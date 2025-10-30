Părinții Andreei Cuciuc vor să-și exhumeze fiica. Au văzut filmările din noaptea în care fiica lor a murit și sunt șocați

Diana și Igor Cuciuc au făcut mărturisiri cutremurătoare despre moartea fiicei sale. Părinții Andreei, tânăra de 17 ani care a murit în urmă cu un al la Balul Bobocilor, cred cu tărie că fiica lor a fost otrăvită, iat acum își doresc să exhumeze trupul neînsuflețit. În cadrul unui interviu, cei doi au povestit ce s-a întâmplat în noaptea tragediei. Ei au urmărit chiar și imaginile de pe camerele de supraveghere.

Singura fiică a lui Igor Cuciuc a murit la doar 17 ani pe data de 15 noiembrie 2024. Adolescenta se afla la petrecere de Balul Bobocilor atunci când a început să se simtă rău și a căzut ca secerată din picioare. Ulterior, interpretul de muzică populară a povestit că Andreea s-a confruntat cu probleme de sănătate în urmă cu 5 ani. Atunci ea a fost diagnosticată cu un viciu cardiac și a fost operată la Chișinău. Totuși, părinții ei susțin că ar fi fost ucisă.

Ce s-a întâmplat în noaptea în care a murit Andreea Cuciuc

La aproape un an de la moartea fiicei lor, Diana și Igor Cuciuc și-au făcut curaj și au vorbit despre noaptea tragediei. Cei doi au povestit că au urmărit inclusiv imaginile de pe camerele de supraveghere ale localului unde s-a desfășurat Balul Bobocilor.

„După imaginile pe care le-am văzut la poliție, am văzut că Andreea avea un comportament destul de normal, era zâmbitoare. Băieții o mai salutau din dans și o invitau la dans. Așa avea un zâmbet dulce. La 6 au ajuns acolo, la 9 i s-a făcut rău Andreei. Noi am văzut-o pe ea foarte veselă, dar desigur că ea mai părăsea masa. La masă rămânea prietenul prietenei Andreei, nepotul unui muzician”, a povestit Igor Cuciuc într-un interviu pe canalul de YouTube Life Md Documentary.

Diana Cuciuc a vorbit cu ochii în lacrimi despre cel mai greu moment al vieții sale, acela în care și-a pierdut fiica. Atunci când a început să se simtă rău, Andreea și-a sunat mama și a implorat-o să o salveze, susținând că nu are aer.

Femeia nu a stat deloc pe gânduri și a pornit spre localul la care se afla fiica ei. Diana Cuciuc a ajuns la petrecere în doar 7 minute, înaintea primei ambulanțe. Totuși, nu a mai putut face nimic pentru fiica ei. Andreea era prăbușită la pământ.

„Andreei i s-a făcut brusc rău, s-a apropiat de Alexandra, prietena ei, și i-a spus: ‘Alexandra, mi se zbate foarte tare inima și simt că mă prăbușesc, dar îmi iese inima din piept.’ A fost foarte brusc și a ieșit afară. Credea că dacă o să iasă afară un pic la aer o să-și revină, după dans. Eu am fost sunată de Andreea. Adică era în starea în care era, dar a putut să mă telefoneze, să-mi zică: ‘Mamă, mă simt foarte rău, nu am aer, nu știu ce am băut. Mama, vino, te rog, și salvează-mă!’ Nu am cuvinte, chiar că nu am cuvinte…. Dumnezeu mi-a dat așa o putere, eu nu țin minte cum am ieșit de casă și chiar Igor mă întreba: ‘În cât timp ai ajuns’ Eu am ajuns foarte repede, cred că 7-8 minute. L-am sunat pe Igor și i-am spus că am fost sunată chiar de Andreea și mi-a zis că se simte foarte rău, să vin să o salvez. Se spune că salvarea a ajuns în șapte minute, dar nu a ajuns în șapte minute. Noi ne-am uitat în telefon, în 14 minute a venit prima salvare. Și am înțeles că, până a venit salvarea, o colegă de-a Andreei a încercat să-i facă respirație gură la gură și nu a reușit”, a declarat Diana Cuciuc.

Nepotul lui Nicolae Botgros a refuzat să o ajute pe adolescentă

Diana Cuciuc a povestit că la petrecere a participat și nepotul lui Nicolae Botgros, iubitul prietenei Andreei. Femeia a susținut că tânărul a refuzat să îi aducă apă fiicei sale, în momentul în care s-a prăbușit la pământ.

Mai mult decât atât, soția lui Igor Cuciuc nu găsește răspuns la o întrebare care nu îi dă pace. Deși ea a ajuns foarte repede la local, acolo l-a găsit pe tatăl lui Cristian Botgros. Diana nu își explică nici acum cum a reușit bărbatul să își facă apariția înaintea sa, adică în mai puțin de 7 minute.

„Ieșiseră toți colegii deja. Au ieșit colegii și prietenii de la masa ei, deja Alexandra cu Andrei (n. r. nepotul lui Nicolae Botgros) erau afară. Îmi aduc aminte din spusele colegilor că Alexandra l-a rugat pe prietenul ei să aducă niște apă ca să-i dea Andreei să bea sau să o stropească cu apă. El a refuzat, și-a aprins țigara și a spus așa: ‘Văd că tu ai grijă de prietena ta, nu de mine.’ Colegii care erau în jurul Andreei au văzut că el nu a vrut să vrea să o ajute și au plecat în apropiere să ia apă. O colegă de-a Andreei mi-a zis că el a zis: ‘Lăsați-o că o să-și revină, că este în comă alcoolică’. Cel mai neomenește… să dai tu scrum de țigară peste față?… Colegii mi-au povestit că el era într-o stare de euforie. Eram într-o stare de șoc, în care inima și sufletul meu nu-mi dădeau voie să accept așa ceva, dar eu, cât timp am stat acolo și îmi aduc aminte că am ajuns extrem de repede, îmi pun întrebarea și în ziua de azi… la care nu am răspuns. Tatăl iubitului prietenei Andreei (n. r. nepotul lui Nicolae Botgros) era deja acolo. Îmi pun întrebarea de unde și cum a ajuns atât de repede, că era înaintea mea la acest local”, a mai spus Diana Cuciuc.

