Acasă » Știri » Nicolae Botgros reacționează după acuzațiile părinților Andreei Cuciuc! „Eu nu neg nimic. Să vedem ce o să arate instanța”

Nicolae Botgros reacționează după acuzațiile părinților Andreei Cuciuc! „Eu nu neg nimic. Să vedem ce o să arate instanța”

De: Mirela Loșniță 01/11/2025 | 11:28
Nicolae Botgros reacționează după acuzațiile părinților Andreei Cuciuc! „Eu nu neg nimic. Să vedem ce o să arate instanța”

A trecut aproape un an de când fiica lui Igor Cuciuc s-a stins din viață, în timp ce era la petrecerea de Balul Bobocilor. Părinții fetei au adus recent acuzații grave la adresa lui Cristian, nepotul celebrului Nicolae Botgros, fiind și el prezent la acel eveniment.

Andreea Cuciuc s-a stins din viață pe data de 15 noiembrie 2025, la vârsta de 17 ani. Aceasta se afla la Balul Bobocilor, atunci când a început să se simtă rău și a căzut din picioare. Igor Cuciuc, tatăl Andreei, a mărturisit la vremea respectivă că tânăra s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate și a fost diagnosticată cu viciu cardiac. Aceasta a suferit și o intervenție chirurgicală la Chișinău.

Nicolae Botgros, prima reacție după acuzațiile părinților Andreei Cuciuc

După ce părinții Andreei Cuciuc și-au adunat toate puterile și au vorbit public despre moartea Andreei, spunând că nepotul lui Nicolae Botgros le-ar ascunde detalii importante despre moartea fiicei lor, artistul a avut și el prima reacție în urma acestor dezvăluiri.

„Eu nu sunt nici procuror, nu sunt nici jurist, eu sunt un om care trăiesc pe pământ și îmi fac datoria față de toată lumea, așa cum m-a învățat pe mine tata, Dumnezeu să îl ierte, cum m-a învățat pe mine viața, copilăria, să muncesc, să câștig o bucățică depâine, să aduc în fața poporului tot ce e mai frumos. Eu nu neg nimic, pentru că este instanța care o să judece și o să ia o decizie corectă. Eu nu pot să iau o decizie acum, să vedem ce o să arate instanța”,  a spus Nicolae Botgros.

Vremea pe o lună. Estimările meteorologilor ANM până pe 1 decembrie 2025
Vremea pe o lună. Estimările meteorologilor ANM până pe 1 decembrie 2025
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Soția lui Igor Cuciuc a mărturisit că tânărul a venit la priveghiul Andreei și era vizibil afectat. Acesta s-ar fi așezat în fața Dianei Cuciuc și și-ar fi cerut iertare. Acest gest a făcut-o pe mama Andreei să se întrebe dacă nu cumva acesta știe mai multe despre tragedie. Nicolae Botgros a mai fost întrebat dacă nepotul său, Cristian, obișnuia să consume substanțe interzise, iar el a precizat că doar a auzit despre aceste lucruri, dar că nu există dovezi în acest sens.

„Am auzit de lucrul ăsta, dar nu sunt dovezi. Până când nu avem dovezi, nu vorbim lucrurile astea. E îndurerată familia, ei caută diverse motive, lucrul ăsta poate să fie și un pic altfel, să fie pe fond politic. Ei știu mai bine, Dumnezeu cu dânșii, eu nu pot să spun decât condoleanțe familie. Îl cunosc foarte bine pe Igor. Eu l-am lansat, i-am dat premiul cel mare la Festivalul Nicolae Sulac, după care a lucrat la noi câțiva ani buni și s-a lansat la noi, în orchestra Lăutarii. Sunt lângă sufletul lor, știu că e foarte greu să pierzi un copil de 17 ani”.

De asemenea, celebrul dirijor susține că acele acuzații pe care familia Cuciuc i le aduc nepotului său sunt doar zvonuri pe care le-ar fi auzit din altă parte.

„Nouă ni s-a arătat atunci sala, s-au luat probe, expertiză s-a făcut, s-au făcut mai multe lucruri. Nimeni nu a fost audiat. Acolo era mai multă lume, erau niște copii care s-au adunat să sărbătorească Balul Bobocilor. Nu l-au audiat nici pe Cristi, nici pe Alexandra, nici pe Oleg Spînu”, a mai spus Nicolae Botgros.

Mama Andreei Cuciuc îl suspectează pe Cristian Botgros că știe adevărul despre moartea fiicei sale. Cum s-ar fi dat de gol: „M-a apucat de mâini și mi-a zis…”

Părinții Andreei Cuciuc vor să-și exhumeze fiica. Au văzut filmările din noaptea în care fiica lor a murit și sunt șocați

Tags:
Iți recomandăm
Ana Morodan, transformare șocantă! „Contesa digitală” a slăbit enorm, abia o mai recunoști
Știri
Ana Morodan, transformare șocantă! „Contesa digitală” a slăbit enorm, abia o mai recunoști
Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre substanțele pe care medicul le lua. De ce nu crede că s-ar fi sinucis
Știri
Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre substanțele pe care medicul le lua. De ce nu crede că…
Moșii de Toamnă – zi de pomenire a morților, într-un cosmos care se deschide acum / Au fost ființe totemice, acum sunt ființe din duh / Ce este coliva și de ce o împărțim?
Mediafax
Moșii de Toamnă – zi de pomenire a morților, într-un cosmos care se...
Vreme de vară în prima zi din noiembrie, în România. Temperaturile pot ajunge la 24-25°C. Când vine frigul
Gandul.ro
Vreme de vară în prima zi din noiembrie, în România. Temperaturile pot ajunge...
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai!...
Vacanța de vis în Albania, transformată în coșmar. Povestea unui cuplu care s-a adresat Curții de Justiție Uniunii Europene
Adevarul
Vacanța de vis în Albania, transformată în coșmar. Povestea unui cuplu care s-a...
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat”
Digi24
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile...
Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl ar fi fost rezolvat
Mediafax
Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl ar fi fost rezolvat
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43...
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Click.ro
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel...
Averea secretă a Mariei Zaharova: Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe are apartament de lux în Moscova pe numele Rusiei
Digi 24
Averea secretă a Mariei Zaharova: Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe are apartament...
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”
Digi24
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Vreme de vară în prima zi din noiembrie, în România. Temperaturile pot ajunge la 24-25°C. Când vine frigul
Gandul.ro
Vreme de vară în prima zi din noiembrie, în România. Temperaturile pot ajunge la 24-25°C....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ana Morodan, transformare șocantă! „Contesa digitală” a slăbit enorm, abia o mai recunoști
Ana Morodan, transformare șocantă! „Contesa digitală” a slăbit enorm, abia o mai recunoști
Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre substanțele pe care medicul le lua. De ce nu ...
Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre substanțele pe care medicul le lua. De ce nu crede că s-ar fi sinucis
Ceaiul pe care sigur nu l-ai băut niciodată, dar face minuni pentru organism, potrivit Lidiei Fecioru
Ceaiul pe care sigur nu l-ai băut niciodată, dar face minuni pentru organism, potrivit Lidiei Fecioru
Doi tineri din Gorj au încercat să își vândă propriul copil pentru suma de 7.000 de euro. Ce au ...
Doi tineri din Gorj au încercat să își vândă propriul copil pentru suma de 7.000 de euro. Ce au vrut să facă apoi cu banii
S-a aflat cauza morții lui Mihai, românul de 39 de ani care era șofer de TIR în Italia. Soția e ...
S-a aflat cauza morții lui Mihai, românul de 39 de ani care era șofer de TIR în Italia. Soția e devastată: „Am vorbit toată dimineața și erai bine”
S-a aflat motivul crimei din Pantelimon! De ce a fost otrăvită bătrâna de 83 de ani de femeia care ...
S-a aflat motivul crimei din Pantelimon! De ce a fost otrăvită bătrâna de 83 de ani de femeia care o îngrijea și cine a dat-o de gol
Vezi toate știrile
×