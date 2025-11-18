Acasă » Știri » La 1 an de la moartea Andreei Cuciuc, Cristian Botgros are o nouă iubită. Ce imagine a postat în timp ce familia Cuciuc își plângea fiica

De: Mirela Loșniță 18/11/2025 | 09:50
După parastasul de un an al Andreei Cuciuc, tânăra în vârstă de 17 ani care a încetat din viață în timp ce se afla la petrecerea de Balul Bobocilor, nepotul lui Nicolae Botgros a surprins pe toată lumea cu un gest neașteptat, făcut chiar pe paginile sale de socializare. Ce imagine a postat în timp ce familia Cuciuc își plângea fiica?

După o perioadă destul de tensionată, în care acuzațiile și speculațiile din mediul online i-au afectat imaginea familiei, Cristian Botgros a decis să lase totul în urmă și să se concentreze pe viața sa personală. Acesta trăiește o frumoasă poveste de dragoste și simte că acum este momentul potrivit să împărtășească cu fanii săi o parte din fericirea sa.

Cristian Botgros are o nouă iubită

S-a împlinit un an de când Andreea Cuciuc a încetat din viață mult prea devreme. Fiica artistului Igor Cuciuc a murit subit – la doar 17 ani – în timp ce petrecea alături de colegii ei la Balul Bobocilor. Puțin după lăsatul nopții, adolescenta le-a spus colegilor că se simte rău, că nu poate respira și s-a prăbușit la pământ. La scurt timp, potrivit informațiilor de la vremea respectivă, pe fondul unor afecțiuni cardiace preexistente, adolescenta a suferit un stop cardio-respirator fatal.

În urma acuzațiilor venite în scandalul dintre familiile Botgros și Cuciuc, Cristian a transmis public un mesaj în care își exprima nemulțumirea. Acesta mărturisea că vrea să meargă până în pânzele albe pentru a-și demonstra nevinovăția și pentru a pune capăt atacurilor venite din partea familiei Cuciuc.

„În ultimele zile, am fost ținta unor acuzații absurde și dureroase, care m-au afectat nu doar ca artist, dar și ca om. Această campanie de defăimare mi-a provocat o suferință enormă mie și familiei mele. Aleg însă să răspund prin adevăr, demnitate și lege, nu prin ură. Cei care astăzi aruncă cu vorbe grele uită că și eu sunt fiu, frate, om, și că în spatele unui nume există o familie care suferă.

Ceea ce se întâmplă acum depășește limitele umanității și devine o tentativă de distrugere publică a unei familii. Îmi pare sincer rău pentru pierderea suferită de familia Cuciuc. Orice părinte are dreptul să sufere, dar nimeni nu are dreptul să distrugă alți oameni în numele durerii sale. Voi merge până la capăt pe calea adevărului și a legii, pentru a-mi apăra numele și pentru ca asemenea atacuri să nu mai lovească niciodată pe nedrept. Cu recunoștință față de cei care mi-au rămas aproape, Cristian Botgros”, a fost mesajul transmis de nepotul lui Nicolae Botgros în mediul online, după acuzațiile care i s-au adus de familia Cuciuc.

La un an de la tragedie, Cristian Botgros a postat o imagine în mediul online cu cea care i-a cucerit inima, însoțită de mesajul „My lady” (n.r. Doamna mea).

Sursă foto: Instagram

