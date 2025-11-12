Diana Cuciuc a răbufnit! Cum i-a răspuns avocatului familiei Botgros: ”Tentativă de îmbogățire nejustificată”

A sosit răspunsul mult așteptat! Diana, mama Andreei Cuciuc, a oferit în sfârșit un răspuns detaliat la preavizul pe care l-a primit din partea juristului, în numele lui Nicolae și Cristian Botgros. Deși a trecut ceva timp de când documentul a ajuns la ea, se pare că a venit momentul mult așteptat în care a ales să răspundă.

Andreea Cuciuc, singura fiică a lui Igor Cuciuc s-a stins din viață la doar 17 ani. Adolescenta se afla la petrecere de Balul Bobocilor atunci când a început să se simtă rău și a căzut ca secerată din picioare. Ulterior, interpretul de muzică populară a povestit că Andreea s-a confruntat cu probleme de sănătate în urmă cu 5 ani. Atunci ea a fost diagnosticată cu un viciu cardiac și a fost operată la Chișinău. Totuși, părinții ei susțin că ar fi fost ucisă.

De atunci și până în prezent, au avut loc numeroase discuții și confruntări între familia tinerei și cea a dirijorului Botgros. Printre acuzații, se pare că mama tinerei a primit și un preaviz de la jurist, acolo unde Nicolae Botgros și Cristian, cer sume uriașe cu motivul că a fost menționat numele lor în postarea cu pricina, deși nu ar fi fost așa. Între numeroasele acuzații, se pare că mama Andreei Cuciuc a primit în cele din urmă un răspuns, iar reacția ei nu s-a lăsat mult așteptată.

Diana, mama Andreei Cuciuc, a făcut o postare în mediul online, acolo unde a oferit un răspuns la acel preaviz pe care l-a primit de la jurist. Așadar, aceasta a punctat faptul că respinge cererile venite din partea lui Nicolae și a lui Cristian Botgros, văzându-le ca pe o sursă de îmbogățire fără nicio bază concretă. Mai mult decât atât, aceasta și-a explicat faptele care au dus la primirea acestui preaviz de la jurist, exact așa cum au avut loc, cronologic și cu lux de amănunte.

RĂSPUNS LA CERERILE PREALABILE:

D-nei. Corina Digore, avocat în interesele cet. Nicolae Botgros și cet. Cristian Botgros.

În urma recepționării cererilor prealabile, atît în interesul lui Nicolae Botgros cît și Cristian Botgros, avînd în vedere că sînt identice integral ca conținut vă informez despre poziția avută față de solicitările înaintate: adresarea scuzelor publice, dezmințirea informațiilor defăimătoare, ștergerea postărilor și comentariilor, despăgubirea lui Nicolae Botgros cu suma de 200000lei și Cristian Botgros cu suma de 150000lei.

Analizînd conținutul acestor 2 cereri prealabile, identice ca conținut și pretinse argumente, vă informez că resping integral pretențiile înaintate ca fiind neîntemeiate.

Cererile prealabile înaintate mai degrabă se aseamănă cu o tentativă de îmbogățire nejustifiată.

În fapt:

1. La 04.10.2025, am vizualizat o postare pe Facebook publicată la 03.10.2025, care la ziua de astăzi(11.11.2025) are 439 de distribuiri, eu fiind una din persoanele care am distribuit-o pe pagina mea de Facebook la 04.10.2025, am făcut o adresare generală, prin care am îndemnat toți părinții să discute cu copiii lor, să fie atenți ce consumă, să nu accepte nimic de la necunoscuți etc. În adresarea mea din 04.10.2025 nu a fost discutat ABSOLUT NIMIC despre persoane concrete, despre careva mușamalizări. Nu este vina mea și nu este imputabil mie faptul că cineva s-a considerat vizat în postarea mea, care de fapt era și este una depersonalizată.

2. Atrag atenția că se solicită despăgubiri morale în folosul lui Nicolae Botgros(200000lei) și Cristian Botgros(150000lei). Cu toate că prejudiciul moral este mai mult o noțiune abstractă, iar mărimea lui este la discreția solicitantului, constat că ambele cereri sînt absolut identice, dar din motive neclare au fost indicate sume diferite, fără a se individualiza pretinsul prejudiciu moral, fără a se proba cumva în general existența acestui prejudiciu. Pentru a veni cu argumente concrete, urma să fie formulată o cerere prealabilă clară, individualizată cu indicarea exactă a pretinselor valori lezate, dar nu formulare abstractă, cu indicarea unor comentarii, care de fapt constituie dreptul la libera experimare a altor persoane. Sumele solicitate sînt unele abuzive, ilegale și neîntemeiate.

În drept:

1. CtEDO în jurisprudența sa a statuat că, dreptul la libertatea de exprimare reprezintă unul dintre pilonii de bază ai unei societăți democratice, una dintre condiţiile de bază pentru progresul şi dezvoltarea oricărei persoane. Astfel, articolul 10 din Convenție se aplică nu doar în cazul „informațiilor” sau „ideilor” inofensive, care sunt percepute favorabil sau care atrag indiferență, dar şi în cazul informaţiilor şi ideilor care şochează, deranjează sau ofensează statul sau o parte din populaţie. Acestea sunt cerinţele pluralismului, ale toleranţei şi ale gândirii libere (broadmindness), fără de care nu poate exista o „societate democratică”. Aceasta înseamnă că orice „formalitate”, „condiţie”, „restricţie” sau „penalitate” impusă în această privinţă trebuie să fie proporţională cu scopul legitim urmărit (cauza Handyside v. Regatul Unit, hotărârea din 7/12/1976, § 49). Curtea a mai subliniat că fiecare persoană decide modalitatea în care îşi exprimă gândurile în vederea atingerii scopurilor urmărite, deoarece articolul 10 din Convenţie protejează atât manifestarea, cât şi transmiterea şi recepționarea mesajului respectiv (cauza Sokolowski v. Polonia, hotărârea din 29/03/2005, § 44). Pe cale de consecință, conchidem despre netemeinicia cererii prealabile, care poate fi tratată ca acțiune de intimidare.

2. Art. 32 alin. (1) şi (2) din Constituția Republicii Moldova, indică că oricărui cetățean îi este garantată libertatea gândirii, a opiniei, precum şi libertatea exprimării în public prin cuvânt, imagine sau prin alt mijloc posibil. Astfel, principiul dat garantează fiecăruia libertatea gîndirii, a opiniei, precum şi libertatea exprimării în public prin orice mijloc legal posibil. Acesta cuprinde de altfel şi libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informații, ori idei fără amestecul autorităților publice.

3. Legea nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare, art. 24 alin. (1): Reclamantul trebuie să dovedească următoarele: e) existenţa şi cuantumul prejudiciului cauzat. Simpla invocare a sumelor bănești fără a demonstra însăși existența prejudiciului moral este un abuz care pune în pericol securitatea raporturilor juridice și poate crea precedente periculoase pentru jurisprudență și unificarea practicii.

Cu respect, Diana Cuciuc.

Părinții Andreei Cuciuc vor să-și exhumeze fiica. Au văzut filmările din noaptea în care fiica lor a murit și sunt șocați

Nicolae Botgros reacționează după acuzațiile părinților Andreei Cuciuc! „Eu nu neg nimic. Să vedem ce o să arate instanța”