aștepta…

Cristian Botgros: Nimeni nu se aștepta, cu siguranță, dar fata asta a crescut în ochii mei, dar ea (n.r. iubita de la acea vreme, Alexandra) a avut o prietenie strânsă de 2 ani, care pentru ea înseamnă o viață întreagă. Și o știam pe Andreea de mică, când venea la Porumbescu, mai venea cu nenea Igor Cuciuc, mai venea și… mă rog. Când am început să fiu cu ea (n.r. iubita de la acea vreme, Alexandra), mai veneam la ea unde învăța, vin la prietena mea, zic, vă dați seama să o văd pe ea și ieșea mereu cu Andreea sau se cuprindeau, sau ceva. Eram obișnuit cu asta, vă dați seama… Am dansat în ultimul moment cu ei de mână, am mâncat, am băut, am dansat și la un moment dat… s-a întâmplat ce s-a întâmplat. N-am explicație, pur și simplu…

Alexandra Cuhuteac: Pentru mine personal, va rămâne ca sora mea, cum am mai spus-o… sora mea de suflet. Va rămâne… nu știu, nici nu-mi găsesc cuvintele, pentru că mi-a rămas un gol imens în suflet, deci fără ea nu mai e la fel și nu va mai fi, cu siguranță… dar va rămâne ca o persoană minunată care mi-a adus mereu zâmbetul pe buze și care era acolo pentru mine, în orice situație m-aș fi aflat. (…)

Cristian Botgros: În cazul meu, faptul că ea suferă (n.r. Alexandra), sufăr și eu de 2 ori. Am venit la cimitirul Armenesc, unde și bunica mea a fost înmormântată, am simțit 2 dureri odată, deci vedeam tot peisajul și parcă exact pe bunica mea o înmormânta. Am simțit 2 dureri odată… nu puteam să stau acolo, pur și simplu, nu suportam!

