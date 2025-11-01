Nicolae Botgros reacționează după acuzațiile părinților Andreei Cuciuc! „Eu nu neg nimic. Să vedem ce o să arate instanța”

A trecut aproape un an de când fiica lui Igor Cuciuc s-a stins din viață, în timp ce era la petrecerea de Balul Bobocilor. Părinții fetei au adus recent acuzații grave la adresa lui Cristian, nepotul celebrului Nicolae Botgros, fiind și el prezent la acel eveniment.

Andreea Cuciuc s-a stins din viață pe data de 15 noiembrie 2025, la vârsta de 17 ani. Aceasta se afla la Balul Bobocilor, atunci când a început să se simtă rău și a căzut din picioare. Igor Cuciuc, tatăl Andreei, a mărturisit la vremea respectivă că tânăra s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate și a fost diagnosticată cu viciu cardiac. Aceasta a suferit și o intervenție chirurgicală la Chișinău.

Nicolae Botgros, prima reacție după acuzațiile părinților Andreei Cuciuc

După ce părinții Andreei Cuciuc și-au adunat toate puterile și au vorbit public despre moartea Andreei, spunând că nepotul lui Nicolae Botgros le-ar ascunde detalii importante despre moartea fiicei lor, artistul a avut și el prima reacție în urma acestor dezvăluiri.

„Eu nu sunt nici procuror, nu sunt nici jurist, eu sunt un om care trăiesc pe pământ și îmi fac datoria față de toată lumea, așa cum m-a învățat pe mine tata, Dumnezeu să îl ierte, cum m-a învățat pe mine viața, copilăria, să muncesc, să câștig o bucățică depâine, să aduc în fața poporului tot ce e mai frumos. Eu nu neg nimic, pentru că este instanța care o să judece și o să ia o decizie corectă. Eu nu pot să iau o decizie acum, să vedem ce o să arate instanța”, a spus Nicolae Botgros.

Soția lui Igor Cuciuc a mărturisit că tânărul a venit la priveghiul Andreei și era vizibil afectat. Acesta s-ar fi așezat în fața Dianei Cuciuc și și-ar fi cerut iertare. Acest gest a făcut-o pe mama Andreei să se întrebe dacă nu cumva acesta știe mai multe despre tragedie. Nicolae Botgros a mai fost întrebat dacă nepotul său, Cristian, obișnuia să consume substanțe interzise, iar el a precizat că doar a auzit despre aceste lucruri, dar că nu există dovezi în acest sens.

„Am auzit de lucrul ăsta, dar nu sunt dovezi. Până când nu avem dovezi, nu vorbim lucrurile astea. E îndurerată familia, ei caută diverse motive, lucrul ăsta poate să fie și un pic altfel, să fie pe fond politic. Ei știu mai bine, Dumnezeu cu dânșii, eu nu pot să spun decât condoleanțe familie. Îl cunosc foarte bine pe Igor. Eu l-am lansat, i-am dat premiul cel mare la Festivalul Nicolae Sulac, după care a lucrat la noi câțiva ani buni și s-a lansat la noi, în orchestra Lăutarii. Sunt lângă sufletul lor, știu că e foarte greu să pierzi un copil de 17 ani”.

De asemenea, celebrul dirijor susține că acele acuzații pe care familia Cuciuc i le aduc nepotului său sunt doar zvonuri pe care le-ar fi auzit din altă parte.

„Nouă ni s-a arătat atunci sala, s-au luat probe, expertiză s-a făcut, s-au făcut mai multe lucruri. Nimeni nu a fost audiat. Acolo era mai multă lume, erau niște copii care s-au adunat să sărbătorească Balul Bobocilor. Nu l-au audiat nici pe Cristi, nici pe Alexandra, nici pe Oleg Spînu”, a mai spus Nicolae Botgros.

